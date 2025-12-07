Ni inglés ni ruso: estos son los 2 idiomas que arrasan en salarios en España en 2025 y que casi nadie esperaba

Enviar un CV es casi un deporte de riesgo: te miran los títulos, el historial y, cómo no, los idiomas. En 2025, tener estudios superiores ya no garantiza contrato, así que toca afinar el perfil. Aquí el idioma marca diferencias, y no siempre como pensamos. El estudio de Cvapp muestra que la demanda y el salario no van de la mano. El inglés, imprescindible para muchas empresas, no está entre los mejor pagados. En cambio, alemán y griego están en auge y tiran fuerte en sueldo. ¿Cuál te conviene reforzar si quieres mejorar nómina y opciones?

¿Qué idiomas pagan más en España en 2025 y cuáles se piden más?

El alemán es el idioma mejor remunerado según Cvapp, con un salario promedio de 25.188 euros. Además, su presencia en el mercado es sólida: 2.925 ofertas de empleo activas que exigen alemán y 23.357 nuevas vacantes añadidas en la última semana. En segundo lugar aparece el griego, con un salario promedio de 23.904 euros y 358 ofertas activas, muy centradas en nichos específicos y empresas internacionales.

El inglés, por su parte, domina en volumen de oportunidades: 58.904 ofertas activas y 49.088 nuevas vacantes en la última semana, con un salario promedio de 23.448 euros. A continuación tienes un resumen rápido con las cifras clave para comparar de un vistazo.

Idioma Salario promedio (euros) Ofertas de empleo activas Nuevas vacantes (últimos 7 días) Alemán 25.188 2.925 23.357 Griego 23.904 358 No disponible Inglés 23.448 58.904 49.088

Más allá de la cifra, el alemán destaca por su peso en posiciones estratégicas de multinacionales con presencia en España y en roles conectados directamente con el mercado alemán, donde las condiciones suelen ser favorables para el trabajador. El dato encaja con una idea clave del estudio: la relación demanda‑salario no siempre es proporcional; el inglés se pide mucho, pero su retribución media no lidera.

¿Por qué el inglés no está entre los mejor pagados pero sí lidera la demanda?

La tentación es pensar que “lo más solicitado” se paga mejor, pero aquí no. El inglés tiene un promedio de 23.448 euros, es decir, 1.740 euros por debajo del alemán y 456 euros por debajo del griego. Con todo, sigue siendo el idioma que más puertas abre por volumen de ofertas, lo que lo mantiene como requisito base en miles de procesos.

¿Qué implica esto para tu estrategia? Que el inglés te coloca en la parrilla de salida, pero los pluses retributivos suelen venir de lenguas menos masivas y más específicas. De ahí que el alemán escale en sueldo y el griego, aun con menos ofertas (358), sea un requisito indispensable en ciertos nichos internacionales.

Cómo presentar tus idiomas en el CV para destacar (y no perder puntos)

Cvapp recuerda que, en un CV, tanto el contenido como la forma marcan la diferencia. La experta en desarrollo de talento Amanda Augustine propone una pauta clara para que tus idiomas sumen de verdad.

Crea una sección específica de idiomas: ordénalos por relevancia para el puesto y usa un estándar reconocido para indicar tu nivel.

Relaciona los idiomas con logros profesionales: explica cuándo fueron clave en tu trabajo.

Personaliza según la oferta: si un idioma es requisito, destácalo en el resumen profesional y en habilidades.

Menciona certificados oficiales: añade también la fecha de obtención para mayor precisión.

Indica que sigues formándote: si estás estudiando un idioma, comunícalo porque puede pesar en el futuro.

En resumen, no basta con poner “B2” y salir corriendo: se trata de demostrar utilidad real y ajuste al puesto. Bien presentado, un idioma puede ser el elemento diferencial que te coloque encima de la pila de candidatos.

Cómo se hizo el estudio de Cvapp y qué implica para tu búsqueda de empleo

Cvapp analiza las estrategias que usan las empresas para seleccionar personal, combinando tecnología y experiencia humana. Según la compañía, han acompañado a millones de profesionales a lo largo de su trayectoria, desde crear el currículum hasta lograr empleo, subrayando que la forma de presentar la información es tan importante como el contenido.

Para determinar qué idioma es el más remunerado, el análisis incluye ofertas activas en el último año y nuevas vacantes publicadas en los últimos 7 días, con el objetivo de revisar condiciones y calcular promedios por lengua. Por consiguiente, los datos cruzan sueldo medio y volumen de demanda, una foto útil para priorizar qué idioma reforzar según tu objetivo: subir salario, ampliar oportunidades o ambas cosas a la vez.