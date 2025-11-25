Navidad Park (Sevilla): abierto 48 días seguidos, entrada gratis y con más de 10.000 metros cuadrados de diversión familiar

Cuando llega el olor a castañas y suenan los primeros villancicos, ya sabemos lo que toca: plan navideño a la vista. A apenas 10 minutos de Sevilla, Dos Hermanas se ha apuntado al espíritu festivo con Navidad Park, instalado en el recinto ferial. El parque abrió el 20 de noviembre y estará en marcha durante 48 días seguidos, hasta el 6 de enero de 2026. Hablamos de más de 10.000 metros cuadrados con más de 50 espacios de ocio para toda la familia. ¿Lo mejor para el bolsillo? La entrada es gratuita, sin letra pequeña. Y sí, habrá nevadas programadas para redondear la ambientación.

¿Dónde está Navidad Park y cuándo se puede visitar?

Navidad Park se ubica en el recinto ferial de Dos Hermanas, concretamente en el aparcamiento de la Avenida España. El enclave es amplio, con miles de plazas de aparcamiento gratuitas dentro del propio recinto, y muy cerca tanto del centro del municipio como de la estación de tren; en otras palabras, llegar no tiene misterio.

El parque funciona desde el 20 de noviembre y se extiende a lo largo de 48 días consecutivos, hasta el 6 de enero de 2026. El acceso es gratuito, de modo que el plan navideño empieza bien: diversión sin rascarse el bolsillo para entrar.

¿Qué atracciones y novedades trae en 2025?

El gran reclamo vuelve a ser la pista de hielo natural de 400 metros cuadrados, que repite como estrella de la temporada. Este año, además, la experiencia se acompaña de nevadas programadas y un hilo musical a tono con las fechas, para que el ambiente sea lo que viene siendo Navidad al 100 %.

Tobogán de hielo y El trineo encantado (montaña rusa sobre la nieve).

Clásicos familiares como Dragón Vacilón, Jumping y Rally París-Dakar, además de la exitosa Jamaixa x Transformes.

Cinco nuevas atracciones en 2025: cápsula simuladora de realidad virtual, plane, Mega Aventura, Octopus y Látigo.

En conjunto, hay más de cuarenta propuestas de ocio y espacios de alimentación (buñuelos de chocolate, hamburguesas, gofres, churros y otras delicias) dentro de un proyecto pensado para el disfrute familiar. El parque permanecerá en activo hasta el 6 de enero, con atracciones para todos los gustos.

¿Cuál es el horario de Navidad Park y qué pasa en festivos?

El calendario se organiza en dos tramos: hasta el 19 de diciembre y del 20 de diciembre al 6 de enero. Además, hay horarios especiales en días señalados para que ajustes la visita sin sorpresas de última hora.

Fecha o periodo Horario Hasta el 19 de diciembre 16:00 a 22:00 (de lunes a viernes) Sábados, domingos y festivos (hasta el 19 de diciembre) 11:30 a 22:00 Del 20 de diciembre al 6 de enero 12:00 a 22:00 Sábados, domingos y festivos (20 de diciembre a 6 de enero) Desde las 11:30 25 de diciembre y 1 de enero 16:00 a 22:00 5 de enero 11:30 a 16:00 6 de enero 16:00 a 21:00 24 y 31 de diciembre Cerrado

Como ves, los días grandes tienen horario propio y el 24 y 31 de diciembre el recinto no abre. Por tanto, conviene fijarse en el periodo en el que vayas para encajar atracciones, pista de hielo y antojos navideños en la franja correcta.

Consejos para disfrutarlo sin agobios

Si vas en coche, aprovecha las miles de plazas gratuitas del propio recinto ferial de Dos Hermanas; es cómodo y te deja a dos pasos de las atracciones. Si prefieres transporte público, la cercanía al centro y a la estación de tren facilita un paseo rápido hasta el parque.

Recuerda que la entrada es gratuita, así que puedes organizar la visita a tu ritmo: un rato de pista de hielo, una vuelta por las atracciones y, si apetece, picar algo en los puestos de comida. Además, con las nevadas programadas y el hilo musical, cualquier momento del día tiene ambiente navideño garantizado.