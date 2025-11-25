Indra busca personal con 76 ofertas de empleo, contratos indefinidos y jornadas intensivas: pasos para mandar CV

La empresa Indra, líder mundial en ingeniería tecnológica y certificada como Top Employer 2025, tiene publicadas 76 ofertas de empleo para reforzar distintos proyectos estratégicos en defensa, aeroespacial, ciberseguridad, transporte y sector espacial. Se trata, en su mayoría, de contratos indefinidos, con jornadas completas o intensivas de mañana y posibilidades de teletrabajo en varios puestos.

Las vacantes se reparten por diferentes puntos de España como Madrid (Colmenar Viejo, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, Aranjuez y la capital), Barcelona, León o Puertollano, y se dirigen a perfiles de ingeniería (aeronáutica, aeroespacial, telecomunicaciones, electrónica, informática, industrial) y técnicos de FP con experiencia. En esta noticia te contamos los requisitos, condiciones y pasos para enviar el currículum y optar a estos puestos que la compañía quiere cubrir en los próximos días.

Indra refuerza su plantilla con nuevas vacantes cualificadas: condiciones y requisitos

Si estás buscando un empleo estable en el sector tecnológico y de defensa, Indra ofrece la posibilidad de incorporarte a proyectos de alto impacto para clientes líderes y organismos públicos. La compañía trabaja en ámbitos como defensa y seguridad, transporte, aeroespacial, ciberdefensa o vigilancia espacial, y suma más de 40.000 profesionales en todo el mundo.

Actualmente, el área de Recursos Humanos mantiene abierto un proceso de selección para reforzar equipos en Colmenar Viejo, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, Aranjuez, Madrid, Barcelona, León y Puertollano. Se buscan tanto ingenieros/as con experiencia en aeronáutica, radiofrecuencia o desarrollo de software, como técnicos/as especializados en electrónica, mantenimiento, pruebas RF o operación de sensores.

Entre las condiciones comunes destacan los contratos indefinidos, modelos híbridos de trabajo (en varios casos con hasta un 40% de teletrabajo), jornadas intensivas de mañana en algunos puestos, formación continua (Open University y Udemy for Business), planes de retribución flexible y beneficios exclusivos a través de la plataforma MyClub. Todo ello bajo un entorno que promueve la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida personal y profesional.

En líneas generales, para optar a estas vacantes se pide:

Titulación universitaria en Ingeniería Aeroespacial/Aeronáutica, Telecomunicaciones, Electrónica, Informática, Industrial o similar, o bien Formación Profesional de Grado Medio/Superior en ramas técnicas (electrónica, electromecánica, informática, etc.).

Experiencia previa de entre 2 y 3 años en puestos similares, según la vacante (salvo indicaciones específicas).

Nivel de inglés intermedio-alto para los puestos vinculados a proyectos internacionales.

Carnet de conducir y vehículo propio en los empleos que lo requieren.

Disponibilidad para turnos rotativos o nocturnos en los puestos operativos y de mantenimiento.

Posibilidad de trabajar de forma presencial o híbrida en las localidades donde Indra tiene estas vacantes activas.

Ofertas de empleo para trabajar en Indra

En la tabla que mostramos a continuación, tienes algunas de las ofertas de empleo más recientes para trabajar en Indra, donde se puede observar el puesto, ubicación y condiciones laborales:

Puesto Ubicación Condiciones laborales Ingeniero/a Aeronáutico CAMO Colmenar Viejo (Madrid) Contrato indefinido, jornada intensiva de mañana, modalidad híbrida con hasta un 40% de teletrabajo, salario no disponible. Ingeniero/a de Diseño RF y Sistemas de Transmisión/Recepción Torrejón de Ardoz (Madrid) Contrato indefinido, jornada completa, modalidad híbrida (40% teletrabajo), salario no disponible. Ingeniero/a Aeronáutico con experiencia en Sector Logístico Colmenar Viejo (Madrid) Contrato indefinido, jornada intensiva de mañana, modalidad híbrida, salario no disponible. Desarrollo Python/Java para proyectos de Ciberdefensa León y Barcelona Contrato indefinido, jornada completa, modelo híbrido con flexibilidad laboral, salario no disponible. Técnico/a de Pruebas RF en Sala Limpia – Ajuste y Microelectrónica San Fernando de Henares (Madrid) Contrato indefinido, jornada completa, trabajo presencial, turnos rotativos de lunes a viernes (mañana, tarde y noche) con pluses, salario no disponible. Supplier Quality Development (SQD) – Desarrollo de Proveedores Torrejón de Ardoz (Madrid) Contrato indefinido, jornada completa, modelo híbrido, salario no disponible. Operario/a de Sensores Ópticos Puertollano (Ciudad Real) Contrato indefinido, jornada completa, trabajo presencial, turnos principalmente nocturnos y semanas de retén, salario no disponible. Técnico electromecánico/RF Aranjuez (Madrid) Contrato indefinido, jornada completa, trabajo presencial, salario entre 22.000 € y 28.000 € brutos/año. Técnico/a de Mantenimiento Electrónico – Metro Barcelona Barcelona Contrato indefinido, jornada completa, trabajo presencial, turnos rotativos mañana–tarde–fines de semana, salario no disponible. Analista Programador/a .NET Madrid Contrato indefinido, jornada completa, modelo híbrido con 40–60% teletrabajo, horario de lunes a viernes de 08:00–09:00 a 15:00–16:00, salario no disponible.

Pasos para enviar el currículum a Indra

Tanto si tienes un perfil de ingeniería con varios años de experiencia como si procedes de la Formación Profesional técnica y buscas dar un salto a proyectos de alto impacto, Indra cuenta con diferentes vacantes que pueden encajar con tu trayectoria.

Para inscribirte en cualquiera de estas ofertas, debes acceder al portal de empleo donde Indra publica sus vacantes. Una vez dentro, podrás buscar por palabra clave (por ejemplo, “Aeronáutico CAMO”, “Ciberdefensa”, “RF”, “Metro Barcelona” o “.NET”) o filtrar por provincia y tipo de jornada. Cuando encuentres el puesto que mejor se adapte a tu perfil, solo tendrás que entrar en la oferta y pulsar en el botón de inscripción para completar el formulario y adjuntar tu currículum actualizado.

Es recomendable adaptar el CV a cada vacante, destacando la experiencia específica (CAMO, diseño RF, desarrollo en Java/Python/.NET, mantenimiento electrónico, operación de sistemas, etc.), el nivel de inglés y la disponibilidad para trabajar en modelo híbrido, turnos o nocturnidad, según el caso.

Si ninguna de estas ofertas se ajusta exactamente a lo que buscas, puedes seguir consultando de forma periódica la sección de empleo y activar alertas para nuevas vacantes de Indra u otros sectores, ya que se publican continuamente oportunidades de trabajo por toda España.