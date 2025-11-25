Una empresa despide tras 27 años a un trabajador por dar positivo en un test: “Soy bipolar, es parte del tratamiento”

Un control de sustancias ha puesto fin a la trayectoria de Jean‑Jacques Modeste, operario con 27 años de antigüedad en la empresa pública de transportes de París. Llevará su caso a los tribunales tras recibir la sanción máxima: el despido.

El trabajador comenzó en la RATP con 18 años y, con la tradición familiar a sus espaldas, desarrolló labores de mantenimiento en el centro de autobuses de Saint‑Maur‑Créteil (Val‑de‑Marne). Diagnosticado de bipolaridad, seguía tratamiento con CBD bajo prescripción médica. El positivo en un control interno de sustancias activó un expediente disciplinario que terminó en rescisión del contrato. ¿Puede un tratamiento médico chocar así con las normas internas?

Quién es el trabajador y por qué el despido por CBD con receta

Modeste acumulaba casi tres décadas de servicio. Usaba CBD, un componente del cannabis, para estabilizar su ánimo, con recetas renovadas tras cada revisión. No informó a la empresa porque lo consideraba parte de su esfera privada, como cualquier otra dolencia. “Soy bipolar, es parte del tratamiento”, explicó al relatar su situación. De ahí nace el choque entre salud y cumplimiento de protocolo.

Cómo fue el control de sustancias y el procedimiento disciplinario en RATP

La compañía decidió realizar controles internos. Modeste dio positivo en cannabis y recibió una carta que advertía de sanciones que podían llegar a la revocación del contrato. Preparó su defensa con certificados y recetas. En la audiencia, de unos 30 minutos, los representantes del personal respaldaron su continuidad, pero la dirección optó por la sanción máxima. En menos de una hora, 27 años de carrera quedaron anulados. “El certificado médico suele ser válido, no lo entiendo”, lamentó. ¿Qué pesa más, el test o el historial sanitario?

A continuación, las claves del caso en cinco puntos para una lectura rápida:

27 años de antigüedad en la empresa pública de transportes.

Tratamiento de bipolaridad con CBD bajo prescripción médica.

Positivo en control interno de consumo de sustancias (cannabis).

Audiencia breve y apoyo del personal a su continuidad.

Decisión final de la dirección: despido como sanción máxima.

En resumen, el test activó un protocolo automático que terminó imponiéndose al resto de consideraciones.

Para situar hechos y etapas, esta cronología sintetiza los hitos principales del expediente:

Aspecto Detalle Antigüedad 27 años en RATP, desde los 18 como operario Puesto y centro Mantenimiento en el depósito de Saint‑Maur‑Créteil (Val‑de‑Marne) Motivo del expediente Positivo en cannabis en control interno pese a usar CBD con receta Audiencia disciplinaria Aproximadamente 30 minutos; apoyo del personal; dirección decide despido Próximos pasos Reclamación ante tribunal laboral y posibilidad de formación con CPF

Esta secuencia describe un proceso rápido y con posiciones enfrentadas entre representación de plantilla y dirección.

Diferencias entre CBD y THC y su relevancia en el empleo público

El CBD no provoca euforia ni altera la percepción, a diferencia del THC, principal responsable del efecto psicoactivo de la marihuana. El primero tiene propiedades terapéuticas reconocidas, como aliviar dolor o reducir ansiedad. Sin embargo, un positivo en cannabis puede activar protocolos internos pensados para sustancias de riesgo. ¿Debe distinguirse con más precisión en las pruebas y en los reglamentos?

El trabajador atribuye la severidad del caso a un clima social tenso, ligado a la privatización parcial de la red. Según su valoración, esa reorganización estaría revisando derechos de empleados con enfermedades crónicas o discapacidad, incluso eliminando ciertas bajas médicas específicas. Por tanto, el contexto empresarial también pesa en la balanza, no solo el resultado de un test.

Qué pasos dará el trabajador tras el despido y qué derechos reivindica

Tras el cese, Modeste estudia dos vías: reclamar ante el tribunal laboral para que se revise el expediente y explorar nuevos rumbos profesionales. Valora usar su cuenta de formación profesional (CPF) para cualificarse como mecánico mientras busca empleo. Dicho de otra manera, pelea legal y reinvención laboral, dos caminos que a menudo van de la mano.