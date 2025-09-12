Mr. Brownie busca personal administrativo para trabajar en su fábrica de Alfamén (Zaragoza): lunes a viernes de 8:00 a 17:00

¿Buscas un empleo estable dentro del sector de la alimentación? Magdalenas Lázaro (Mr. Brownie), empresa familiar con más de 30 años de experiencia en la producción y distribución de repostería a nivel nacional e internacional, ha lanzado una oferta de trabajo para cubrir una vacante como administrativo/a de logística en su planta de Alfamén (Zaragoza).

Si deseas incorporarte a una compañía con proyección internacional y reconocida por sus valores de calidad, eficiencia, compromiso e innovación, no dudes en conocer los requisitos que se piden, las condiciones laborales que ofrecen y cómo puedes inscribirte, enviando el currículum con la información que damos en esta noticia.

Magdalenas Lázaro anuncia una oferta de empleo para contratar personal en su planta de Alfamén (Zaragoza): lunes a viernes de 8:00 a 17:00

La empresa, que nació de una panadería familiar en 1948 y se consolidó como firma independiente en 1985, necesita reforzar su equipo administrativo en el área de logística. El puesto está orientado a la gestión de inventarios y pedidos, control de documentación, coordinación con proveedores y optimización de procesos logísticos, asegurando así el correcto funcionamiento de la cadena de suministro. También se incluye la gestión de almacén, atención al cliente y tramitación de documentación relacionada con transporte y pedidos.

Sin duda, uno de los aspectos clave para optar a este puesto en Magdalenas Lázaro es cumplir con el perfil que solicita la empresa. Para participar en el proceso de selección es necesario:

Estudios mínimos de Ciclo Formativo de Grado Superior (preferentemente en ramas administrativas o logísticas).

Experiencia mínima de 1 año en tareas relacionadas con el puesto.

Manejo de paquete Office, especialmente Excel.

Se valorará tener nivel de inglés B1.

Capacidad para trabajar en equipo.

Las condiciones ofrecidas son muy atractivas, ya que el puesto garantiza contrato indefinido y jornada completa, con horario presencial de lunes a viernes de 8:00 a 17:00. El salario se sitúa entre 21.000 y 23.000 euros brutos al año, además de beneficios adicionales como plus de kilometraje, seguro médico privado a precio competitivo y retribución flexible.

Cómo enviar el currículum a Magdalenas Lázaro

Magdalenas Lázaro garantiza la igualdad de oportunidades en todos sus procesos de selección, basando la elección únicamente en competencias profesionales.

Si cumples con los requisitos y quieres formar parte de esta empresa, puedes inscribirte siguiendo estos pasos:

Accede al portal de empleo donde está publicada la oferta. Revisa con detalle los requisitos y condiciones de la vacante. Pulsa en “Inscribirme en esta oferta”. Adjunta tu currículum actualizado.

Una vez completada la inscripción, tu candidatura pasará al proceso de selección, que consta de dos fases: primero una entrevista telefónica desde el departamento de selección, y posteriormente un encuentro con la persona responsable del área para concretar funciones y objetivos. Si tu perfil encaja, podrás incorporarte al equipo de Magdalenas Lázaro en Alfamén (Zaragoza).