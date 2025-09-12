Mr. Brownie busca personal administrativo para trabajar en su fábrica de Alfamén (Zaragoza): lunes a viernes de 8:00 a 17:00

¿Buscas un empleo estable dentro del sector de la alimentación? Magdalenas Lázaro (Mr. Brownie), empresa familiar con más de 30 años de experiencia en la producción y distribución de repostería a nivel nacional e internacional, ha lanzado una oferta de trabajo para cubrir una vacante como administrativo/a de logística en su planta de Alfamén (Zaragoza).
Si deseas incorporarte a una compañía con proyección internacional y reconocida por sus valores de calidad, eficiencia, compromiso e innovación, no dudes en conocer los requisitos que se piden, las condiciones laborales que ofrecen y cómo puedes inscribirte, enviando el currículum con la información que damos en esta noticia.
Magdalenas Lázaro anuncia una oferta de empleo para contratar personal en su planta de Alfamén (Zaragoza): lunes a viernes de 8:00 a 17:00
La empresa, que nació de una panadería familiar en 1948 y se consolidó como firma independiente en 1985, necesita reforzar su equipo administrativo en el área de logística. El puesto está orientado a la gestión de inventarios y pedidos, control de documentación, coordinación con proveedores y optimización de procesos logísticos, asegurando así el correcto funcionamiento de la cadena de suministro. También se incluye la gestión de almacén, atención al cliente y tramitación de documentación relacionada con transporte y pedidos.
Sin duda, uno de los aspectos clave para optar a este puesto en Magdalenas Lázaro es cumplir con el perfil que solicita la empresa. Para participar en el proceso de selección es necesario:
- Estudios mínimos de Ciclo Formativo de Grado Superior (preferentemente en ramas administrativas o logísticas).
- Experiencia mínima de 1 año en tareas relacionadas con el puesto.
- Manejo de paquete Office, especialmente Excel.
- Se valorará tener nivel de inglés B1.
- Capacidad para trabajar en equipo.
Las condiciones ofrecidas son muy atractivas, ya que el puesto garantiza contrato indefinido y jornada completa, con horario presencial de lunes a viernes de 8:00 a 17:00. El salario se sitúa entre 21.000 y 23.000 euros brutos al año, además de beneficios adicionales como plus de kilometraje, seguro médico privado a precio competitivo y retribución flexible.
Cómo enviar el currículum a Magdalenas Lázaro
Magdalenas Lázaro garantiza la igualdad de oportunidades en todos sus procesos de selección, basando la elección únicamente en competencias profesionales.
Si cumples con los requisitos y quieres formar parte de esta empresa, puedes inscribirte siguiendo estos pasos:
- Accede al portal de empleo donde está publicada la oferta.
- Revisa con detalle los requisitos y condiciones de la vacante.
- Pulsa en “Inscribirme en esta oferta”.
- Adjunta tu currículum actualizado.
Una vez completada la inscripción, tu candidatura pasará al proceso de selección, que consta de dos fases: primero una entrevista telefónica desde el departamento de selección, y posteriormente un encuentro con la persona responsable del área para concretar funciones y objetivos. Si tu perfil encaja, podrás incorporarte al equipo de Magdalenas Lázaro en Alfamén (Zaragoza).