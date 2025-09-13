La sorpresa de un andaluz al pedir un bocadillo de calamares en Madrid y descubrir el precio por la salsa

El creador de contenidos sevillano Miguel Ángel Cádiz Romero compartió en TikTok su parada junto a la Plaza Mayor. Pagó 8 euros por el bocadillo con refresco y se sorprendió por el cobro adicional de las salsas. El sevillano relató su experiencia en el bar Los Arcos, en una bocacalle de la Plaza Mayor, durante una visita a la capital. El precio del clásico bocata le pareció aceptable por ubicación, pero no pasó por alto el coste de los sobres de mayonesa y alioli. ¿Te habría llamado a ti también la atención?

Cádiz Romero disfrutó del bocadillo de calamares en la terraza con un refresco por 8 euros. Lo que no esperaba era pagar aparte por las salsas. Según contó, «el sobre de mayonesa cuesta 50 céntimos y el de alioli un euro, como para que se pierdan esto es oro». Para situar la información de manera rápida, así quedaron los precios que mostró durante su almuerzo:

Concepto Precio Bocadillo de calamares + refresco (terraza) 8 € Sobre de mayonesa 0,50 € Sobre de alioli 1 €

En su valoración, reconoció que el bocadillo cumple para estar donde está. Lo resumió sin rodeos: «El bocadillo de calamares no es una cosa del otro mundo, pero para estar donde estamos por 8 euritos sentado en la terraza pues la verdad es que comes bien». Directo y claro.

Quién es Miguel Ángel Cádiz Romero en TikTok y dónde grabó en la Plaza Mayor

El protagonista es creador de contenidos y acumula más de novecientos mil seguidores en TikTok. Bajo el usuario @carnesyfuegoss, acostumbra a comentar experiencias gastronómicas. En Madrid eligió el bar Los Arcos, ubicado en una de las calles que desembocan en la Plaza Mayor, uno de los puntos con más tráfico de visitantes. ¿Quién no ha hecho alguna vez esa parada típica a dos pasos de la Puerta del Sol?

Antes de sentarse, recordó que probar un bocadillo de calamares es casi tan obligatorio como posar en la Puerta del Sol. De ahí que su comparativa de precios despertara curiosidad entre sus seguidores.

Qué opinó del bocadillo y por qué dijo que lo mejor fue el postre

Tras el bocata, el sevillano puso rumbo a La Mallorquina, en plena Puerta del Sol. Allí remató la merienda con un capuchino, una bamba de nata y varias napolitanas de crema. Lo dejó claro con una frase breve y contundente: «Lo mejor fue el postre».

Incluso bromeó sobre la forma de comerlas, a su estilo y sin complejos: «Me lo voy a comer a mi forma y que me miren las doscientas personas que hay aquí metidas». Un cierre tan espontáneo como cercano, perfecto para sus seguidores.

A modo de resumen, estos fueron los momentos clave de su visita y sus impresiones personales:

Bocadillo de calamares con refresco por 8 € en terraza; sobres de mayonesa a 0,50 € y de alioli a 1 €, valoración correcta del bocata por la ubicación y “lo mejor fue el postre” en La Mallorquina.

En consecuencia, la anécdota se queda con dos ideas: el clásico bocadillo sigue siendo un imprescindible de la Plaza Mayor y los extras, como las salsas, pueden encarecer la cuenta. ¿Compensa pagar por el sobre de alioli? Cada cual tendrá su respuesta, pero la de Cádiz Romero ya está dicha.