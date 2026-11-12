Ribadesella aprueba ayudas para familias de 700 euros y reserva presupuesto para un máximo de 30 hogares

Las ayudas para familias con menores exigen acreditar vulnerabilidad económica. El plazo depende de la publicación del extracto en el BOPA.

Ribadesella ha registrado el 3 de noviembre la convocatoria de ayudas para familias con menores a cargo en dificultades económicas. Las bases aprobadas destinan 21.000 euros a pagos únicos de 700 euros, con un máximo de 30 hogares beneficiarios. El plazo legal es de diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOPA. La inscripción en la base de subvenciones no activa por sí sola ese cómputo.

Las ayudas para familias priorizan a quienes tienen menos ingresos

El Ayuntamiento concede una cantidad fija de 700 euros a cada hogar seleccionado, sin multiplicarla por el número de hijos. La convocatoria se dirige a familias con menores cuyo desarrollo pueda verse comprometido por la carencia de recursos. La adjudicación incorpora una prioridad económica expresa. Se sitúan primero las unidades cuya renta no supera el 60% del límite aplicable a su composición. El presupuesto cubre treinta prestaciones completas. Cumplir las condiciones de acceso permite participar, pero la selección también depende de esa prioridad y del crédito disponible.

Los ingresos máximos cambian con el número de adultos y menores de catorce años. La tabla admite 15.886 euros para un adulto y un menor, o 19.552 euros con dos menores. Para dos adultos y un menor, el umbral asciende a 21.997 euros. Con dos adultos y dos menores llega a 25.663 euros. Los hijos de catorce años o más cuentan como adultos para esta escala. Son condiciones propias de Ribadesella, distintas de las ayudas para alimentos que funcionan mediante tarjetas.

El alquiler y la hipoteca pueden descontarse de los ingresos

Las bases contemplan los ingresos de los tres últimos meses para estimar la media mensual y aplicar el baremo familiar. Permiten descontar el alquiler o la hipoteca cuando se estén abonando. También excluyen del cómputo la prestación de dependencia por cuidados en el entorno familiar. Esa exclusión resulta relevante para hogares que perciben ayudas por cuidados. Para determinar los ingresos anuales, el documento exige además acreditar los obtenidos durante 2025. Las ayudas municipales de emergencia quedan exceptuadas en ese cálculo anual.

En la unidad familiar se incluyen quienes ejercen la guarda del menor y los hijos que conviven en el domicilio. Para computar ingresos se consideran los sustentadores y los hijos mayores de dieciséis años. Cuando existe separación, el progenitor que no convive queda fuera como miembro, aunque su aportación económica sí puede computar. El nuevo cónyuge o pareja conviviente se incorpora con sus rentas. En custodia compartida, solicita el progenitor con quien el menor conviva más tiempo y figure empadronado. Estas reglas evitan contar automáticamente a cualquier persona inscrita en la vivienda.

Se exige residencia efectiva y justificar ayudas municipales anteriores

La regla general requiere seis meses de empadronamiento y residencia efectiva en Ribadesella anteriores a la solicitud. Las bases contemplan excepciones para situaciones expresamente protegidas, incluidas víctimas de violencia de género acreditadas judicialmente. También permiten una valoración técnica excepcional cuando exista especial vulnerabilidad o riesgo para las necesidades básicas de los menores. La familia debe aceptar el seguimiento de Servicios Sociales. Ese seguimiento forma parte del acceso a la prestación y permite comprobar la situación que justifica la intervención municipal.

Por su carácter de prestación económica vital, no se exige estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Sin embargo, haber recibido ayudas municipales anteriores introduce otra comprobación. Sus gastos deben encontrarse justificados; de lo contrario, la familia queda excluida. La documentación económica incluye renta de 2025 o certificado negativo, nóminas y certificados de pensiones o desempleo, según corresponda. También deben acreditarse otras prestaciones percibidas. Las separaciones requieren sentencia y convenio, mientras los ingresos difíciles de justificar pueden apoyarse en extractos bancarios.

El plazo es de diez días hábiles desde la publicación oficial

La convocatoria establece diez días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación en el BOPA. La BDNS no ofrece una fecha cerrada y vincula expresamente el inicio al extracto oficial. Las estimaciones de vencimiento difundidas por páginas intermediarias no sustituyen ese anuncio. La documentación debe revisarse previamente en el Centro Municipal de Servicios Sociales. Después se presenta en el Registro General municipal o mediante los canales legalmente admitidos. Quienes tengan expediente social abierto quedan eximidos de repetir documentos que ya consten y sigan vigentes.

La petición incluye la plantilla de justificación y debe acompañarse de tickets, facturas o justificantes del gasto. Las bases sitúan esta acreditación en el momento de solicitar la ayuda, no después de cobrarla. Si faltan documentos, prevén cinco días hábiles para subsanar tras el requerimiento. La falta de respuesta puede terminar con el archivo por desistimiento. Servicios Sociales formula la propuesta y la Alcaldía, o el órgano delegado, resuelve. La decisión se publica en el tablón municipal y el dinero concedido debe destinarse íntegramente a su finalidad.