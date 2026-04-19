Llega una nueva moneda española con un precio de 140 euros y una tirada muy limitada

La pieza conmemora el V Centenario del Consejo de Estado y está pensada para coleccionistas. Sale a la venta por 140 euros y podrá comprarse en la tienda del Museo Casa de la Moneda, en la web de la FNMT y en entidades colaboradoras.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha presentado una nueva moneda española dedicada al V Centenario del Consejo de Estado. Se trata de una pieza de coleccionismo de la que solo se fabricarán 4.000 unidades, con un valor facial de 10 euros y un precio de venta de 140 euros.

Cómo es la nueva moneda española conmemorativa del Consejo de Estado

La nueva pieza reconoce los 500 años de existencia del Consejo de Estado y su papel como órgano consultivo en la vida política y administrativa española. Esta institución fue creada en 1526, durante el reinado de Carlos I, para asesorar a la Monarquía y, con el paso del tiempo, ha evolucionado hasta quedar recogidas sus funciones en la Constitución.

La moneda corresponde a la denominación histórica de 8 reales, equivalente a 10 euros de valor facial. Está fabricada en plata de 925 milésimas y el resto es de cobre. Además, tiene un diámetro de 4 centímetros y un peso de 27 gramos.

En el anverso aparece el retrato a izquierda del rey Felipe VI. En la parte superior, en sentido circular, figura la leyenda “FELIPE VI REY DE ESPAÑA” y, en la parte inferior, el año de acuñación “2026”. Todo el conjunto está rodeado por una gráfila de perlas.

Por otro lado, en el reverso se representa en color el escudo del Consejo de Estado, que resalta sobre el fondo plateado. En la parte superior lleva grabada la inscripción “V CENTENARIO CONSEJO DE ESTADO”. También aparecen el valor facial, “10 euros”, y la M coronada, marca de la Ceca española. El canto, además, es estriado.

Cuál es el precio de la moneda y dónde se puede comprar

La moneda saldrá a la venta en calidad proof con una tirada limitada de 4.000 unidades. Ese dato no es menor, ya que refuerza su carácter de pieza destinada al coleccionismo.

Su precio de venta será de 140 euros. ¿Quién podrá hacerse con ella? Cualquier persona interesada en este tipo de emisiones conmemorativas, ya sea por afición o por interés numismático.

La compra podrá realizarse en tres canales: en la tienda física del Museo Casa de la Moneda, a través de la página web de la FNMT o por medio de entidades colaboradoras. Por tanto, quienes quieran conseguir una de estas monedas tendrán varias opciones para hacerlo. Eso sí, con una emisión tan reducida, conviene no despistarse.