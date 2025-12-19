Cuánta multa puede caerte en Navidad si intentas revender un décimo de la Lotería de este año

Diciembre manda y la Lotería de Navidad 2025 vuelve a meter prisas: colas en Doña Manolita, listas de números y el ritual de compartir décimos. En unos días, en el Teatro Real de Madrid, los niños de San Ildefonso cantarán los premios y medio país contendrá la respiración. La escena es la de siempre: ilusión a raudales y un pellizco de nervios. Y entre tanto, la tentación de “colocar” un décimo con sobreprecio para rascar unos euros extra. Revender con recargo está prohibido y acarrea sanción. Mejor saber bien qué se puede hacer y qué no para que el Gordo no se convierta en un disgusto.

¿Cuál es la multa por revender un décimo de la Lotería de Navidad 2025?

El Reglamento de la Instrucción General de Loterías prohíbe expresamente la reventa de décimos con sobreprecio. En otras palabras, no se permite vender por encima del precio oficial, y el reglamento encuadra estas conductas dentro de la normativa de contrabando y defraudación (términos jurídicos que aquí se usan para sancionar este tipo de prácticas).

Por lo tanto, según el artículo 46 del propio reglamento, la reventa de décimos se castiga con multas que van desde 601 hasta 3000 euros, en función de la gravedad de la infracción. ¿Merece la pena arriesgarse por unos euros? Ya ves que no sale a cuenta.

¿Qué se considera reventa de décimos y qué prácticas entran en el punto de mira?

Se considera reventa cuando un particular, familiar, amigo o quien sea, vende un décimo por encima del precio marcado para conseguir un beneficio directo. Es el típico “te lo paso, pero por un poco más” que, más allá de sonar a trampa, es sancionable.

En el mismo saco entran las páginas y plataformas no oficiales que comercializan décimos fuera de los canales de Loterías y Apuestas del Estado. De ahí que la recomendación sea clara: si ves sobrecoste o un canal no autorizado, toca frenar.

Venta con recargo: cuándo es legal y cuál es el tope

Otra cosa distinta es la venta con recargo por parte de una entidad que cuente con autorización previa de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En ese caso, el recargo no puede superar el 20%. Así, por ejemplo, si un bar vende un décimo con recargo autorizado, el precio máximo es de 24 euros.

Modalidad Condición Importe/Límite Referencia normativa Reventa de décimos con sobreprecio Prohibida Multa de 601 a 3000 euros Reglamento de la Instrucción General de Loterías: art. 2 y 46 Venta con recargo autorizada por la SELAE Permitida con autorización previa Recargo máximo del 20% (ejemplo: 24 euros por décimo) Art. 274 de la citada normativa

Cualquier recargo que supere el 20% se considera ilegal, conforme a lo que establece el artículo 274. Más claro, agua: con permiso y dentro del límite, sí; por encima del tope, no.

Cómo comprar tu décimo sin líos: recomendaciones prácticas

Para evitar sustos, lo mejor es ir a tiro hecho y usar solo los canales oficiales. Puedes comprar online en la web de Loterías y Apuestas del Estado o hacerlo físicamente en administraciones de lotería repartidas por toda la geografía española.

Compra únicamente en la web de Loterías y Apuestas del Estado o en administraciones autorizadas.

Evita páginas y plataformas no oficiales que revenden décimos.

No aceptes sobreprecios ni recargos superiores al 20%.

Si compartes décimos o participaciones con familia o amigos, hazlo sin sobrecoste.

Con estas pautas, disfrutas de la tradición y te ahorras problemas. Y cuando los bombos empiecen a girar en el Teatro Real de Madrid, solo te quedará cruzar los dedos y esperar que la suerte llame a tu puerta, sin que una multa te chafe la fiesta.