MediaMarkt necesita personal: 92 vacantes con contrato indefinido, formación gratuita y sueldos de hasta 23.422 euros

MediaMarkt abre 92 vacantes en España, muchas de ellas a tiempo completo, con oportunidades en tiendas y sedes para la campaña de Black Friday y Navidad. La compañía refuerza plantilla con contratos indefinidos, formación continua y beneficios para empleados.

La cadena de tecnología acelera sus contrataciones con ofertas repartidas por Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga, Jaén o Bilbao. ¿Buscas tu primer empleo o dar un salto profesional? Esta convocatoria combina estabilidad, aprendizaje y posibilidades reales de crecimiento.

Quién puede optar a estas ofertas de empleo:Salarios, contratos indefinidos y formación gratuita

Las posiciones abarcan perfiles de tienda (venta, atención al cliente, almacén) y de oficina (contabilidad, finanzas, IT, proyectos). Por tanto, encajan tanto para quienes se inician en el retail como para profesionales con experiencia que aspiran a mayor responsabilidad. Además, la empresa impulsa un entorno internacional con descuentos comerciales y, en ciertos centros, herramientas y facilidades ligadas al puesto. ¿Tienda u oficinas? Tú eliges el camino.

El salario mínimo en puestos de tienda arranca en 1.367 euros brutos al mes, según el Convenio colectivo del sector de grandes almacenes (consultable en el BOE). Para perfiles técnicos o con mayor responsabilidad, la retribución puede alcanzar 23.422 euros brutos al año, equivalente a 1.673 euros mensuales en 14 pagas (nivel 3 del convenio). A esto se suma formación continua gratuita y un paquete de beneficios que aporta valor añadido al empleo.

Resumen de condiciones clave:

Concepto Detalle Vacantes en España 92 plazas activas Salario base en tienda 1.367 euros brutos/mes Salario técnico/responsabilidad Hasta 23.422 euros brutos/año (1.673 en 14 pagas) Formación Continua y gratuita Beneficios Descuentos y facilidades en determinados centros

En definitiva, estabilidad, aprendizaje y proyección. Ni tan mal para empezar o relanzar carrera.

Cuáles son las ofertas de empleo para tiendas, sedes y logística

La compañía publica una batería variada de posiciones. A continuación, un listado representativo de las 92 ofertas de empleo para trabajar en MediaMarkt para que te orientes rápido y vayas directo a tu perfil:

Key Account Manager (El Prat de Llobregat)

Human Resources Generalist 1 (El Prat de Llobregat)

Business Developer (El Prat de Llobregat, +1 ubicación)

Trainee Corporate Comms & Sustainability (El Prat de Llobregat)

Técnico/a Pequeño Electrodoméstico (Pinto)

Mozo/a de Almacén Gran Carga 40h – sustitución paternidad (Pinto)

Online Category Specialist – Gaming (El Prat de Llobregat)

Administrativo/a Junior 20h – Facility (El Prat de Llobregat)

Manager – Strategic Projects (El Prat de Llobregat)

Atención al cliente–Postventa – sustitución IT (Pinto)

Service & Performance Team Lead / Department Manager (El Prat de Llobregat)

IT Automation Engineer (AI) – IT Operations (Barcelona, +1)

FullStack Engineer – Marketplace (Barcelona, +1)

Full Stack Software Engineer – CatMan Apps (Barcelona, +1)

Mozo/a de Almacén 20h – MM Zamora (Zamora)

Técnico/a Power Service 30h – MM Castellana (Madrid)

Campaña – Customer Solution Specialist 1 (El Prat de Llobregat)

Administrativo/a Contable Junior (El Prat de Llobregat)

Especialista en ventas B2B 40h – MM Baix Llobregat (El Prat de Llobregat)

Responsable Comercial – MM Plaça Catalunya (Barcelona)

Campaña – Especialista Call Center – Atención al Cliente 1 (Pinto)

Assortment Specialist – Category Management 1 (El Prat de Llobregat)

Antes de postular, contrasta tu experiencia con las funciones de cada anuncio y anota requisitos clave; así llegarás con ventaja a la entrevista.

Cómo enviar el currículum a MediaMarkt

La candidatura se gestiona desde el portal oficial de empleo de MediaMarkt. Primero, selecciona “España” y utiliza los filtros por ubicación, categoría, departamento, experiencia, tipo de empleo y distancia. Al aplicar el filtro de tiempo completo, se muestran las 54 vacantes con esa jornada.

Después, abre la oferta que te interese y completa la solicitud online. Es recomendable adjuntar un currículum actualizado, indicar disponibilidad y tener a mano acreditaciones útiles (idiomas, certificados técnicos). ¿Truco final? Revisa bien los requisitos antes de enviar para evitar errores de forma.