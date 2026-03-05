Formación para el empleo sin coste con 60 plazas y cuatro especialidades pensadas para trabajar (Ayto. de Marbella): cómo presentar la solicitud

El Ayuntamiento de Marbella ha abierto el plazo de inscripción para cuatro cursos presenciales y gratuitos, con un total de 60 plazas, dirigidos a personas en edad laboral inscritas como demandantes de empleo en el SAE. Esta primera convocatoria de 2026, enmarcada en el Plan Municipal de Formación para el Empleo, se desarrollará entre abril y junio y contribuye al objetivo de capacitar a 291 personas en el periodo 2025-2027.

¿Requisitos para acceder a los cursos gratuitos de empleo en Marbella? Los cursos van dirigidos a personas con 16 años o más, preferentemente empadronadas en el municipio y registradas como demandantes de empleo en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de Marbella y San Pedro Alcántara. ¿Te interesa mejorar tu empleabilidad aprovechando una formación sin coste?

Plazos de inscripción, número máximo de cursos que se pueden pedir, contenidos y duración

El plazo de inscripción está abierto desde el 2 de marzo hasta el 20 de marzo de 2026, ambos días incluidos. Cada persona puede solicitar y, si los horarios son compatibles, realizar un máximo de dos cursos, indicando cuál es su opción prioritaria. La segunda elección solo se tendrá en cuenta cuando no haya suficientes solicitudes como primera opción, por lo que no está de más pensar qué especialidad encaja con el proyecto profesional.

Las cuatro especialidades combinan teoría y práctica orientadas al empleo en socorrismo acuático, charcutería y carnicería, manipulación de alimentos y productos fitosanitarios. Los cursos de Socorrismo acuático (85 horas), Auxiliar de charcutería y carnicería (185 horas) y Aplicador de productos fitosanitarios nivel cualificado (60 horas) proporcionan la cualificación necesaria para trabajar en estos ámbitos. El curso de Manipulación de alimentos se centra en identificar fuentes de contaminación y aplicar la normativa de seguridad e higiene alimentaria en todas las fases de trabajo. Para facilitar la elección, estos son los cuatro cursos disponibles:

Socorrismo acuático (85 horas): competencias para trabajar como socorrista en piscinas y espacios naturales.

Auxiliar de charcutería y carnicería (185 horas): operaciones básicas de despiece, preparación y conservación.

Manipulación de alimentos: identificación de fuentes de contaminación y aplicación de normas de higiene alimentaria.

Aplicador de productos fitosanitarios nivel cualificado (60 horas): formación necesaria para obtener el carné de manipulador.

Cómo presentar la solicitud en la web de Empleo del Ayuntamiento

La solicitud de acceso a estos cursos se realiza a través de la web de la Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Marbella, donde también puede consultarse información detallada sobre cada acción formativa. Las inscripciones se gestionan por orden de recepción, teniendo en cuenta los requisitos de acceso preferentes y u obligatorios en caso de que existan, de modo que cuanto antes se complete el trámite, mayores serán las opciones de conseguir plaza.