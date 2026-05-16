Marc, conductor de tráiler en Europa, explica el sacrificio que hay detrás de cobrar hasta 4.000 euros al mes

El conductor explica cómo es trabajar en rutas internacionales, donde los sueldos pueden ser altos, pero a cambio de mucho esfuerzo, planificación y semanas lejos de casa.

Marc, camionero español en rutas internacionales, tiene claro que salir fuera del país no es una simple oportunidad para conocer otros lugares. Para él, es una decisión ligada al trabajo, al esfuerzo personal y a la posibilidad de ganar más dinero. Según cuenta en el podcast Rutas de éxito, “en el Internacional, ahora mismo se está ganando entre los 3.000 y los 4.000”.

Cuánto gana un camionero español en rutas internacionales y qué sacrificios implica

La cifra llama la atención, sobre todo para quienes piensan que conducir un camión no permite llegar a esos sueldos. Marc lo explica sin rodeos: hay conductores que pueden cobrar 3.200, 3.500, 3.600, 3.800 euros e incluso algunos llegan a los 4.000 euros.

Ahora bien, no todo es el salario. ¿Compensa estar semanas fuera de casa? Esa es la otra cara de este trabajo. El propio camionero lo resume con una frase clara: “Hay que currárselo. Nadie te regala nada”.

La vida en la carretera internacional implica pasar largos periodos lejos de la familia, adaptarse a horarios cambiantes y asumir que cada jornada exige concentración. Vamos, que no es llegar, arrancar el camión y ya está.

Aspecto del trabajo Lo que destaca Marc Sueldo en rutas internacionales Entre 3.000 y 4.000 euros Tiempo fuera de casa Tres semanas fuera del hogar Principal exigencia Esfuerzo, organización y responsabilidad Herramienta clave El tacógrafo o disco

Por tanto, el sueldo puede resultar atractivo, pero va unido a una rutina exigente y a una forma de vida que no todos están dispuestos a asumir.

Por qué el tacógrafo y la planificación son claves para no perder horas

Trabajar como camionero internacional no consiste solo en conducir. Marc insiste en que hay que conocer bien las rutas, los horarios y las normas de cada país. Cada decisión cuenta, desde cuándo parar hasta cuándo hacer más horas o cruzar una ciudad en un momento concreto. Entre los puntos que menciona, destacan estos:

Saber cuándo conviene parar.

Decidir cuándo hacer las 10 horas de conducción.

Planificar por dónde y cuándo cruzar zonas como Milán.

Aprovechar bien cada hora de trabajo.

El conductor también da mucha importancia al tacógrafo. Según explica, “hay que saber trabajar con el disco” porque “cada hora es oro”. De hecho, manejarlo bien puede marcar la diferencia entre una jornada productiva y otra en la que se pierda tiempo sin obtener rendimiento.

Semanas fuera de casa para cobrar más en el transporte internacional de camiones

A pesar de los sacrificios, Marc deja claro que el trabajo en rutas internacionales puede merecer la pena para muchos profesionales del sector. El sueldo, la posibilidad de viajar y ver nuevos lugares son razones de peso para quienes deciden salir fuera de España.

Eso sí, el mensaje del camionero es directo: no hay recompensa sin esfuerzo. La carretera internacional exige responsabilidad, planificación y muchas ganas de trabajar. ¿La clave? Saber organizar cada viaje y entender que, en este oficio, el dinero llega cuando también se aceptan las renuncias.