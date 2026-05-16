Ni en Madrid ni en Barcelona: la mayor rotonda de Europa rodea un cerro de esta provincia española

Hay rotondas que sirven para ordenar el tráfico y otras que, directamente, acaban robando todo el protagonismo. La más grande de Europa no está en una gran ciudad, ni en una autopista llena de carriles, ni en un cruce de esos que hacen sudar al conductor. Está en Extremadura, rodeando el Cerro Masatrigo, junto al embalse de La Serena.

Su forma circular, sus dimensiones y el paisaje que la rodea la han convertido en una de las infraestructuras más curiosas de España. Y sí, aunque técnicamente no sea una glorieta urbana al uso, cuesta no llamarla rotonda cuando se ve desde el aire. El lugar pertenece al término municipal de Esparragosa de Lares, en Badajoz, dentro de la comarca de La Siberia.

¿Dónde está la rotonda más grande de Europa?

La llamada rotonda más grande de Europa se encuentra alrededor del Cerro Masatrigo, una elevación cónica situada junto al embalse de La Serena. Este enclave está en Extremadura, concretamente en el término municipal de Esparragosa de Lares, en la provincia de Badajoz.

La carretera que rodea el cerro forma parte de un tramo de sentido único de la comarcal EX322. Dicho de forma sencilla, sentido único significa que los vehículos circulan en una sola dirección, algo bastante práctico cuando el trazado ya tiene bastante personalidad por sí solo.

Por qué el Cerro Masatrigo parece una rotonda gigante

El trazado circular que rodea el Cerro Masatrigo tiene 1,3 kilómetros de diámetro y se encuentra a unos 400 metros de altitud. No es una rotonda convencional, porque no se diseñó para regular el tráfico urbano ni para descongestionar una avenida con prisas, pitidos y algún que otro conductor despistado.

Aun así, su forma la ha convertido en una infraestructura muy llamativa. La carretera rodea completamente la elevación cónica y, vista desde el aire, ofrece una imagen muy reconocible: el cerro en el centro, el asfalto alrededor y el embalse de La Serena marcando el paisaje.

Qué hace especial a la Montaña Mágica de Extremadura

El Cerro Masatrigo también es conocido como la Montaña Mágica. Además, está declarado Monumento Natural de Extremadura, una figura que reconoce su valor dentro del entorno natural en el que se encuentra.

Según el portal de Turismo La Siberia, «Con sus 526 metros de altura, este cerro se erige en un primoroso balcón al entorno de La Siberia y La Serena». Y la frase no va desencaminada: el lugar combina altura, paisaje y una carretera circular que, desde luego, no se ve todos los días.

Cómo se integró esta carretera en el entorno de La Serena

La carretera se construyó en la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo con el desarrollo del embalse de La Serena. Su función no era crear una atracción turística, sino mejorar la comunicación entre pequeñas localidades de la zona.

El trazado también tuvo que adaptarse al nuevo entorno inundado. De ahí que esta infraestructura tenga una forma tan singular y haya terminado llamando la atención más allá de su utilidad inicial. A veces la ingeniería se pone práctica y, de paso, deja una postal para el recuerdo.

Qué se puede ver alrededor del Cerro Masatrigo

Más allá de su fama como rotonda gigante, el entorno del Cerro Masatrigo destaca por su paisaje. Desde el aire, el contraste entre el azul del embalse, el verde del entorno y el gris del asfalto crea una estampa difícil de olvidar.

El cerro pertenece a la Red Natura 2000, una red de espacios naturales protegidos, y es una zona de especial protección para aves. En pocas palabras: no solo es un sitio curioso para mirar la carretera, también es un espacio natural con valor propio.

Qué rutas hay en el Cerro Masatrigo y cómo visitarlo con cabeza

El Cerro Masatrigo cuenta con dos rutas de senderismo de diferente dificultad. Una permite recorrer la zona de forma perimetral a media ladera, mientras que la otra asciende hasta la cima por el camino más rápido, con un desnivel importante.

Antes de acercarse, conviene tener claro qué ofrece cada opción para no plantarse allí pensando en un paseo suave y acabar acordándose de cada metro de subida:

Ruta perimetral: recorre el cerro a media ladera y permite disfrutar del entorno sin subir directamente hasta la cima.

Ruta hacia la cima: llega por el camino más rápido, pero implica un desnivel importante.

Entorno natural: el lugar forma parte de la Red Natura 2000 y es zona de especial protección para aves.

Punto destacado: el Cerro Masatrigo alcanza los 526 metros de altura y ofrece vistas del entorno de La Siberia y La Serena.

En consecuencia, esta curiosa rotonda extremeña no es solo una carretera con forma llamativa. Es una infraestructura nacida para comunicar localidades, adaptada al embalse de La Serena y convertida, con el paso del tiempo, en un reclamo inesperado en plena naturaleza.