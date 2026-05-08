Valencia pone a prueba un sistema autónomo para alquilar material deportivo en espacios públicos

Hacer deporte está muy bien, pero a veces falta lo básico: tener el material a mano justo cuando se necesita. Y ahí es donde Valencia quiere probar una solución bastante práctica, de esas que evitan vueltas innecesarias y gestiones de más. El Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha un proyecto piloto para alquilar material deportivo mediante taquillas inteligentes en instalaciones públicas. La iniciativa llega de la mano de la startup Easyball, dentro del Sandbox Urbano de Valencia.

Se instalarán hasta 10 taquillas inteligentes en diferentes espacios deportivos de la ciudad. Durante seis meses se comprobará si este sistema funciona bien, resiste el uso diario y puede convertirse en un nuevo modelo de servicio público.

¿Qué son las taquillas inteligentes que probará Valencia?

Las taquillas inteligentes son unidades pensadas para que las personas usuarias puedan acceder de forma autónoma a material deportivo en instalaciones públicas. Es decir, que el sistema busca facilitar el alquiler y la devolución sin depender de una atención presencial constante, algo especialmente útil en espacios deportivos desatendidos.

Este proyecto se impulsa desde la Concejalía de Innovación del Ayuntamiento de Valencia, con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal. La prueba forma parte del Sandbox Urbano de Valencia, que es el entorno municipal de pruebas donde se testan innovaciones en condiciones reales, sin montar castillos en el aire, que luego la realidad siempre pasa factura.

Hasta 10 taquillas inteligentes en instalaciones deportivas públicas

La iniciativa contempla la instalación de hasta 10 unidades de taquillas inteligentes en diferentes espacios deportivos de Valencia. El objetivo principal es acercar el material deportivo a la ciudadanía de una forma sencilla, autónoma y segura.

El proyecto se centra especialmente en instalaciones desatendidas. Esto quiere decir que se quiere reforzar el acceso al equipamiento en lugares donde no siempre hay una gestión presencial directa, de modo que el usuario pueda resolver el alquiler desde el propio sistema.

Cómo funcionará el alquiler de material deportivo desde la app móvil

El acceso al servicio se realizará a través de una aplicación móvil. Desde ahí, las personas usuarias podrán gestionar tanto el alquiler como la devolución del material deportivo, con un funcionamiento pensado para ser directo y sin demasiadas vueltas. El proceso previsto se resume así:

La persona usuaria accederá al servicio mediante una aplicación móvil. Desde la app podrá gestionar el alquiler del material deportivo. Después podrá gestionar también la devolución del material.

Además, las taquillas incorporan un sistema de alimentación autónomo mediante paneles solares. Esto permite que funcionen sin necesidad de conexión eléctrica convencional, un detalle importante para probar su utilidad en distintos espacios públicos.

Por qué el piloto durará seis meses

La prueba tendrá una duración de seis meses. Durante ese periodo se evaluará la resistencia de las taquillas ante el uso continuado, se identificarán posibles incidencias y se analizarán las mejores soluciones para corregirlas.

También se estudiará la viabilidad del modelo de negocio asociado a este servicio. Dicho de forma sencilla: no solo se comprobará si las taquillas aguantan y resultan útiles, sino también si el sistema puede sostenerse como una fórmula real de servicio público.

Qué ha dicho el Ayuntamiento de Valencia sobre este proyecto

La concejala de Innovación, Paula Llobet, ha destacado que “este proyecto representa un paso más en la apuesta de Valencia por convertirse en una ciudad inteligente al servicio de las personas. Queremos facilitar el acceso al deporte con soluciones tecnológicas sostenibles y adaptadas a las nuevas formas de uso del espacio público”.

Llobet también ha señalado que “las taquillas inteligentes no solo mejoran la accesibilidad al material deportivo, sino que también permiten optimizar recursos y fomentar un modelo más eficiente y autónomo en la gestión de instalaciones deportivas municipales”.

Qué debe tener en cuenta la ciudadanía si quiere usar estas taquillas

Para las personas interesadas, la clave estará en la aplicación móvil, ya que será el canal para gestionar el alquiler y la devolución del material deportivo. Por tanto, el uso del servicio dependerá de ese acceso digital y del funcionamiento de las propias taquillas inteligentes.

También conviene recordar que esta fase es una prueba de seis meses. En consecuencia, durante ese tiempo se observará cómo responden las taquillas ante el uso real, qué incidencias aparecen y qué mejoras pueden aplicarse antes de consolidar el modelo.

Una apuesta por deporte, innovación y sostenibilidad en Valencia

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Valencia refuerza su compromiso con la innovación urbana, la sostenibilidad y la promoción de hábitos de vida saludables entre la ciudadanía. La idea es que la tecnología sirva para algo concreto: facilitar el acceso al deporte en instalaciones públicas.

El proyecto también impulsa la colaboración con el ecosistema emprendedor local a través del Sandbox Urbano. En este caso, la startup Easyball será la encargada de poner a prueba un sistema que combina alquiler autónomo, taquillas inteligentes y alimentación mediante paneles solares.

