Madrid recupera una histórica taberna por la que pasaron García Lorca, Ava Gardner y Alfonso XIII

Hay lugares que uno no visita cada semana y, aun así, siente como parte de la ciudad. Con Los Gabrieles pasa justo eso en Madrid. La histórica taberna flamenca reabre este mes de abril en el número 17 de la calle Echegaray, en pleno Barrio de las Letras, después de 21 años cerrada y donde se han cerrado otros referentes gastronómicos. Fundada en 1907, vuelve tras un proyecto de recuperación pensado para conservar su valor artístico, arquitectónico y simbólico.

No se recupera solo un local, sino también uno de los espacios culturales y patrimoniales más reconocibles de la capital. Y, claro, después de más de dos décadas de silencio, la noticia no es precisamente menor.

¿Cuándo y dónde reabre Los Gabrieles en Madrid?

La historia de Los Gabrieles arranca el 12 de enero de 1907, cuando la prensa madrileña anunció la apertura de un nuevo restaurante en la calle Visitación, 7. Aquel primer local se hizo pronto conocido por su cocido para llevar, un detalle muy pegado a la vida diaria y bastante útil cuando tocaba resolver la comida sin demasiadas vueltas. Dos años después se trasladó a su ubicación actual, en la calle Echegaray, 17, donde pasó a funcionar como taberna-restaurante y colmado andaluz, es decir, un espacio de comida y también de productos, con flamenco en directo.

Ahora reabre en esa misma dirección, en pleno Barrio de las Letras, tras 21 años de inactividad. Con ello, Madrid recupera un local con un patrimonio arquitectónico y cerámico de gran valor, es decir, elementos del edificio y de su decoración que se conservan por su importancia histórica y artística. Sus azulejos, hoy patrimonio cultural, y espacios como los ‘cuartos’ del sótano o la ‘Sala de las Provincias’, donde se celebrarán eventos y espectáculos de música en vivo, explican por qué este enclave sigue teniendo un peso especial en la ciudad. No por casualidad, en el pasado también fue conocido como la ‘Capilla Sixtina de los azulejos andaluces’.

¿Por qué Los Gabrieles fue un símbolo del Barrio de las Letras y del flamenco?

Desde sus primeros años, Los Gabrieles fue punto de encuentro de la clase trabajadora hasta los años 80. Su fama creció con la cocina y con unas raciones generosas, mientras el local se consolidaba como uno de los espacios clave del flamenco en Madrid. Por sus salas pasaron figuras como Antonio Chacón, Pedro Almodóvar o Manolete, nombres que ayudaron a mantener viva la tradición artística del lugar.

Además, la clientela convirtió la taberna en un espacio donde convivieron ocio, música y cultura. Por allí pasaron desde el rey Alfonso XIII y Manuel Azaña hasta Ava Gardner, Federico García Lorca o Valle-Inclán. Pocos locales pueden juntar una lista así sin que parezca exageración, pero en este caso forma parte de su propia historia. De hecho, Los Gabrieles fue también un referente de la noche madrileña y un testigo de los cambios vividos entre la monarquía y la democracia.

¿Cómo se ha restaurado Los Gabrieles para recuperar su patrimonio?

La reapertura llega después de más de 21 años cerrado y de un proyecto concebido para devolver a la ciudad una joya patrimonial, es decir, un espacio valioso por su historia y por sus elementos artísticos. La rehabilitación de los azulejos comenzó en 2007 y, más adelante, dio paso a una recuperación arquitectónica y artística que se ha prolongado durante más de seis años. La dirección de este trabajo ha estado en manos del arquitecto Miguel Ángel Santa, del estudio Rehabilitar, junto a la constructora Proyecta Construcción y el interiorismo de Súnico, o lo que es lo mismo, el diseño de los espacios interiores.

La restauración artística patrimonial ha corrido a cargo de Ecra Servicios Integrales de Arte. Esta empresa se ha ocupado tanto de recuperar los murales cerámicos protegidos como de integrar nuevas piezas contemporáneas creadas por diversos artistas actuales. Todo el proceso, además, se ha desarrollado a partir de una investigación histórica que permitió entender el espíritu original del local. No ha sido precisamente una reforma exprés, pero la idea era esa: rescatar lo importante sin borrar lo que hizo único al sitio.

¿Qué ofrece ahora Los Gabrieles y qué conviene saber antes de acercarse?

La nueva etapa de Los Gabrieles se articula en distintos ambientes que recuperan sus raíces sociales y culturales. La taberna vuelve a presentarse como punto de encuentro para todos los públicos y la música regresa como parte esencial de la experiencia. En paralelo, la propuesta gastronómica, de la mano del chef Ander Galdeano, se inspira en la cocina tradicional y en el recetario popular con un enfoque madrileño-andaluz.

A eso se suma una bodega diseñada por Rebeca Bellido, centrada en vinos que forman parte del imaginario del lugar, con una oferta de referencias nacionales e internacionales. También habrá una agenda musical dirigida por diferentes promotores. Para el lector que quiera ubicarse rápido y tener claras las claves de esta reapertura, conviene quedarse con estos pasos prácticos:

Anota la dirección: calle Echegaray, 17, en el Barrio de las Letras. Ten presente el momento de la vuelta: este mes de abril, tras 21 años de cierre. Fíjate en los espacios más singulares: los azulejos protegidos, los ‘cuartos’ del sótano y la ‘Sala de las Provincias’, destinada a eventos y música en vivo. Ve con la idea clara de la nueva propuesta: cocina tradicional madrileño-andaluza, una bodega diseñada por Rebeca Bellido y una agenda musical impulsada por distintos promotores.

Por tanto, la vuelta de Los Gabrieles no consiste solo en levantar la persiana. El local regresa como un espacio donde pasado y presente se entrelazan, con la intención de recuperar su papel como punto de encuentro cultural, gastronómico y musical. Madrid vuelve a abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada y, visto lo que representa este nombre, ya iba tocando.