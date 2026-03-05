Adiós a un referente gastronómico en Madrid tras 13 años en el Barrio de Las Letras

La Vinoteca Moratín, una de las casas de comidas y vinos más queridas de Madrid, ha cerrado tras más de trece años en la calle Moratín 36, en el Barrio de Las Letras. Su adiós deja un hueco para quienes buscaban un lugar cercano y auténtico.

La Vinoteca Moratín cierra tras trece años como referente gastronómico en Madrid. Este local se convirtió en un refugio de cocina honesta y buen vino. Figuraba en la Guía Michelin, dentro de la categoría Bib Gourmand, y en la Guía Repsol, que avalaban su relación calidad-precio.

¿Qué hacía tan especial este restaurante? La respuesta es una mezcla de propuesta sencilla, platos bien ejecutados y un ambiente muy cuidado. Entre los rasgos más reconocibles de la Vinoteca Moratín destacaban:

Platos de cuchara reconfortantes.

Una selección de vinos muy trabajada.

Era el típico sitio al que muchos clientes volvían cuando querían comer bien, sin artificios y con calma.

Comunicado del equipo de la Vinoteca Moratín y reacción de los clientes

El cierre se anunció mediante un comunicado en la página web. El equipo liderado por el chef Marcos Gil explicó: “Tras un tiempo de reflexión del equipo de la Vinoteca de Moratín, hemos decidido dar por terminada esta aventura”.

También agradecieron el apoyo recibido: “Durante más de trece años, este proyecto nos ha llenado de satisfacciones y nos ha permitido crecer profesional y personalmente gracias al apoyo de tantas personas que han formado parte de nuestra pequeña casa de comidas”. A la vez, indicaron que afrontan nuevos proyectos “con el corazón dividido”.

Muchos clientes coincidieron en redes sociales en que este espacio era clave en la ciudad, y una frase se repitió para resumir lo que suponía su marcha: “Era de esos sitios que hacían que Madrid siguiera siendo Madrid”.

Contexto de cierres de restaurantes en Madrid y su impacto en la ciudad

El adiós de la Vinoteca Moratín se enmarca en un contexto de fuerte rotación de locales de restauración en Madrid. Un informe del gestor de traspasos de locales de restauración Fernando Múgica indica que, solo en 2025, abrieron 585 locales en la ciudad y se cerraron 406.

¿Es un caso aislado dentro de la capital? La respuesta es no: dentro de la M-30 se clausuró al menos un local al día, con una media de 1,11 cierres diarios.

Indicador Dato Abiertos 2025 585 Cerrados 2025 406 Cierres diarios M-30 1,11

Entre los nombres que bajaron la persiana en este contexto figuran Haches de Javier Ungría, Señor Pepe, Per Sé Bistró de Andrés Madrigal, Bugao, MamaQuilla, Casa Lorenzo, Robuchon Madrid o Club Allard, entre otros junto a cierres en otras localidades de Madrid, como en Tres Cantos, la planta de Alofisel.

En este escenario, el cierre de la Vinoteca Moratín implica la desaparición de un local muy querido del Barrio de Las Letras y se suma a una estadística de cierres creciente que deja al barrio sin uno de sus tesoros gastronómicos más reconocibles.