Los pescadores que no corten la aleta caudal a sus capturas pueden enfrentarse a multas de hasta 3.000 euros

La pesca recreativa podría cambiar en España si avanza la modificación normativa que prepara nuevas obligaciones para quienes capturen peces. El corte en el lóbulo inferior de la aleta caudal, hoy obligatorio solo en algunas comunidades autónomas, podría extenderse a todo el país.

La pesca recreativa en España está en el punto de mira por una medida que muchos aficionados todavía desconocen. Se trata de cortar el lóbulo inferior de la aleta caudal de los peces capturados, una práctica que permite identificar que el pescado procede de una actividad recreativa y que está destinado al consumo propio.

¿Y por qué es tan importante este pequeño gesto? Porque no hacerlo puede derivar en sanciones económicas que, según la gravedad, pueden llegar hasta los 3.000 euros. Ojo, porque en los casos más serios también se contempla la retirada de las capturas o incluso del material de pesca.

Qué pescadores deberán cortar la aleta caudal y por qué puede evitar multas

Esta obligación no está implantada todavía en todo el territorio nacional. Actualmente, según la información difundida, solo se exige en determinadas comunidades autónomas. Sin embargo, el borrador que modifica el real decreto 2011 ya recoge esta medida, por lo que podría acabar aplicándose a medio plazo en todas las aguas españolas.

El objetivo es claro: evitar la comercialización ilegal de pescado procedente de la pesca recreativa. Al realizar el corte en el lóbulo inferior de la aleta caudal, la captura queda marcada de forma visible. Así, los agentes de inspección pueden comprobar que ese pescado no va destinado al mercado.

La medida busca reforzar la trazabilidad de las capturas y facilitar los controles, especialmente en zonas costeras donde la presión sobre determinadas especies es mayor.

Aspecto clave Qué implica para el pescador Corte en la aleta caudal Debe hacerse en el lóbulo inferior Finalidad Identificar capturas para autoconsumo Riesgo por incumplir Multas de hasta 3.000 euros Posibles consecuencias Retirada de capturas o material de pesca

Por lo tanto, aunque pueda parecer un trámite menor, este corte puede marcar la diferencia durante una inspección.

Cuándo debe hacerse el corte y qué sanciones pueden aplicarse

La práctica habitual indica que el corte debe realizarse inmediatamente después de la captura y antes de abandonar la zona de pesca. La razón es sencilla: evitar cualquier sospecha sobre el destino del pescado.

¿Qué pasa si no se cumple? La normativa distingue entre infracciones leves, graves y muy graves. Además, las comunidades autónomas tienen margen para adaptar su propio régimen sancionador. En cualquier caso, el mensaje es claro: cada vez hay menos espacio para despistes.

Estos son los puntos que conviene tener presentes:

Consultar la normativa vigente en cada comunidad autónoma antes de pescar.

Realizar el corte en el lóbulo inferior de la aleta caudal cuando sea obligatorio.

Hacerlo justo después de la captura y antes de abandonar la zona.

Recordar que la pesca recreativa no puede destinarse a la venta.

En consecuencia, mantenerse informado será clave para evitar problemas. La difusión de vídeos en redes sociales está ayudando a que más pescadores conozcan esta obligación, pero todavía hay muchos que no están familiarizados con ella.

La posible modificación normativa apunta a un escenario en el que este gesto será habitual en cualquier jornada de pesca en España. Un corte pequeño, sí, pero con una importancia enorme para evitar una sanción que puede salir muy cara.