Las nuevas matrículas rosas llegan a las carreteras: para qué sirven y a quién afectan

Las nuevas placas estarán reservadas para vehículos nuevos, importados o de prueba. Su principal novedad será que incluirán una fecha de validez visible para facilitar los controles policiales.

Francia prepara la llegada de las matrículas rosas a sus carreteras. Esta medida, prevista para el primer trimestre de 2026, busca que la policía pueda identificar de forma más rápida los vehículos con registro temporal y evitar que circulen más tiempo del permitido. Dicho pronto y claro: será mucho más fácil ver si una matrícula provisional ha caducado.

Por qué Francia usará matrículas rosas para los vehículos temporales

El cambio afectará a los vehículos nuevos, importados o de prueba que utilicen placas provisionales. Estas matrículas mantendrán el código ‘WW’, pero incorporarán una novedad importante: la fecha de validez aparecerá impresa directamente en la placa.

Será “un método que hará más fácil para que la policía pueda identificar los vehículos con registro temporal, en trámites, que afecta tanto a particulares como a profesionales”.

¿Y por qué se ha tomado esta decisión? El objetivo es simplificar los controles y limitar el uso prolongado de estas placas. En 2023, unos 460.000 vehículos circulaban en Francia con matrículas provisionales, en muchos casos más allá del periodo autorizado, situado entre cuatro y seis meses.

Estas son las principales claves de la medida:

Matrículas de color rosa para vehículos con registro temporal.

Código provisional ‘WW’ y fecha de validez visible.

Implantación prevista durante el primer trimestre de 2026.

Con este sistema, los agentes podrán comprobar de un vistazo si una matrícula temporal sigue vigente, sin necesidad de consultar la base de datos nacional.

Cómo serán las nuevas placas rosas y cuándo empezarán a implantarse

El formato de la matrícula no cambiará. Seguirá compuesto por dos letras ‘WW’, un guion, tres números, otro guion y dos letras. La gran diferencia estará en el fondo rosa y en la fecha de caducidad visible.

Aspecto Información principal País que aplica la medida Francia Color de la nueva matrícula Rosa Vehículos afectados Nuevos, importados o de prueba Fecha prevista Primer trimestre de 2026

El color brillante busca mejorar la identificación visual en carretera. Además, la asociación ‘40 millions d’automobilistes’ apoya esta medida porque considera que ayudará a que los conductores recuerden el carácter temporal de estas placas.

Qué problemas quiere resolver Francia con las matrículas provisionales rosas

El sistema actual francés tiene un problema añadido: la falta de combinaciones disponibles para las placas ‘WW’. Por ello, en ocasiones se reasignan números antes de que los conductores hayan obtenido el documento definitivo de matriculación, lo que puede generar confusión administrativa.

Con la fecha de validez impresa, las autoridades esperan mejorar el seguimiento de las matriculaciones temporales, reducir el fraude y fomentar que los titulares renueven sus placas cuando corresponda. ¿Podría servir de inspiración para España? El propio texto apunta a esa posibilidad, en un país donde ya existen matrículas blancas, verdes, rojas y azules.