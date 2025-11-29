Los patinetes eléctricos deberán cumplir nuevas reglas en 2026 y la DGT avisa de multas de hasta 1.000 euros

Si usas patinete eléctrico para moverte por la ciudad, te interesa poner el calendario en modo alerta. En 2026 llegan cambios importantes: registro obligatorio del vehículo y seguro de responsabilidad civil para poder circular. La DGT ya ha recordado que el registro estatal se creará antes del 2 de enero de 2026 y que todo VMP tendrá que estar matriculado. Además, a partir del 26 de enero de 2026 será imprescindible tener una póliza de responsabilidad civil. Sí, suena a “papeleo”, pero del que conviene llevar al día para evitar multas. En 2027 también entran en juego requisitos técnicos de seguridad que no todos los patinetes cumplen hoy.

¿Qué cambia en 2026 para los patinetes eléctricos y otros VMP?

El Pleno del Congreso aprobó en julio la reforma de las leyes sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor y de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. En cristiano: a los usuarios de patinetes eléctricos y demás VMP se les exigirá contratar un seguro de responsabilidad civil y, para ello, inscribir el vehículo en un registro público.

Ese registro estatal debe estar creado antes del 2 de enero de 2026. Según la normativa aprobada, cuando se publique, los usuarios dispondrán de al menos tres semanas para matricularse y poder circular legalmente. Por consiguiente, a partir del 26 de enero de 2026 moverse sin póliza de responsabilidad civil ya no será una opción.

¿Cómo y cuándo matricular tu VMP en la DGT?

¿Se puede registrar ya el patinete? Todavía no. La DGT trabaja a contrarreloj para lanzar el registro antes del 2 de enero, pero aún no ha detallado oficialmente el proceso y adelanta que intentará que “pueda realizarse de la manera más sencilla posible”.

Lo previsto es que el trámite pueda hacerse online desde la Sede Electrónica de la DGT, identificándote con certificado electrónico, DNIe o Cl@ve. Cuando el registro se publique, el procedimiento será directo: inscribir el VMP, obtener el certificado de circulación y colocar en el vehículo una etiqueta identificativa con el número de inscripción.

¿Quién debe inscribir el patinete: el comprador o la tienda?

Serán los compradores quienes deban inscribir su VMP en el registro. Es decir, el propietario del patinete asume el trámite, no el vendedor.

Tenlo en cuenta si estás pensando en estrenar patinete: además de probar que sube cuestas, tocará pasar por el registro cuando se abra. Pequeña dosis de burocracia a cambio de circular tranquilo.

¿Qué VMP deben registrarse y con qué condiciones de peso y velocidad?

La definición de VMP incluye vehículos de una o más ruedas con motor eléctrico, diseñados para una sola persona, que se mueven entre 6 y 25 km/h. No son solo los patinetes eléctricos: también entran segways, hoverboards e incluso bicicletas eléctricas.

La obligación de registro depende, además, del peso y la velocidad. Si el VMP pesa menos de 25 kg, deberá matricularse y contratar póliza si es capaz de llegar a 25 km/h. Si supera los 25 kg, bastará con que alcance 14 km/h para entrar en el registro. En España se calcula que hay alrededor de 5 millones de patinetes eléctricos y, según la DGT, en 2024 estos VMP estuvieron implicados en más de 2.000 siniestros; de ahí que el control y los seguros obligatorios busquen mejorar la seguridad vial.

Multas y seguro obligatorio: ¿cuánto te juegas y qué cubre?

Las sanciones por no cumplir con la normativa pueden llegar hasta 1.000 euros. La ley indica que las multas son un tercio de las aplicables a vehículos a motor, por lo que suelen moverse entre 200 y 1.000 euros. Además, las pólizas específicas para VMP deberán cubrir como mínimo daños a personas y a bienes con cuantías elevadas.

A modo de resumen rápido, así quedan las cifras clave:

Concepto Cuantía mínima o rango Sanción por no asegurar/registrar el VMP (un tercio de la de vehículos a motor) 200-1.000 euros Cobertura mínima por daños a personas 6.450.000 euros por siniestro Cobertura mínima por daños a bienes 1.300.000 euros

En otras palabras, mejor invertir un rato en el registro y la póliza que regalarle al ayuntamiento una multa de las que duelen. Y recuerda que la etiqueta identificativa permitirá a las autoridades comprobar de un vistazo si cumples con todo.

Requisitos obligatorios desde el 22 de enero de 2027: ¿cumple tu patinete?

Los cambios que se introdujeron en 2024 en el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos aún no afectan a los VMP, ni lo harán en 2026. Pero conviene apuntar la fecha: desde el 22 de enero de 2027 todos los VMP que circulen en España deberán cumplir con estándares de seguridad concretos.

Para que no te pille el toro, repasa la siguiente lista. Si tu VMP no cumple, no podrás matricularlo ni contratar el seguro de responsabilidad civil, con el consiguiente riesgo de sanción.

Velocidad máxima limitada a 25 km/h.

Sistemas antimanipulación para velocidad y potencia.

Indicadores de velocidad y de nivel de carga.

Dos frenos independientes con desaceleración mínima de 3,5 m/s².

Freno de estacionamiento para vehículos de más de dos ruedas.

Catadióptricos: frontal blanco; laterales en blanco o amarillo auto; trasero rojo.

Luz de freno diferenciada o combinada con la luz trasera.

Avisador acústico y pata de cabra lateral o caballete central.

Ruedas rugosas con diámetro mínimo de 203,2 mm.

Plegado seguro con doble sistema que evite aperturas accidentales.

Dicho de otro modo, muchos usuarios tendrán que adaptar su patinete o valorar la compra de uno nuevo antes de enero de 2027. No es mala idea aprovechar rebajas como Black Friday o incluso Navidad si ya sabes que tu modelo se queda corto con estos requisitos.

Pasos para llegar a las fechas clave sin sustos

En primer lugar, comprueba si tu VMP encaja en la definición (velocidad de 6 a 25 km/h) y si por peso y velocidad te toca registro: menos de 25 kg y hasta 25 km/h, o más de 25 kg y desde 14 km/h. Aprovecha para revisar si cumple las exigencias técnicas que serán obligatorias desde el 22 de enero de 2027; si no, piensa en actualizarlo o en una compra que ya venga preparada.

Después, estate atento a la publicación del registro estatal antes del 2 de enero de 2026. Cuando se abra, matricula tu VMP, descarga el certificado de circulación y coloca la etiqueta identificativa con el número asignado. Tendrás al menos tres semanas de margen desde que se publique, pero mejor no apurar: a partir del 26 de enero de 2026 necesitarás sí o sí una póliza de responsabilidad civil para circular, y todo apunta a que el trámite podrá hacerse online con certificado electrónico, DNIe o Cl@ve desde la Sede Electrónica de la DGT.