Confirmado por el TEAC: los autónomos podrán solicitar devoluciones en la Renta y ahorrar hasta 1.356 euros

La resolución del TEAC (Tribunal Económico-Administrativo Central)permite incluir en la deducción por vivienda habitual la amortización total del préstamo realizada con el dinero de la venta, para compras anteriores a 2013.

Quienes adquirieron su vivienda antes de 2013 y siguen acogidos al régimen transitorio podrán aumentar la base de la deducción en el año de la venta, con el límite de 9.040 euros y un ahorro potencial de hasta 1.356 euros. ¿A quién afecta y cómo se pide?

El TEAC permite incluir la cancelación de hipoteca en la deducción de vivienda habitual del año de la venta

El TEAC unifica criterio y obliga a Hacienda a admitir que la cantidad destinada a cancelar la hipoteca con el precio de la venta forma parte de la base de la deducción, con el tope de 9.040 euros. Hasta ahora, la Administración solía rechazarla. El abogado José María Salcedo subraya que el nuevo criterio “es vinculante para la Administración”. De ahí que los contribuyentes puedan rectificar los últimos cuatro ejercicios si no incorporaron la amortización final. ¿Tuviste una venta con hipoteca pendiente y solo dedujiste cuotas mensuales? Este cambio puede marcar la diferencia.

Quiénes pueden acogerse y por qué afecta especialmente a autónomos que compraron antes de 2013

El beneficio alcanza a quienes compraron su vivienda habitual antes de 2013 y venían aplicando la deducción transitoria. La cancelación del préstamo se considera parte de la inversión, incluso si se paga el mismo día de la transmisión. No importa si el dinero proviene de la venta o de ahorros. Se exige, además, que la vivienda haya sido habitual durante “al menos, tres años” y que no se trate de inmuebles afectos a la actividad, ya que, como recuerda Salcedo, “el préstamo de un local o de un despacho profesional no entra en esta deducción”.

En resumen, solo tendrán derecho si:

Compraron su vivienda habitual antes de 2013.

Aplicaron la deducción en su día y siguen en el régimen transitorio.

Vendieron con hipoteca pendiente.

Destinaron parte del precio de la venta a cancelar el préstamo.

Por consiguiente, muchos autónomos que vendieron su casa con deuda pendiente podrán revisar su Renta del año de la operación y recuperar cantidades.

Cómo solicitar la rectificación paso a paso desde la Renta Web y según el ejercicio afectado

El trámite es directo. Según Salcedo, “Sólo hay que volver a presentar la autoliquidación en Renta Web, modificar la base de la deducción por vivienda habitual, marcar que es rectificativa y enviarla”. Nada del otro mundo.

Antes de empezar, conviene identificar qué ejercicio vas a rectificar. A continuación, se resume qué presentar en cada caso:

Ejercicio Qué presentar Detalle 2021–2023 “mediante un escrito, una solicitud de rectificación” Hacienda puede pedir justificantes. 2024 Autoliquidación rectificativa En Renta Web, marcando rectificativa y ajustando la base.

Tras enviar la rectificación, la Administración puede revisar la documentación, pero el nuevo criterio es vinculante. En palabras del experto, “Hacienda está obligada a aceptarlo, salvo que quiera revisar la documentación”.

Documentación necesaria y advertencias clave para evitar problemas con Hacienda

Conviene conservar la escritura de compraventa, el certificado bancario con el importe cancelado y cualquier prueba de que la vivienda fue la habitual. De hecho, “lo único que suele pedir Hacienda es justificar cuánto se canceló y en qué fecha”. También se mantiene el requisito de incremento patrimonial al cierre del año en la cuantía deducida. ¿Conclusión? Si cumples los requisitos, puedes elevar la deducción de ese ejercicio hasta el límite de “siempre con el límite anual de 9.040 euros. Lo que se traduce en un ahorro máximo de 1.356 euros al año”.