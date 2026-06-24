Cuidado con el fraude Wangiri: la llamada perdida que puede disparar la factura del móvil

Una llamada perdida de un número extranjero puede esconder una estafa telefónica conocida como fraude Wangiri. El engaño busca que el usuario devuelva la llamada y termine pagando una tarifa especial o internacional sin darse cuenta.

Las llamadas comerciales están cada vez más vigiladas en España, pero eso no impide que los delincuentes sigan usando números desconocidos para engañar a los usuarios. La Ley 10/2025 de Servicios de Atención a la Clientela regula la identificación de estas comunicaciones, y la numeración 400 está prevista para distinguir las llamadas comerciales desde octubre de 2026, con bloqueo de las que no se ajusten a los requisitos establecidos.

El fraude Wangiri, también conocido como estafa de la llamada perdida, se basa en una maniobra sencilla: el teléfono suena uno o dos tonos, aparece una llamada perdida y la víctima llama de vuelta por curiosidad, preocupación o porque espera una comunicación internacional.

Cómo funciona el fraude Wangiri cuando aparece una llamada perdida internacional

El término Wangiri procede del japonés y se asocia con una llamada cortada casi de inmediato. Los estafadores emplean sistemas automáticos para lanzar llamadas masivas y dejar un rastro en el móvil sin mantener una conversación real.

La trampa está en la devolución de la llamada. El número puede estar vinculado a destinos internacionales caros o a servicios de tarificación especial que no entran en la tarifa plana del móvil. Si la persona permanece al teléfono escuchando una locución, música de espera o silencio, el coste puede aumentar hasta aparecer en la siguiente factura.

En algunos casos, la llamada se refuerza con un mensaje de voz o un SMS que aparenta proceder de una empresa de mensajería, un banco o un servicio técnico. La finalidad es provocar una reacción rápida y que el usuario no compruebe el número antes de llamar.

Qué números y prefijos pueden esconder una estafa telefónica Wangiri

No existe una lista cerrada, porque los números cambian. Aun así, Movistar ha señalado como sospechosos prefijos internacionales como +258, +216, +220, +882, +374, +235, +248, +504 o +250 en llamadas desconocidas. Otros avisos de consumo también han puesto el foco en llamadas internacionales y números de tarificación especial antes de devolver una llamada.

La señal más clara es recibir una llamada de un país con el que no se tiene ninguna relación. También debe levantar sospechas que suene muy poco tiempo, que se repita varias veces o que, al contestar, nadie hable al otro lado.

Ninguna empresa seria debería exigir al usuario que devuelva una llamada internacional para resolver un trámite urgente. Ante dudas con el banco, la compañía eléctrica, la aseguradora o una agencia de reparto, la vía segura es usar el teléfono oficial publicado en la web o en la aplicación de la entidad.

Qué hacer antes de devolver una llamada desconocida del extranjero

La medida más eficaz es no devolver llamadas perdidas de números desconocidos, sobre todo si tienen prefijo extranjero. La OCU recomienda identificar quién llama antes de recuperar la llamada, ya que el coste puede detectarse cuando llega la factura.

El usuario puede buscar el número en internet, bloquearlo desde el móvil y activar los filtros antispam del dispositivo o de la operadora. Si ya se ha llamado y aparece un cargo extraño, lo adecuado es contactar con la compañía telefónica para reclamar la factura y conservar capturas o registros de la llamada para denunciar ante las autoridades.

La estafa funciona porque apela a la curiosidad y a la urgencia. Por eso, ante una llamada perdida internacional que no se esperaba, lo más seguro es no responder al impulso y verificar el origen por canales oficiales.

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