Los expertos coinciden en que estas son las oposiciones más fáciles de aprobar y con más plazas todos los años

Si buscas un empleo estable, estas oposiciones salen todos los años y, en muchos casos, bastan titulaciones como la ESO. ¿Cuál encaja contigo y por qué ahora es buen momento para prepararte?

Septiembre trae la vuelta a la rutina y, con ella, el objetivo de opositar. En los últimos años ha crecido el interés por ser funcionario por su estabilidad, horarios y revalorización salarial. La gran pregunta es cuál elegir. No hay fórmula mágica, pero sí perfiles muy demandados con convocatorias anuales y miles de plazas.

A mayor número de plazas, mayores opciones de lograr la tuya. Por eso destacan las de Auxiliares y Administrativos del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Justicia y Sanidad. Algunas permiten presentarse con la ESO, lo que abre la puerta a un empleo “para toda la vida” con buenas condiciones. Eso sí, la competencia también es alta; llegar con buena base marca la diferencia.

Requisitos académicos y número de temas en cada oposición destacada

Antes de elegir, conviene mirar titulación mínima, cantidad de temas y tipo de pruebas. A continuación, un resumen claro de los procesos más accesibles que se convocan todos los años.

Oposición Titulación exigida Nº de temas Pruebas principales Auxiliar Administrativo del Estado ESO, FP I o equivalente ≈ 28 Un único ejercicio Administrativo del Estado Bachillerato, Grado Medio FP o equivalente ≈ 45 Un único ejercicio Policía Local Bachillerato o equivalente — Según convocatoria Policía Nacional Bachillerato; Escala Ejecutiva: Grado universitario — Incluye pruebas físicas exigentes Guardia Civil ESO — Incluye pruebas físicas exigentes Auxilio Judicial ESO ≈ 25 Dos pruebas (teórica y práctica), tipo test Tramitación Procesal Bachillerato o equivalente — Tres ejercicios, todos tipo test Celadores (Sanidad) Certificado de escolaridad o equivalente 17 Un único examen tipo test

Como ves, hay vías para casi todos los perfiles académicos. ¿Buscas un temario corto? Celadores y Auxilio Judicial destacan por su extensión asumible. ¿Prefieres un único ejercicio? Los cuerpos administrativos del Estado son una opción directa.

Cómo preparar pruebas y exámenes con apoyo de academias especializadas

Una buena preparación es determinante. De ahí que formarse en una academia con experiencia resulte clave para llegar a examen con garantías. MasterD, con más de 30 años de recorrido, permite combinar formación online y presencial y ofrece refuerzos específicos para pruebas físicas exigentes.

Entre sus ventajas más útiles para estas oposiciones se encuentran:

Temarios actualizados y enfocados a convocatoria.

Simulacros de examen para medir progreso real.

Tutorías personalizadas y seguimiento cercano.

Posibilidad de combinar estudio online y presencial.

Entrenador personal para preparar las pruebas físicas.

Asesoramiento nutricional y “coaching” deportivo.

Cursos baremables que suman puntos en determinados procesos.

Contar con estos recursos aporta un empujón extra cuando la competencia aprieta, ni más ni menos.

Plazos habituales, acceso por internet y organismos que convocan cada proceso

Las convocatorias salen todos los años para estos perfiles porque la demanda de profesionales es constante en Administraciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Justicia y Sanidad. Las bases de cada proceso detallan plazos de solicitud, documentación y desarrollo de pruebas. ¿Presencial u online? La presentación se ajusta a lo que marque cada convocatoria, que también concreta el temario definitivo y el sistema de calificación.

Por lo tanto, elegir a tiempo y planificar el estudio desde el primer día es tan importante como acertar con la oposición.