Si tienes entre 23 y 65 años puedes solicitar una ayuda de 1.500 euros al mes de la Seguridad Social: requisitos a cumplir

El Ingreso Mínimo Vital refuerza a los hogares con ingresos insuficientes en 2025. Requisitos de residencia y complementos por hijos pueden elevar la cuantía mensual.

En un momento de precios al alza y bolsillos ajustados, la Seguridad Social recuerda que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) puede alcanzar hasta 1.500 euros mensuales en determinados supuestos. La prestación está pensada para personas con escasos recursos nacidas entre 1960 y 2002, con incrementos según la composición familiar.

Quién puede solicitar el Ingreso Mínimo Vital y por qué es relevante en 2025

¿Encajas en el perfil? La ayuda se dirige, de forma aproximada, a quienes tienen entre 23 y 65 años (nacidos entre 1960 y 2002) y acreditan insuficiencia de ingresos para una vida digna. Además, se exige residencia ininterrumpida en España durante al menos 12 meses y estar empadronado. La cuantía base puede subir en función de la unidad de convivencia y la edad de los dependientes.

Durante 2025, el encarecimiento de vivienda y alimentación presiona los presupuestos familiares. Muchos salarios no compensan la inflación, y la inestabilidad laboral complica llegar a fin de mes. Por eso, el IMV actúa como red de seguridad: ayuda a mantener un mínimo de subsistencia y evita situaciones de exclusión en hogares vulnerables. ¿Quién no necesita un respiro cuando todo sube?

Procedimiento para pedir la ayuda ante la Seguridad Social y documentación obligatoria

La gestión se realiza ante la Seguridad Social, aportando la información que acredite situación económica y composición del hogar. El paso clave es reunir la documentación y presentar la solicitud siguiendo el circuito habilitado por la administración.

Documentación a aportar (revísala antes de presentar la solicitud):

DNI o NIE del solicitante y miembros de la unidad familiar.

Certificado de empadronamiento colectivo.

Justificantes que prueben la insuficiencia de ingresos.

Libro de Familia o certificados de nacimiento para acreditar la composición.

Prueba de residencia ininterrumpida en España de, al menos, 12 meses.

¿Primer paso práctico? Ordena papeles, comprueba que no falta nada y asegúrate de que los datos del padrón están actualizados. Dicho y hecho.

Cuantías mensuales y complementos por hijos para calcular hasta 1.500 euros

La cuantía del IMV se ajusta al tamaño del hogar y a la edad de los menores. Los complementos por hijos permiten acercarse a los 1.500 euros en familias con varias edades.

Tramo de edad de los hijos Complemento mensual Menores de 3 años 115 € De 3 a 6 años 80,50 € Mayores de 6 y hasta 18 años 57,50 €

Con este sistema escalonado, los hogares con varios menores en distintos tramos pueden sumar importes y alcanzar cifras más altas. En consecuencia, la ayuda se adapta a las necesidades reales de crianza.

Qué organismos intervienen y cómo facilitar el acceso a la ayuda pública

La Seguridad Social es el organismo responsable de tramitar y reconocer la prestación, evaluando los requisitos económicos, de residencia y de empadronamiento.

Para agilizar el proceso, conviene presentar la documentación completa y coherente desde el inicio. ¿Duda razonable? Contrasta que todos los justificantes estén actualizados y que los datos familiares estén bien acreditados.

En resumen, el IMV es un apoyo clave en 2025 para quienes cumplen requisitos de edad, residencia y vulnerabilidad económica. Por tanto, si tu unidad familiar necesita un impulso para cubrir lo esencial, esta prestación puede ser el empujón que faltaba.