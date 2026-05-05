Los beneficiarios del paro no cobrarán todos el mismo día en mayo de 2026

Los beneficiarios de la prestación por desempleo no recibirán el ingreso el mismo día. El SEPE mantiene el pago entre el 10 y el 15, pero cada entidad puede adelantar o retrasar el abono.

El cobro del paro vuelve a depender en mayo de la coordinación entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la operativa de cada banco. Aunque es un pago mensual, no hay una fecha única para todos. Además, este mes el día 10 cae en domingo, lo que altera la dinámica habitual y reparte los ingresos en varios días.

Fechas para cobrar el paro en mayo de 2026 según cada banco

El SEPE marca como referencia el periodo comprendido entre los días 10 y 15 de cada mes. Sin embargo, en la práctica, algunas entidades adelantan el dinero y otras esperan a reflejar el pago cuando ya se ha hecho efectivo. En mayo de 2026, las fechas previstas son estas:

Banco Santander: desde el 6 de mayo. CaixaBank: el 10 de mayo. Banco Sabadell, Bankinter, BBVA, ING, Abanca, Ibercaja, Caja de Ingenieros y Unicaja: a partir del 11 de mayo.

Esto explica por qué dos personas con la misma prestación pueden cobrar en días diferentes. No cambia el importe ni los derechos del beneficiario, pero sí el momento en el que puede disponer del dinero. Y claro, cobrar el día 6 o el día 11 no es poca cosa cuando hay recibos pendientes. Algo a destacar en este sentido del paro, es que la UE va a obligar a pagar al país donde se haya cotizado.

En el caso de Unicaja, el abono puede demorarse en determinados supuestos y llegar más avanzado el mes. Por tanto, conviene revisar la cuenta, pero sin perder de vista que estos plazos dependen también de la operativa interna de cada entidad.

Por qué los bancos pueden adelantar o retrasar el ingreso del paro

La diferencia no se debe solo al calendario. El SEPE fija el marco general y envía la información necesaria para pagar, pero los bancos deciden cuándo reflejan el ingreso en la cuenta del beneficiario.

Algunas entidades adelantan el dinero con recursos propios al conocer de antemano los pagos previstos. Otras prefieren esperar a que el abono sea efectivo. ¿El resultado? El calendario es común, pero la fecha real de cobro no siempre coincide.

Además, influyen los sistemas internos y la forma en que cada banco procesa las transferencias. Por eso, mantener los datos actualizados en el SEPE y cumplir con las obligaciones administrativas sigue siendo clave para evitar retrasos ajenos al banco.