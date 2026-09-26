Los aeropuertos de Alicante y Tenerife Sur buscan agentes de rampa y pasaje por 2.041 euros brutos al mes

Las ofertas de Azul Handling anuncian entre 21.500 y 24.500 euros brutos anuales a jornada completa, incluyendo variables. Los requisitos cambian según el puesto.

Azul Handling, empresa de asistencia en tierra de Ryanair publicó el 23 de septiembre de 2026 ofertas para agentes de pasaje en Alicante y agentes de rampa en Tenerife Sur. Ambas siguen disponibles en el portal de empleo del grupo Ryanair y contemplan formación inicial de una semana. La empresa anuncia una horquilla alcanzable de 21.500 a 24.500 euros brutos anuales a jornada completa, incluyendo variables. Comparar los requisitos resulta decisivo: pasaje exige inglés fluido, mientras rampa pide permiso de conducir.

Qué pide Azul Handling para trabajar en pasaje y en rampa

En Alicante, el trabajo de pasaje se desarrolla en facturación, embarque, información y atención de incidencias con equipajes. La oferta solicita inglés fluido, orientación al cliente y capacidad para gestionar varias tareas bajo presión. También exige residir en la provincia y a menos de una hora del aeropuerto, además de poder desplazarse diariamente. Un currículum adaptado al puesto debería permitir localizar fácilmente los idiomas, la residencia y la disponibilidad. Son filtros expresos de esta candidatura y resulta útil contrastarlos antes de enviarla.

La ficha de Tenerife Sur identifica la temporada de invierno y describe labores de rampa, la zona de estacionamiento de los aviones. Incluye mover equipajes, colocar equipos y colaborar en la asistencia de las aeronaves siguiendo los procedimientos de seguridad. Pide castellano fluido, permiso de conducir y capacidad para realizar tareas con esfuerzo físico. Exige residir en la provincia y acudir al aeropuerto diariamente. El inglés fluido aparece como requisito en Alicante; la oferta de rampa consultada no lo incluye entre sus condiciones.

Cómo interpretar el salario anunciado y sus complementos

Las dos ofertas presentan la misma referencia económica, pero explican que depende de las horas trabajadas, la antigüedad y otras circunstancias. Los turnos partidos, domingos, festivos y noches pueden generar variables. Por tanto, los 24.500 euros constituyen el extremo superior anunciado bajo esas condiciones, sin ser una cantidad fija garantizada al incorporarse. Tampoco puede trasladarse esa cifra íntegra a una jornada parcial. Antes de valorar una propuesta, hay que separar el salario fijo correspondiente al contrato y los complementos que realmente se producirían.

El convenio publicado en el BOE distingue grupos profesionales, áreas funcionales y niveles que determinan la posición retributiva de cada persona. Las funciones de atención, facturación y embarque se encuadran en el ámbito administrativo; la asistencia material en tierra corresponde a servicios auxiliares. Esta clasificación ayuda a entender por qué una horquilla comercial no sustituye la información individual del contrato. Interesa confirmar por escrito el grupo, el nivel, la jornada y la distribución del sueldo. Con esos datos puede compararse la propuesta con otra oferta laboral de forma homogénea.

Los turnos y la formación condicionan la incorporación

Las candidaturas requieren disponibilidad para turnos de mañana, tarde y noche, incluidos festivos, además de incorporación inmediata. Ambas fichas contemplan entrevistas en los próximos días y un curso de una semana, cuyos detalles se comunicarán durante la selección. Ese calendario obliga a comprobar si se puede asistir a la formación y empezar después cuando solicite la empresa. Tener disponibilidad únicamente para un horario fijo puede resultar incompatible con lo publicado. Las ofertas no concretan la jornada contractual de cada incorporación ni el número total de personas buscadas.

La empresa ofrece uniforme y programas de formación, beneficios y promoción profesional. Su página corporativa explica que desarrolla servicios de asistencia en tierra para las aerolíneas del grupo. Los puestos descritos atienden la operativa aeroportuaria, por lo que no son empleos de tripulante de cabina. Al preparar la entrevista de trabajo, conviene llevar ejemplos concretos de atención al público o cumplimiento de instrucciones. Para el desplazamiento diario, también interesa comprobar qué transporte estará disponible antes del primer turno o después del último.

Dónde enviar la candidatura y qué datos conviene confirmar

La solicitud se inicia desde la ficha del puesto mediante el botón de inscripción del portal de empleo. Es recomendable comprobar que coincidan la localidad y la función elegidas antes de completar el perfil. Las condiciones de Alicante no deben aplicarse automáticamente a Tenerife Sur: incluso el requisito residencial está formulado de manera distinta. En Alicante se añade el límite de una hora; en Tenerife Sur se exige residencia provincial y facilidad de desplazamiento. Tampoco hay una fecha pública de cierre que permita asegurar hasta cuándo permanecerán disponibles.

Antes de aceptar, conviene concretar duración y modalidad contractual, horas semanales, turnos, fecha de comienzo y condiciones de la formación. Si se necesita una adaptación durante la selección, la empresa indica que puede solicitarse y que tratará esa información confidencialmente. Los requisitos completos y el acceso a la candidatura figuran en las ofertas oficiales de pasaje en Alicante y rampa en Tenerife Sur.