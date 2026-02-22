Lo que tiras puede valer dinero: así transformó objetos olvidados en 2.100 euros en cuatro meses vendiendo por internet

Ganar 2.000 euros extra en cuatro meses sin hacer horas extra ni buscar un segundo empleo suena casi a truco, pero a veces basta con mirar lo que tienes en casa. Cada vez más gente convierte las cosas olvidadas en cajones y armarios en dinero contante gracias a las webs y apps de compraventa de segunda mano. La web de ropa usada Micolet, por ejemplo, ha llegado a tener usuarios que ganan hasta 30.000 euros vendiendo únicamente sus prendas usadas.

En medio de este boom, la residente de medicina Dallas Wolford decidió a principios de 2018 hacer limpieza a fondo de sus pertenencias. A sus 28 años, acababa de terminar la carrera, no estaba ganando dinero y arrastraba una deuda considerable por lo que había invertido en su educación. En vez de tirar lo que no necesitaba, optó por venderlo en internet y acabó ingresando 2.400 dólares (2.100 euros) en solo cuatro meses.

¿Por qué vender objetos usados en internet puede darte tanto dinero?

Vender pertenencias por internet se ha convertido en algo más que una forma de hacer sitio en casa: puede acabar pareciéndose a un sueldo anual. Los fundadores de la web de compraventa de ropa Micolet explicaron en una entrevista con La Información que algunos usuarios de su plataforma han llegado a ganar 30.000 euros solo poniendo a la venta ropa que ya no usaban, una cifra que invita a tomarse muy en serio lo de revisar el armario y no subestimar las prendas antiguas.

Para hacerse una idea de lo que se llega a pagar por ciertos objetos de segunda mano, basta con mirar algunos ejemplos concretos de ventas realizadas en eBay:

Objeto Plataforma Importe pagado Juego de Game Boy eBay 1.500 euros Super Nintendo eBay 3.500 euros Teléfono Nokia antiguo eBay 300 euros

Estos importes muestran hasta qué punto hay compradores dispuestos a pagar por consolas antiguas, videojuegos o incluso móviles que muchos considerarían piezas de museo. Por tanto, no se trata solo de grandes coleccionistas: cualquier persona con objetos guardados desde hace años puede descubrir que tiene más dinero del que pensaba escondido en un cajón.

¿Quién es Dallas Wolford y por qué empezó a vender sus cosas usadas?

Dallas Wolford es residente de medicina y decidió reorganizar sus objetos personales a principios de 2018. Al hacer esa limpieza, se dio cuenta de que tenía muchas cosas que no necesitaba y, en lugar de tirarlas, optó por ponerlas a la venta a través de internet, según explicó al medio CNBC.

Su situación económica tampoco ayudaba a quedarse de brazos cruzados: había terminado la carrera de medicina, tenía 28 años y todavía no estaba ganando dinero. Además, había gastado mucho dinero en su formación académica y quería ir reduciendo poco a poco la deuda acumulada, así que transformar sus pertenencias en ingresos extra se convirtió en una forma práctica de aliviar esa carga.

¿Cuánto ganó vendiendo objetos usados y qué tipo de cosas puso a la venta?

Para empezar a vender, Wolford se descargó la app de compraventa Mercari, una plataforma similar a Wallapop o eBay, y comenzó a subir anuncios de multitud de objetos personales. Entre lo que puso a la venta había de todo: desde zapatillas de Nike hasta piezas de joyería que ya no utilizaba y que, de otra forma, habrían seguido ocupando espacio.

El resultado fue un éxito económico en muy poco tiempo: logró ingresar 2.400 dólares, equivalentes a 2.100 euros, en solo cuatro meses gracias a esta actividad. Esta cifra demuestra la enorme cantidad de usuarios activos en las webs de compraventa dispuestos a pagar cantidades interesantes por productos de segunda mano que, de otro modo, seguirían acumulando polvo en casa.

¿Cuáles son las 4 reglas que siguió para ganar 2.400 dólares en cuatro meses?

¿Cómo logró Dallas reunir ese dinero en tan poco tiempo sin vender grandes tesoros ocultos? La clave estuvo en seguir cuatro reglas muy simples que cualquiera puede aplicar en su día a día si quiere empezar a ganar dinero vendiendo sus propios objetos usados.

Empezar por los artículos pequeños: aunque llegó a vender un ordenador, la mayoría de las cosas que sacó no superaban los 10 dólares, y aun así todo fue sumando poco a poco. Dar muchos detalles sobre cada producto: los anuncios con descripciones específicas y con la marca claramente indicada tienen muchas más posibilidades de encontrar comprador. Mantener la mente abierta: vendió muchos objetos sobre los que pensaba que nadie querría pagar nada, pero lo que para una persona no tiene valor, para otra puede ser justo lo que estaba buscando. No retrasar la venta: si decides vender algo, lo mejor es ponerlo en la app cuanto antes y aplicar la llamada regla del año, que consiste en deshacerse de los objetos que no has usado ni tocado en un año.

En realidad, no hay ningún truco secreto detrás de estas pautas: se basan en aprovechar al máximo todo aquello que ya no utilizas y en no subestimar el interés de otras personas por tus cosas. Por consiguiente, el método de Dallas combina constancia al publicar anuncios, descripciones cuidadas y una cierta disciplina a la hora de vaciar armarios y cajones.

Cómo aplicar estas reglas si quieres ganar dinero con tus cosas usadas

Si te estás preguntando qué podrías hacer tú para imitar el caso de Dallas, el primer paso es revisar qué tienes en casa que no utilizas y que podría tener salida en una app de compraventa. A partir de ahí, puedes empezar por los objetos pequeños y baratos, incluso los que crees que no merecen la pena, porque, como demostró ella, muchos de los artículos que vendió no pasaban de los 10 dólares y aun así lograron sumar una cantidad importante.

Después, es fundamental describir bien cada producto, indicando detalles específicos y la marca, y no dejar pasar el tiempo si ya has decidido venderlo. En definitiva, aplicar la regla del año a tus pertenencias, mantener la mente abierta y poner a la venta aquello que no has usado en mucho tiempo puede traducirse en unos ingresos extra que ayuden, como en el caso de Dallas Wolford, a reducir poco a poco deudas o simplemente a mejorar tu economía del día a día.