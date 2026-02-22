El histórico bar del Couto echa el cierre para siempre tras 37 años y su despedida marca un antes y un después

El histórico local de las galerías del Couto baja la persiana tras casi cuatro décadas como punto de encuentro del barrio. El Bar Vitelz’s, un clásico espacio de reunión en las galerías del barrio del Couto (Ourense), ha cerrado sus puertas tras 37 años de actividad. ¿Es un adiós definitivo? La respuesta es sí: el Bar Vitelz’s cierra para siempre después de casi cuatro décadas en activo en las galerías del Couto.

Un cierre histórico del Bar Vitelz’s en las galerías del Couto de Ourense

Durante estos 37 años, el establecimiento se consolidó como un punto habitual de encuentro para el barrio del Couto. El cierre supone la despedida de uno de los negocios históricos de la zona, muy vinculado a la vida social cotidiana del Couto, y marca un antes y un después para estas galerías. A modo de resumen, estos son los datos básicos del bar:

Campo Dato Negocio Bar Vitelz’s Ubicación Galerías del barrio del Couto (Ourense) Años de actividad 37 años, casi cuatro décadas Propietaria Mary Fernández

Un perfil que ayuda a entender por qué se le considera un negocio histórico del Couto.

Despedida de Mary Fernández del Bar Vitelz’s tras una etapa maravillosa

Su propietaria, Mary Fernández, se despidió de clientes y amigos recordando “una etapa maravillosa en la que he conocido a grandes personas y he hecho un montón de amigos” y asegurando que ha sido “una etapa para recordar siempre”.

¿Qué balance hace de todos estos años en el Couto? En sus propias palabras, después de 37 años en el barrio ya sabe “qué tipo de personas hay” y solo quiere “dar mil gracias a todos”, un mensaje directo y muy sentido hacia clientes y amigos del bar. En su mensaje final pueden resumirse varias ideas:

Considera su etapa al frente del bar como algo muy positivo.

Destaca las grandes personas que ha conocido durante estos 37 años.

Subraya la cantidad de amistades que ha creado en el Vitelz’s.

Insiste en su agradecimiento a quienes han pasado por el local.

El cierre del Bar Vitelz’s y su impacto en la vida social del Couto

El cierre del Vitelz’s supone la despedida de uno de los negocios históricos de la zona, muy vinculado a la vida social cotidiana del Couto. ¿En qué se traduce esto en el día a día? Uno de los puntos habituales de encuentro ha bajado la persiana y el Couto pierde un espacio de reunión que formaba parte de su vida cotidiana desde hace 37 años.

En definitiva, con el adiós del Bar Vitelz’s se marcha algo más que un local: se va un trocito del Couto tal y como muchos lo conocían, un lugar donde, como recuerda su dueña, se hicieron “un montón de amigos”.