LLega la nueva fábrica de cohetes PLD Space que será el epicentro de la industria aeroespacial en España

Tener una fábrica de cohetes en el mismo término municipal ya no será cosa de película para muchos vecinos de Elche y Alicante. La empresa española PLD Space levantará a principios del próximo año una nueva fábrica de cohetes en el área industrial Porta d’Elx, en el término de Elche (Alicante). Con esta instalación, la compañía prevé aumentar un 117% su plantilla y pasar de los 460 trabajadores actuales a alrededor de 1.000 empleados a partir de mediados de 2028.

El propio presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, ha avanzado este lunes que la empresa espera «mover tierra» en 2027 para hacer realidad esta expansión industrial. El proyecto llega arropado por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche, que han firmado con la empresa un memorándum para impulsar la colaboración público-privada. Por lo tanto, no se trata solo de cohetes: también habrá más empleo, menos papeleo (al menos sobre el papel) y nuevos estudios formativos orientados a suministrar mano de obra cualificada en la zona.

¿Qué va a construir PLD Space en Elche y cuándo empezará a «mover tierra»?

En concreto, PLD Space levantará una nueva fábrica de cohetes en el área industrial Porta d’Elx, dentro del término municipal de Elche (Alicante). La previsión de la compañía es iniciar las obras a principios del próximo año y la empresa espera «mover tierra» en 2027, dando así el primer paso físico para que la nueva planta deje de ser solo un proyecto sobre el papel.

Así lo ha explicado este lunes el presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, tras la firma de un memorándum con el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el alcalde ilicitano, Pablo Ruz. El acuerdo busca impulsar la ampliación de las instalaciones de la empresa en Porta d’Elx, agilizar los trámites administrativos y favorecer la implantación en institutos de Elche y del entorno de estudios formativos destinados a suministrar mano de obra cualificada para la futura fábrica.

¿Cuántos empleos nuevos traerá la fábrica de cohetes de PLD Space a Alicante?

Uno de los datos que más llama la atención es el salto en empleo que promete el proyecto. PLD Space planea pasar de los 460 trabajadores actuales a alrededor de un millar a partir de mediados de 2028, lo que supone aumentar un 117% la plantilla y, en la práctica, casi duplicar el número de personas que hoy cobran su nómina de la empresa. En resumen, el crecimiento previsto de empleo en PLD Space se puede ver así:

Concepto Dato Plantilla actual de PLD Space 460 trabajadores Objetivo de plantilla con la nueva fábrica alrededor de 1.000 empleados Incremento previsto 117% de aumento de la plantilla

Este salto en plantilla da una idea de la dimensión industrial del proyecto, que Sánchez ha presentado como un proyecto icónico desde el punto de vista industrial. De ahí que se insista en que no es una ampliación cualquiera, sino un movimiento que puede marcar un antes y un después en el tejido industrial de la comarca cuando se alcance el objetivo de alrededor de 1.000 empleos a partir de mediados de 2028.

¿Qué perfiles profesionales busca PLD Space para la nueva planta de Elche?

Para que una fábrica de cohetes funcione, no basta con ingenieros y oficinas; hace falta gente que sepa trabajar el metal al detalle. PLD Space ha explicado que necesita profesionales especialistas en el metal y que, entre los perfiles más buscados, se encuentran oficios muy concretos ligados a la fabricación y al control de calidad de las piezas y al uso del carbono. Entre estos «perfiles específicos» se incluyen:

Torneros

Fresadores

Soldadores

Profesionales con estudios en control de calidad de las piezas

Perfiles formados en todo lo relacionado con el uso del carbono

Según ha detallado la empresa, se impulsan estudios formativos en estos «perfiles específicos» en institutos de Elche y del entorno, con vistas a pasar de los 460 trabajadores actuales a alrededor de un millar. Además, se subraya la necesidad de perfiles diferentes y muy específicos que requieren proyectos como los de esta mercantil aeroespacial, que continúa con la puesta a punto del Miura 5 y necesita mano de obra cualificada para acompañar ese desarrollo.

¿Qué apoyo dará la Generalitat Valenciana al proyecto de PLD Space?

Desde el lado político, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche se han colocado claramente del lado del proyecto. Juanfran Pérez Llorca ha subrayado la «apuesta» del gobierno valenciano por «facilitar inversiones empresariales en sectores estratégicos que contribuyan al desarrollo económico y el empleo» de la ciudadanía. Sobre la firma del acuerdo de intenciones, ha defendido que es ejemplo de «una administración resolutiva» que colabora con el sector privado «que genera talento y empleo cualificado» a la Comunitat Valenciana.

Para hacerlo posible, la Generalitat dice ofrecer su «apoyo» a través de «una gestión administrativa eficaz y eficiente, la reducción de la burocracia, el alivio fiscal o el apoyo a la formación». Pérez Llorca ha resaltado también «la importancia de respaldar este acuerdo con una tramitación ágil y personalizada», apoyándose en el Plan Simplifica, «que permite que muchas tramitaciones se reduzcan», y en la figura de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) «para priorizar este tipo de acciones». En la práctica, el Plan Simplifica actúa como un plan para recortar trámites y los PIA funcionan como una figura administrativa que da prioridad a determinados proyectos dentro de la propia administración.

Además, la Generalitat contempla en el marco de este acuerdo la puesta a disposición de PLD Space de un «gestor para acelerar los trámites y ayudarles en su proceso con la administración y la creación de una comisión de seguimiento para supervisar la ejecución de los objetivos», según Pérez Llorca. En cristiano: alguien dentro de la administración pendiente de que el expediente avance y un grupo específico para vigilar que lo pactado se vaya cumpliendo sin quedarse atascado entre papeles.

¿Qué puedes hacer si quieres trabajar en la nueva fábrica de PLD Space?

Si trabajas en el metal o te estás planteando estudiar algo técnico y vives en Elche, en Alicante o cerca, probablemente te estés preguntando qué hacer para no perder esta oportunidad. El propio acuerdo entre PLD Space, la Generalitat y el Ayuntamiento pone el foco en la formación, al plantear nuevos estudios en institutos de Elche y de su entorno para suministrar mano de obra cualificada a la futura fábrica.

A corto plazo, tiene sentido estar atento a las novedades de los centros educativos de la zona, porque se prevé impulsar estudios formativos centrados en esos «perfiles específicos» como torneros, fresadores, soldadores o especialistas en control de calidad y carbono. Si ya trabajas en alguno de estos oficios, conviene ir siguiendo de cerca los anuncios de la empresa y del propio Ayuntamiento, ya que el objetivo declarado es alcanzar alrededor de 1.000 empleados a partir de mediados de 2028 y, por tanto, habrá que cubrir muchos puestos a medida que se acerquen esas fechas.

Además, PLD Space continúa con la puesta a punto del cohete Miura 5, cuyo primer lanzamiento está previsto para mediados de este año, lo que indica que la actividad de la compañía no se limita a los planes sobre el papel de la nueva fábrica. Por consiguiente, el crecimiento de empleo que ahora se proyecta en Elche se enmarca en una empresa aeroespacial que ya está en plena fase de desarrollo de sus propios cohetes al espacio, y eso puede traducirse en oportunidades laborales y formativas sostenidas en el tiempo para la zona.