Mercadona desata una fiebre inesperada por este producto de 1,25 euros que vuela de las estanterías

Si eres de los que no perdonan el café con algo dulce, hay novedad en los lineales. Mercadona ha puesto a la venta una berlina con cobertura de chocolate crujiente y un relleno cremoso. Cuesta 1,25 euros la unidad y está disponible en todos los supermercados de la cadena en España. La combinación de capa crunchy con cereal inflado y un interior generoso de crema de cacao está causando auténtica fiebre.

De hecho, la demanda es tan alta que en puntos de venta muy concurridos a veces solo queda una pieza. Es, en pocas palabras, un dulce pensado para fans del chocolate que buscan algo distinto a la berlina tradicional de cobertura lisa.

¿Qué tiene de especial esta berlina de chocolate crujiente?

La clave del tirón está en la mezcla de texturas: una capa exterior de chocolate de calidad con trozos de cereal inflado, similar al arroz inflado, que aporta ese punto crujiente que engancha. Ese crujido se combina con el interior para crear contraste desde el primer bocado.

Dentro, el relleno es una crema rica en cacao, suave y untuosa, servida en cantidad generosa, lo que redondea la experiencia para los más chocolateros. Y a 1,25 euros por unidad, el antojo entra en la lista de caprichos que no necesitan pensárselo mucho.

¿Dónde se vende y cuánto cuesta exactamente?

La compra no tiene misterio: se vende por unidades en todos los supermercados de la cadena en España. El precio es cerrado y claro, 1,25 euros la unidad; un capricho de bolsillo que no exige calculadora ni promociones con letra pequeña.

A continuación, un resumen rápido de lo esencial que ya sabemos sobre esta pieza de bollería.

Dato Detalle Precio por unidad 1,25 euros Formato de venta Por unidades Cobertura Chocolate de calidad con cereal inflado (efecto crujiente) Relleno Crema de cacao, textura suave y untuosa, cantidad generosa Disponibilidad Alta demanda; se agota con rapidez; a veces queda solo 1 unidad Puntos de venta Todos los supermercados de la cadena en España

Con ese formato y ese precio, encaja en la compra rápida: coges una unidad, pagas 1,25 euros y listo. Más directo, imposible.

¿Por qué se agota tan rápido en tienda?

Porque la propuesta ha generado mucho revuelo: la combinación de cobertura crujiente y crema de cacao ha llevado a que muchos clientes se lleven más de una unidad antes de que desaparezca del estante. Esa reacción rápida explica la sensación de “fiebre” en la zona de bollería.

Además, se ha posicionado con rapidez como producto estrella dentro de la bollería industrial en España. La demanda es tal que, en los puntos de venta más populares, en ocasiones solo queda una unidad.