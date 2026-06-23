Las rebajas de verano se adelantan en España con descuentos ya activos en varias marcas

H&M y Mango ya han puesto en marcha sus descuentos, mientras que Zara y el resto de Inditex preparan el inicio online para el 24 de junio. El Corte Inglés anuncia su campaña de Rebajas 2026 del 25 de junio al 31 de agosto.

Las rebajas de verano de 2026 ya han comenzado en España, aunque no todas las tiendas han activado sus descuentos al mismo tiempo. El calendario vuelve a adelantarse al tradicional 1 de julio y se reparte entre la web, la aplicación móvil y las tiendas físicas.

Desde la liberalización de los periodos comerciales, cada establecimiento puede decidir cuándo empiezan y cuánto duran sus rebajas. Eso sí, los comercios deben mostrar con claridad el precio anterior y el precio rebajado cuando anuncian una reducción.

Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés adelantan las rebajas de verano

Mango ha situado sus rebajas de verano en junio, con descuentos en sus líneas de mujer, hombre, niña y niño. La firma reconoce en su web que la campaña ya ha comenzado y que se prolongará durante julio y agosto, mientras varios calendarios comerciales fijan el 22 de junio como fecha de arranque general.

H&M también se ha adelantado. La cadena sueca ya tiene activa en España su sección de rebajas con descuentos de hasta el 50%, y las fechas comerciales publicadas sitúan su inicio entre el 20 y el 23 de junio, con acceso previo para miembros o usuarios registrados.

En el caso de Inditex, las fechas más señaladas son el 24 de junio para app y web en la mayoría de sus marcas, y el 25 de junio para tiendas físicas. Este calendario afecta a Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti y Lefties, aunque puede haber horarios escalonados según la firma y el canal de compra.

El Corte Inglés, por su parte, anuncia en su propia página de Rebajas 2026 una campaña “ya en web y app” del 25 de junio al 31 de agosto, con descuentos en moda, deportes, hogar, perfumería, bebés, electrónica, electrodomésticos, joyería o papelería.

Las primeras marcas con descuentos activos antes de julio en España

El adelanto de las rebajas de verano no se limita a las grandes cadenas. Bimba y Lola tiene descuentos disponibles en su web, tiendas propias y El Corte Inglés desde el 11 de junio hasta el 30 de agosto de 2026.

Scalpers también ha arrancado antes de julio, con rebajas de hasta el 50% en online y tiendas desde el 18 de junio hasta el 31 de agosto.

Cortefiel y Pedro del Hierro, del grupo Tendam, mantienen rebajas de hasta el 70% en prendas de la colección primavera-verano 2026. La promoción es válida del 11 de junio al 31 de agosto en tiendas de España y en sus webs oficiales.

Derechos de los consumidores al comprar en rebajas online y tienda física

Aunque las fechas cambien según la marca, los derechos de los consumidores son los mismos que durante el resto del año. El precio rebajado debe mostrarse junto al anterior, y la referencia del descuento tiene que ser el precio más bajo aplicado sobre productos idénticos en los 30 días previos.

En las compras online se mantiene el derecho de desistimiento: el consumidor dispone de 14 días para anular y devolver un pedido realizado a distancia o fuera de establecimiento, sin indicar el motivo.