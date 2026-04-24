La Alhambra ofrece una visita guiada gratuita por sus jardines históricos durante tres horas: cómo apuntarse

La visita guiada se celebrará el lunes 27 de abril, de 11 a 14 horas, con motivo del Día Europeo de los Jardines Históricos.

El Patronato de la Alhambra y Generalife de Granada ha organizado una visita gratuita a los jardines históricos del monumento para celebrar el Día Europeo de los Jardines Históricos, una cita que este año se desarrolla bajo el lema “Los jardines históricos construyen Europa”.

La actividad permitirá recorrer algunos de los espacios verdes más emblemáticos del conjunto monumental, acompañados por personal técnico especializado. ¿Quién puede resistirse a conocer estos rincones de la Alhambra sin pagar entrada y con explicación guiada?

Cómo apuntarse a la visita gratis a los jardines históricos de la Alhambra

Las personas interesadas en asistir deberán solicitar su inscripción a través del formulario que se habilitará en la página web del Patronato de la Alhambra y Generalife.

Este formulario está disponible desde el jueves 23 de abril a partir de las 12:00 horas. Por lo tanto, conviene estar pendiente de la apertura del plazo, ya que se trata de una actividad gratuita y vinculada a una celebración concreta.

La visita tendrá lugar el lunes 27 de abril, en horario de 11 a 14 horas. Durante el recorrido, los asistentes estarán acompañados por el personal técnico del Servicio de Jardines, Bosques y Huertas del Patronato, que será el encargado de guiar la actividad y explicar la importancia de estos espacios.

Qué recorrido hará la visita guiada gratuita por la Alhambra de Granada

El itinerario incluye varios puntos destacados del conjunto monumental y de sus jardines históricos. Según la información facilitada, el recorrido previsto será el siguiente:

Paseo de los Nogales, Generalife, Patio de la Acequia, Paseo de las Adelfas, Jardines de San Francisco, Patio de los Arrayanes, Patio de los Leones, salida al Partal por la Rauda y Paseo de las Torres.

De esta manera, los visitantes podrán acercarse a una parte esencial de la historia y la identidad de la Alhambra. Estos jardines no son solo zonas verdes: forman parte de la memoria del monumento, de sus espacios de encuentro y de esos lugares que, dicho claro, tienen algo especial.

Por qué se celebra esta jornada europea en los jardines históricos

La actividad forma parte del Día Europeo de los Jardines Históricos, una iniciativa impulsada por la Ruta Europea de los Jardines Históricos. Esta entidad reúne jardines e instituciones europeas con un objetivo común: proteger, promover y dar valor a este patrimonio.

Además, esta ruta fue reconocida como Ruta Cultural del Consejo de Europa en 2020. De ahí que la celebración busque fomentar el conocimiento de los jardines históricos como parte de la memoria, la historia y el patrimonio europeo.

En consecuencia, esta visita gratuita no solo permite disfrutar de la Alhambra desde otra perspectiva, sino también entender mejor el papel de sus jardines en la diversidad cultural y en el desarrollo sostenible de los territorios.