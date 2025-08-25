Las empresas que no compensen el trabajo en festivo se arriesgan a multas, según el Estatuto de los Trabajadores

Si trabajas en un día festivo, la empresa debe compensarte con descanso u otro pago. La norma reconoce 14 festivos al año y prevé sanciones si no se respeta.

El marco laboral es claro: los festivos son para descansar y solo de forma excepcional se pueden trabajar. Si ocurre, la empresa está obligada a compensar, ya sea con tiempo de descanso o con una retribución extra. ¿Te han pedido acudir en festivo? Conviene saber qué dice exactamente la ley.

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre festivos y cuándo pueden exigirse

El artículo 37.2 reconoce 14 días festivos al año: 11 nacionales, 1 autonómico y 2 locales. Trabajar en festivo no es la regla, sino la excepción: solo procede por necesidad organizativa o porque así lo recoge el convenio o el contrato. En resumen, no es una decisión unilateral de la empresa.

A continuación, un esquema útil sobre los festivos y la regla general de compensación cuando se trabaja:

Tipo de festivo Número anual Regla de compensación si se trabaja Nacional 11 Descanso compensatorio o retribución económica adicional Autonómico 1 Descanso compensatorio o retribución económica adicional Local 2 Descanso compensatorio o retribución económica adicional Total 14 Trabajar es excepcional y debe estar justificado o pactado

Como ves, la pauta es la misma para todos: si se trabaja, se compensa. Así de claro.

Cómo debe compensar la empresa el trabajo en festivo y qué alternativas contempla

La norma prevé dos vías: descanso compensatorio o retribución económica adicional. En muchos convenios, la prestación en festivo lleva aparejado un plus. Y si no existe acuerdo, al menos el descanso compensatorio resulta obligatorio. ¿Cuál es la mejor opción? Dependerá del convenio, del sector y de cómo esté pactado en el contrato.

Antes de tomar decisiones, ten presentes estos puntos clave derivados de la normativa:

El trabajo en festivo requiere justificación organizativa o pacto en convenio o contrato.

Si se trabaja, debe compensarse con descanso o con retribución adicional.

En ausencia de acuerdo, el descanso compensatorio es, como mínimo, obligatorio.

La empresa no puede tratar el festivo como jornada ordinaria sin compensación.

Si no figura en contrato ni convenio, el trabajador no está obligado a ir en festivo.

Con estas ideas, podrás reclamar lo que te corresponde sin rodeos.

Sanciones por incumplir la compensación y vías para reclamar lo debido

Si la empresa obliga a trabajar en festivo y no compensa, vulnera el Estatuto y se expone a sanción por la Inspección de Trabajo. Las multas por infracción grave pueden oscilar entre 751 y 7.500 euros, según la gravedad y la reincidencia. Además, el trabajador puede reclamar judicialmente la compensación: el día de descanso o el importe correspondiente. ¿Te ocurrió y no te compensaron? Toca exigir tus derechos.

Hostelería, comercio, sanidad, seguridad, transporte, prensa o emergencias suelen operar en festivos. En estos ámbitos, lo normal es que el convenio colectivo regule la prestación: cuándo procede, qué pluses se abonan y cómo se disfruta el descanso. Por tanto, conviene revisar el convenio aplicable y el contrato para confirmar condiciones y compensaciones.