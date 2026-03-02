Las autopistas para erizos y ladrillos nido para aves podrían ser obligatorios en los nuevos edificios

Las nuevas enmiendas al proyecto de ley de planificación podrían introducir medidas para proteger a la fauna, incluyendo «ladrillos rápidos» y carreteras para erizos, elementos clave para salvar a especies amenazadas.

El Parlamento británico podría dar un paso importante hacia la protección de los animales salvajes con la reciente propuesta que busca incluir en el diseño de nuevos edificios medidas específicas para su conservación. Entre estas modificaciones se destacan las “autopistas de erizo” y los vidrios seguros para aves, que podrían convertirse en requisitos obligatorios en todas las construcciones. Esta iniciativa ha sido impulsada por un grupo de lores en la Cámara de los Lores, quienes consideran que las leyes de planificación deben incorporar estos elementos para frenar la destrucción de hábitats naturales y proteger a especies vulnerables.

Nuevas enmiendas para proteger a la fauna en edificios de nueva construcción

El proyecto de ley de planificación, actualmente en trámite, ha sido objeto de intensas críticas por parte de los grupos ambientalistas, que aseguran que la propuesta del gobierno pone en riesgo más de 5000 espacios naturales. La preocupación se centra en la posibilidad de que los promotores inmobiliarios puedan ignorar las normas de protección ambiental mediante la creación de un sistema de «dinero para la destrucción de la naturaleza», en el que se podría contribuir a un fondo de restauración de la naturaleza en lugar de garantizar la protección de la vida silvestre en los espacios afectados.

Uno de los puntos clave de la nueva normativa es la introducción de los «ladrillos rápidos», que proporcionan espacio para que las aves pequeñas puedan anidar. La medida es una de las enmiendas planteadas para mejorar la arquitectura y el diseño de los edificios, favoreciendo la biodiversidad urbana. Estos ladrillos, que se instalan durante la construcción, permitirían que especies como los vencejos, que se encuentran en peligro debido a la pérdida de su hábitat, pudieran encontrar un refugio seguro en las fachadas de los edificios.

Vidrios seguros para aves: una solución económica y eficaz para evitar muertes innecesarias

Otro de los aspectos más destacados de las enmiendas es la obligación de utilizar vidrio seguro para aves en las nuevas construcciones. Según los grupos ambientalistas, se estima que cada año mueren aproximadamente 30 millones de aves en el Reino Unido debido a las colisiones con ventanas. Estos accidentes, que a menudo provocan muertes lentas y dolorosas, podrían reducirse en un 90 % si se exigiera la instalación de cristales especiales que utilizan recubrimientos ultravioleta. Aunque el costo de esta medida es bajo, su impacto positivo en la protección de las aves sería enorme, dado que muchas de las especies afectadas están en peligro de extinción.

La necesidad de incluir medidas de protección en el diseño de nuevos edificios

La propuesta de incluir estas medidas en la ley de planificación responde a la creciente preocupación por el bienestar de los animales salvajes afectados por los nuevos desarrollos urbanos. La canciller Rachel Reeves y el primer ministro Keir Starmer han expresado anteriormente su preocupación por cómo la protección de especies como murciélagos, tritones y erizos podría frenar el crecimiento económico y la construcción de viviendas. Sin embargo, las enmiendas presentadas por los lores abogan por una mayor integración de la fauna en el diseño de los edificios, sin que esto interfiera con el progreso y la expansión urbanística.

En particular, la creación de «autopistas de erizo» es una medida sencilla pero efectiva para garantizar la movilidad de estos pequeños mamíferos en entornos urbanos. Estas autopistas consisten en pequeñas aberturas a nivel del suelo en cercas o muros, permitiendo que los erizos se desplacen entre jardines y espacios verdes en busca de alimento y pareja.

La protección de la fauna urbana en la legislación: una tendencia global

A pesar de que el Reino Unido es líder en la fabricación de vidrio seguro para aves, el país sigue rezagado en términos de legislación en comparación con otros países que ya han implementado medidas obligatorias para proteger a la fauna en sus ciudades. En muchos casos, la falta de una normativa robusta ha dado lugar a la destrucción de hábitats naturales sin compensación adecuada. Por ello, los grupos ambientales piden que el gobierno británico apoye las enmiendas que buscan integrar estos elementos de protección animal de forma permanente en la planificación urbanística.

Estas medidas, de bajo costo y alto impacto, no solo beneficiarían a las aves y los erizos, sino que también tendrían un efecto positivo en otras especies urbanas, contribuyendo a mejorar la biodiversidad en las ciudades.

¿Por qué estas medidas son cruciales para el futuro de la fauna urbana?

La inclusión de elementos como los ladrillos rápidos y los cristales seguros en el diseño de edificios no solo representa un avance en la protección de la fauna, sino que también demuestra que es posible integrar la conservación de la naturaleza en el desarrollo urbano. Los animales, como los erizos y las aves, no solo son parte de nuestro entorno, sino que cumplen funciones ecológicas vitales, como el control de plagas y el mantenimiento del equilibrio natural.

Al adoptar estas medidas, el Reino Unido podría posicionarse como un modelo de sostenibilidad urbana, garantizando que el crecimiento de las ciudades no vaya en detrimento de la biodiversidad. Las enmiendas a la ley de planificación, en este sentido, ofrecen una solución práctica y económica para proteger la fauna mientras se sigue promoviendo el desarrollo inmobiliario.

¿Qué cambios traerá esta legislación para los nuevos edificios?

En resumen, las enmiendas propuestas por la Cámara de los Lores podrían transformar la planificación urbana en el Reino Unido, estableciendo requisitos obligatorios para proteger a las especies más vulnerables. Si se aprueban, estas medidas representarán un paso importante hacia la integración de la naturaleza en las ciudades, permitiendo que los nuevos edificios no solo sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el de la conservación de la fauna.