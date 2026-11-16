No tienes la ESO homologada y quieres trabajar en cuidados: estas becas permiten acceder mediante una prueba

La formación de Fundación Tomillo combina clases y experiencia en empresas. Se dirige a mayores de edad y admite una prueba de acceso sin ESO homologada.

Las personas que quieran trabajar atendiendo a dependientes pueden inscribirse desde el 11 de noviembre en las becas Cuidopía 2027. La convocatoria difundida por Injuve termina el 30 de diciembre y ofrece formación gratuita con Fundación Tomillo. El curso está previsto entre enero y junio, incluidas las prácticas. Su objetivo es obtener el certificado de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales, según la ficha de la entidad que organiza la enseñanza.

La formación incluye prácticas y exige disponibilidad de lunes a viernes

La oferta de Fundación Tomillo anuncia 335 horas de formación teórico-práctica y más de 115 horas de prácticas en empresas del sector. La modalidad combina actividades por internet y presenciales. El horario publicado es de 9.00 a 14.00, de lunes a viernes. Por tanto, la parte online no permite dar por hecho que cada estudiante pueda conectarse cuando quiera. La disponibilidad durante esas mañanas figura expresamente entre las condiciones de acceso.

El programa forma parte de la iniciativa social Cuidopía, impulsada por Johnson & Johnson y desarrollada con entidades formativas. Su finalidad es preparar para una actividad profesional concreta. La convocatoria no publica un número de contrataciones comprometidas ni un sueldo posterior. Las prácticas tampoco deben confundirse con una oferta de empleo. Al comparar cursos gratuitos para desempleados, interesa distinguir la formación ofrecida, el documento final y las condiciones que tendrá cualquier incorporación laboral posterior.

La falta de ESO homologada permite acceder mediante una prueba

La ficha solicita mayoría de edad, motivación por el cuidado y documentación de identidad vigente, además de permiso de trabajo. El requisito académico ordinario es disponer de la ESO homologada en España. Si falta esa acreditación, la entidad prevé una prueba de acceso. Esto evita presentar la titulación como una barrera sin excepciones. Tampoco equivale a admitir automáticamente a cualquier interesado sin estudios, porque esa vía alternativa exige superar el procedimiento que organice el centro.

La información pública no fija una edad máxima ni exige una experiencia profesional previa determinada. Tampoco identifica una cuantía mensual para el alumnado. La beca anunciada permite cursar gratuitamente la formación; no se describe como una transferencia económica general. Cada aspirante puede trasladar a Tomillo sus dudas sobre documentación extranjera, disponibilidad y prueba de acceso. Es especialmente útil aclararlas antes de organizar desplazamientos o modificar compromisos laborales y familiares para acudir a las sesiones.

El calendario de 2027 debe distinguirse de las ediciones anteriores

El anuncio publicado por Injuve concreta el periodo de inscripción del 11 de noviembre al 30 de diciembre de 2026. La página actual de Tomillo identifica enero-junio de 2027 como fechas previstas. Esa previsión incluye las prácticas, pero no concreta el primer día de clase. Los participantes necesitan confirmar el calendario definitivo, la ubicación de las sesiones y la organización de la parte presencial con la entidad formadora.

El folleto de esta edición recoge además la posibilidad de ceder un equipo informático. Se trata de una opción que debe consultarse, no de un ordenador garantizado para cada participante. Internet conserva páginas generales de Cuidopía correspondientes a otras promociones, con otra distribución de horas. Para preparar la candidatura de 2027, deben utilizarse la ficha y el folleto que identifican expresamente esa edición, sin trasladar datos de cursos anteriores.

La solicitud comienza en el formulario del centro y continúa con la admisión

Tomillo incorpora un formulario de inscripción en su página. También facilita el teléfono 91 392 04 40, el contacto por WhatsApp 609 636 138 y el correo marta.mahillo@tomillo.org. Son canales para resolver dudas sobre el curso y el proceso de entrada. Enviar una consulta o rellenar el formulario expresa interés, pero no permite asegurar una plaza sin la confirmación correspondiente. La entidad no publica en la ficha un cupo total ni una fecha común de respuesta.

Preparar la documentación académica y una explicación concreta de la motivación ayuda a ordenar la candidatura. Si existe experiencia previa, puede describirse indicando funciones y duración, sin atribuirse una acreditación que todavía no se tiene. La guía para preparar un currículum profesional permite estructurar esa trayectoria. El siguiente paso es solicitar información al centro y comprobar que la disponibilidad personal encaja con las mañanas de formación y las prácticas previstas.