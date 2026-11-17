El Ayuntamiento segoviano seleccionará un auxiliar administrativo y un operario de servicios múltiples. Las solicitudes empiezan el 12 de noviembre y cada puesto tiene pruebas diferentes.

Encontrar un puesto fijo en un ayuntamiento no siempre exige la misma titulación. Prádena, en Segovia, ha publicado en el BOE del 11 de noviembre dos plazas laborales de acceso libre. Una es de auxiliar administrativo y requiere ESO o equivalente. La otra, de operario de servicios múltiples, admite certificado de escolaridad, estudios primarios o equivalente y exige permiso B. El anuncio del BOE establece veinte días hábiles para presentar solicitudes desde el día siguiente.

Un puesto de oficina y otro de mantenimiento con contratación fija

Las dos plazas se cubrirán mediante concurso-oposición y corresponden a personal laboral fijo. Las bases prevén jornada completa. El puesto administrativo incluye atención al público, registro, archivo, correo electrónico, gestión de facturas y tareas de apoyo en expedientes. Sus funciones están vinculadas al trabajo cotidiano de una oficina municipal. Es una opción diferenciada de las plazas de auxiliar en Toledo, con su propio programa, documentos y sistema de valoración.

El operario realizará tareas de conservación y mantenimiento de instalaciones, vías y servicios municipales. Las bases mencionan limpieza, reparaciones, vehículos, abastecimiento de agua y cuidado del mobiliario urbano. El permiso de conducción B forma parte de los requisitos y debe acreditarse. La amplitud de las tareas explica que la selección incluya una prueba práctica. Las retribuciones remiten al convenio o acuerdo aplicable y al presupuesto municipal, sin ofrecer una nómina mensual concreta.

El auxiliar tendrá un test y el operario sumará una prueba práctica

Para auxiliar administrativo se establece un ejercicio tipo test con cincuenta preguntas y cinco de reserva. Habrá tres opciones y una sola respuesta correcta, con sesenta minutos para contestar. Cada acierto suma 0,20 puntos y cada error resta 0,075. Se necesita alcanzar cinco puntos sobre diez. Los contenidos aparecen en el programa de las bases. No basta con reunir méritos, porque el cuestionario es obligatorio y eliminatorio.

El operario se enfrenta también a un test y, además, a pruebas relacionadas con las actividades del puesto. En el ejercicio práctico se valorarán destreza, ejecución y conocimiento de las funciones. Cada una de las dos pruebas exige al menos cinco puntos. Solo después se valoran los méritos de los aspirantes que hayan superado la oposición. La experiencia alegada debe relacionarse con la categoría y acreditarse como exige cada convocatoria, sin trasladar automáticamente el baremo de un puesto al otro.

La documentación de los méritos debe acompañar a la solicitud

Las bases del boletín provincial detallan los documentos de participación y los anexos. Hay que aportar identificación y la titulación correspondiente. Para el operario se añade el carné B. Si se quieren hacer valer méritos, también deben entregarse sus justificantes dentro de la forma y el momento establecidos. En la plaza administrativa se advierte que aportar una vida laboral o contratos sin las certificaciones exigidas no basta para valorar la experiencia.

El aspirante debe distinguir entre acreditar un requisito y sumar puntos. La titulación mínima permite ser admitido; la experiencia y la formación computable pueden mejorar la puntuación del concurso. Un título superior no genera puntos por sí solo si el baremo no lo contempla. La convocatoria administrativa delimita qué cursos acepta, su duración y antigüedad. Revisar el programa y reunir certificados antes de registrar la instancia ayuda a evitar que una trayectoria válida quede sin valoración documental.

El BOE pone en marcha el plazo y la sede publicará las siguientes fases

La resolución estatal concreta el inicio del cómputo desde el 12 de noviembre. Son días hábiles, por lo que no deben contarse como veinte días seguidos de calendario. Las instancias se dirigen a la Alcaldía y pueden presentarse por el registro electrónico municipal o por las demás vías admitidas legalmente. Para preparar la identificación electrónica resulta útil la guía sobre activar el certificado digital. Las solicitudes deben corresponder a la plaza concreta que se pretende obtener.

La sede electrónica de Prádena será uno de los canales de seguimiento. Después del registro se publicarán las listas provisionales y habrá diez días hábiles para subsanar. La información definitiva indicará día, hora y lugar de las pruebas. No figurar como excluido tampoco basta: es necesario comprobar la inclusión entre los admitidos. Las bases regulan, además, bolsas para necesidades posteriores, cuya formación no equivale a recibir automáticamente un contrato ni altera las dos plazas fijas convocadas.