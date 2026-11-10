La Junta busca cubrir 377 plazas A1 y una de sus especialidades admite cualquier grado universitario

Las oposiciones de la Junta abarcan veinte especialidades y se solicitan por internet. Archivística admite Grado, Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura.

La Junta de Andalucía abre este 4 de noviembre las solicitudes para 377 plazas del Cuerpo Superior Facultativo, pertenecientes al subgrupo A1. La convocatoria apareció el día 3 en el BOJA y concede diez días hábiles, hasta el 17 de noviembre. Entre sus veinte especialidades hay una oportunidad especialmente amplia: las veinte plazas de Archivística admiten cualquier grado universitario. Otras categorías exigen carreras concretas, habilitación profesional o formación adicional, por lo que el título determina qué proceso puede solicitarse.

Las oposiciones de la Junta distribuyen 377 plazas entre veinte especialidades

El BOJA del 3 de noviembre recoge 347 plazas de turno general y treinta reservadas a personas con discapacidad. Ingeniería Agrónoma concentra 53; Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, 42; Veterinaria, 39; y Tecnologías de la Información y Comunicación, 34. Estas cuatro especialidades reúnen 168 puestos, aproximadamente el 44,6% del total. El resto se reparte entre profesiones sanitarias, ingenierías, arquitectura, ciencias sociales, patrimonio y otras áreas técnicas. La selección se resuelve mediante oposición, sin una fase de concurso que añada puntos por experiencia o cursos.

Esta modalidad también aparece en otras convocatorias por oposición, aunque aquí las pruebas y titulaciones corresponden al nivel A1. Las bases contemplan además 72 plazas adicionales vinculadas a futuras vacantes, sujetas a las condiciones legales y a posteriores ofertas de empleo. No son 72 puestos de incorporación inmediata que deban sumarse sin matices a los 377 convocados. Esa previsión permite elaborar una relación de aspirantes que superen los ejercicios y puedan atender necesidades posteriores dentro del periodo previsto.

Archivística admite cualquier grado, pero otras categorías exigen una habilitación concreta

El anexo primero exige para Archivística título de Grado, Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura, sin limitarlo a una rama determinada. Sus veinte plazas se dividen entre dieciocho generales y dos reservadas a discapacidad. Por tanto, una persona graduada en una especialidad distinta de Historia también puede cumplir el requisito académico. Eso no reduce el contenido que debe preparar: el programa específico incluye organización de archivos, tratamiento documental y legislación del patrimonio. La amplitud de titulaciones admitidas afecta al acceso, mientras el examen evalúa conocimientos propios de la especialidad.

En Gestión de Prevención de Riesgos Laborales también se admiten esas titulaciones, pero se añade formación habilitante para desempeñar funciones preventivas de nivel superior. Las profesiones reguladas, como Arquitectura, Medicina o Veterinaria, requieren el título que permita ejercerlas. Informática exige grados del ámbito de ingeniería informática y de sistemas, o las licenciaturas e ingenierías previstas. Cada aspirante debe identificar el código exacto del cuerpo y especialidad en su solicitud. Los títulos extranjeros necesitan la homologación o equivalencia correspondiente, y los requisitos deben reunirse al finalizar el plazo.

El primer examen reúne tres partes y no basta con alcanzar los mínimos

El primer ejercicio dura 210 minutos y combina competencias verbales, numéricas y abstractas con conocimientos teóricos y prácticos. La parte de competencias contiene veinticinco preguntas evaluables y dos de reserva; se califica como apto o no apto. La teórica incorpora cien preguntas evaluables y diez de reserva, repartidas entre materias comunes y específicas. La práctica añade veinticinco preguntas evaluables y tres de reserva. Todas ofrecen cuatro respuestas alternativas. Los errores descuentan un tercio del valor de un acierto y cada bloque tiene su propio mínimo.

Superar esos umbrales tampoco garantiza pasar al segundo ejercicio, porque existe un límite de candidatos según las plazas computables y posibles empates. Para calcularlo se incluyen las adicionales previstas en las bases. El segundo ejercicio exige desarrollar un tema durante noventa minutos, elegido entre dos extraídos al azar del programa específico. Después debe leerse públicamente ante la comisión. Esta prueba vale treinta puntos y requiere quince para aprobar. La calificación final puede alcanzar 180 puntos; el test de competencias únicamente determina la aptitud y no incrementa esa suma.

La tasa electrónica ronda los 42,65 euros y la bolsa debe marcarse en la solicitud

La tasa publicada asciende a 47,39 euros por especialidad, con una bonificación electrónica automática del 10%. Aplicando ese porcentaje y redondeando a céntimos, el pago resulta de 42,65 euros. Están exentos, entre otros supuestos acreditados, miembros de familias numerosas y personas con discapacidad igual o superior al 33%. También se incluyen beneficiarios del ingreso mínimo vital o de la renta mínima de inserción social andaluza. La presentación utiliza exclusivamente el formulario electrónico de empleo público. Desde fuera de la red corporativa se necesita certificado digital.

Quien quiera integrar la bolsa de personal interino debe indicarlo expresamente y seleccionar las provincias donde desea trabajar. Si no concreta provincias, se entiende que opta por todas. La distinción entre plazas y bolsas de empleo importa porque una lista no garantiza un nombramiento inmediato. El trámite termina firmando y registrando la instancia. Deben conservarse tanto el justificante de presentación como el del modelo 046, salvo exención. Pagar la tasa sin completar el registro no equivale a quedar inscrito.