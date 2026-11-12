La Unión Europea cambia las normas para las compras online de hasta 150 euros desde noviembre

La Comisión Europea recuerda que la obligación comenzó el 1 de noviembre. Los códigos permiten relacionar una oferta con el producto del fabricante.

Los productos comprados por internet e importados en envíos de hasta 150 euros incorporan una nueva obligación de identificación aduanera desde el 1 de noviembre. La Comisión Europea lo recordó el día 3, tras finalizar el periodo voluntario iniciado en julio. La medida busca reconocer mejor los artículos que incumplen los requisitos europeos. Afecta principalmente a ventas dirigidas a consumidores. La documentación debe incluir identificadores del vendedor y del fabricante, además de otro normalizado cuando exista.

Los identificadores aduaneros permiten seguir el producto entre vendedores

La guía de la Comisión explica que las aduanas necesitan vincular los resultados de un control con otras mercancías que presenten riesgos similares. Un nombre comercial genérico puede resultar insuficiente cuando existen distintas versiones de un mismo artículo. Los nuevos identificadores, conocidos como PID, permiten localizar la oferta y relacionarla con el producto suministrado. La finalidad es aprovechar la información obtenida al inspeccionar una unidad para reconocer otras equivalentes. El sistema añade información de trazabilidad a la declaración presentada en la importación.

Cada identificador debe distinguir una variante concreta, con su marca, tamaño, color o presentación. Por ejemplo, dos prendas del mismo diseño en tallas diferentes no deben confundirse dentro del sistema utilizado por el operador. La precisión también ayuda a contextualizar las dificultades de comprar ropa por internet. En este caso, el objetivo aduanero consiste en reconocer exactamente la mercancía, no en valorar si queda bien al comprador. La guía exige además estabilidad del identificador durante el ciclo del producto.

Dos códigos son obligatorios y el tercero depende del artículo

El primer dato es el identificador comercial, denominado M-PID. Lo asigna el vendedor, la plataforma o el mercado electrónico para reconocer el artículo ofrecido. El segundo es el identificador no normalizado del fabricante, conocido como NS-PID. Su asignación corresponde al fabricante, productor o proveedor y permite seguir el producto dentro de la cadena de suministro. Ambos forman el mínimo exigido. Que una mercancía aparezca en varias tiendas no elimina la necesidad de disponer de la identificación correspondiente a cada función.

El tercer dato es el identificador normalizado del fabricante, o S-PID, que se declara cuando existe. Entre los sistemas reconocidos figuran códigos como EAN, UPC o ISBN. La obligación no consiste en inventar uno nuevo para todos los artículos. Si el producto carece de ese identificador, la declaración recoge el código específico Y081 para señalar su ausencia. En líneas con productos agrupados, ese código solo se utiliza cuando ninguno dispone de un identificador normalizado. La guía contempla que algunos números puedan coincidir excepcionalmente entre categorías. Aun así, debe informarse cada función requerida mediante el apartado aduanero que corresponda.

El límite inicial está en envíos de hasta 150 euros

La comunicación del 3 de noviembre anuncia la obligatoriedad para mercancías vendidas a distancia e importadas en la Unión Europea. Su guía precisa el alcance inicial para envíos cuyo valor intrínseco no supere los 150 euros. También explica que la Comisión prepara una aclaración normativa para recoger expresamente ese límite. Las operaciones entre empresas quedan, en principio, fuera de este requisito concreto. Para determinadas mercancías agrícolas, artesanales y antigüedades, admite identificadores convencionales bajo condiciones específicas. El tipo de operación y producto determina las reglas aplicables.

La aplicación voluntaria comenzó el 1 de julio de 2026 y la fase obligatoria arrancó cuatro meses después. Durante el periodo inicial no podían imponerse sanciones por omitir estos datos o comunicarlos incorrectamente, según la guía. La fase de aplicación efectiva comenzó el 1 de noviembre. La información se exige por producto y no únicamente por paquete. Si una misma línea declarada agrupa dos productos con tres identificadores cada uno, deben comunicarse seis referencias. Es el ejemplo que utiliza la Comisión para explicar esa separación.

La cadena comercial debe facilitar los datos a quien declara

La responsabilidad se reparte entre quienes asignan los identificadores, quienes los transmiten y quien presenta la declaración aduanera. El vendedor o plataforma facilita el código comercial. El fabricante, productor o proveedor aporta los identificadores de su ámbito. Después, el declarante debe comunicar información exacta y completa a las aduanas. La guía describe distintos posibles declarantes según el circuito utilizado. La medida no obliga a cada comprador particular a crear códigos propios para recibir sus compras ni sustituye la información que deben facilitar los operadores.

Para el consumidor resulta útil conservar la oferta, la referencia exacta del producto y la identidad del vendedor que figura en el pedido. En los mercados con múltiples vendedores, identificar la plataforma no siempre basta para reconocer al comerciante concreto. Son comprobaciones prácticas para relacionar una compra con su documentación. La Comisión prevé ampliar los datos de producto con el futuro sistema aduanero europeo para comercio electrónico desde julio de 2028. El alcance actual puede consultarse en su comunicación sobre los identificadores.