Renfe prolonga hasta el 12 de noviembre los autobuses entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano

Renfe conserva el servicio por carretera y permite cambios y anulaciones sin coste a los viajeros afectados.

Renfe prolonga, en principio, hasta el 12 de noviembre su alternativa por carretera entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano. La medida obliga a quienes tienen un desplazamiento próximo a comprobar tanto el servicio disponible como las condiciones de su billete. Ante una cancelación, aceptar otro transporte y pedir la devolución son opciones diferentes. También lo son solicitar asistencia durante la espera y reclamar un gasto que el viajero haya tenido que aelantar.

Renfe mantiene dos autobuses por salida y un horario distinto en fin de semana

El dispositivo ofrece cien plazas por trayecto. Hay ocho salidas diarias desde Madrid y ocho desde Puertollano. Estas últimas se reducen a siete los fines de semana. En la capital se parte desde Atocha Cercanías, por la calle Méndez Álvaro. La primera salida de Puertollano, a las 4.45, funciona únicamente en días laborables. El plan responde a la interrupción de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Renfe mantiene cambios y anulaciones gratuitos para las personas afectadas, según su comunicación del 5 de noviembre.

Para un viajero habitual, la modificación del medio de transporte afecta a decisiones que van más allá de conservar una reserva. Debe separar la contratación del desplazamiento y el estado concreto de la circulación. Las condiciones de productos como PaseVía para viajeros frecuentes no describen por sí solas el funcionamiento de una incidencia. Del mismo modo, consultar el visor de trenes tiene una finalidad distinta de localizar un autobús. La información de cada servicio debe corresponder al transporte que realmente se va a utilizar.

Cancelar el viaje y aceptar una alternativa son decisiones diferentes

El artículo 18 del Reglamento europeo 2021/782 protege al viajero cuando se prevé llegar al destino final con al menos sesenta minutos de retraso. En ese supuesto, la empresa debe ofrecer una elección. Puede devolverse el importe correspondiente o continuarse el viaje mediante una alternativa comparable. También puede escogerse una fecha posterior que convenga al pasajero. La decisión no depende únicamente de que exista otro vehículo disponible. Importa si el desplazamiento conserva su utilidad y qué parte del itinerario contratado ha quedado afectada por la incidencia.

La devolución alcanza las partes no realizadas y también las ya efectuadas cuando el viaje ha perdido su razón de ser. Si procede, debe incluirse el regreso al punto de partida lo antes posible. Cuando se elige la alternativa organizada por la empresa, esta no puede suponer un coste adicional para el pasajero. La norma incluye expresamente otros medios de transporte. Así, la sustitución de un tren por un autobús no permite trasladar automáticamente al usuario una diferencia de precio por reorganizar el recorrido.

La regla de los cien minutos tiene condiciones concretas

El reglamento permite contratar otro transporte público cuando la empresa no comunica una alternativa dentro de los cien minutos siguientes a la salida prevista. Esa previsión abarca el servicio retrasado, el cancelado o el enlace perdido, dentro de las condiciones del artículo 18. La contratación puede hacerse con proveedores de ferrocarril, autocar o autobús. Los gastos reclamados deben ser necesarios, adecuados y razonables. No equivale a una autorización general para escoger cualquier servicio privado y exigir después que la compañía pague íntegramente su coste.

La devolución prevista en ese artículo debe abonarse en treinta días desde la recepción de la solicitud. Los vales solo son una opción cuando el viajero los acepta y sus condiciones resultan suficientemente flexibles. Tampoco pueden descontarse gastos de transacción del reintegro del billete. Conservar la reserva original, los avisos recibidos y los justificantes del transporte adquirido permite explicar qué ocurrió. Una reclamación precisa distingue la hora prevista, la comunicación de alternativas y el gasto efectivamente asumido. Esos datos permiten valorar si se cumplen las condiciones exigidas.

La asistencia y las reclamaciones conservan su propia regulación

El artículo 20 obliga a informar sobre la situación y las horas estimadas tan pronto como esos datos estén disponibles. Cuando corresponde, la asistencia puede incluir comida, refrigerios y alojamiento bajo las condiciones previstas en la norma. El artículo 18 también exige accesibilidad y asistencia comparables para las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte alternativo. Las condiciones generales de Renfe recogen esa protección cuando se habilita otro tren u otro medio. La necesidad de adaptar el traslado debe tratarse separadamente de la elección entre viajar o recuperar el importe.

Las reclamaciones reguladas por el artículo 28 pueden presentarse durante los tres meses siguientes al incidente. La empresa debe responder motivadamente en un mes o comunicar, justificadamente, que lo hará dentro de un plazo inferior a tres meses. Son plazos distintos del reintegro de treinta días. Antes de enviar una petición, es importante identificar qué se reclama y aportar las pruebas correspondientes. El reintegro, la asistencia y una eventual indemnización responden a requisitos diferentes, aunque surjan de la misma incidencia. La documentación debe permitir distinguir esos conceptos y los importes asociados a cada uno.