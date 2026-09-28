Este gigante alemán de supermercados llega a España con 6.400 categorías y millones de productos

Kaufland funcionará como un marketplace con vendedores externos y millones de productos. A 18 de septiembre, la compañía todavía no ha comunicado un día concreto para su apertura.

Kaufland mantiene en marcha su desembarco digital en España, anunciado para finales del verano de 2026, con más de 6.400 categorías. La entrada será mediante Kaufland.es, un marketplace de vendedores externos, y no mediante supermercados físicos. A 18 de septiembre, el dominio español aún redirige a la página internacional de Kaufland. Un webinar oficial del 15 de septiembre seguía indicando que los mercados de España y Países Bajos se lanzarían muy pronto.

Kaufland.es será un marketplace y no un supermercado online propio

El modelo anunciado se diferencia del negocio por el que Kaufland es conocido en otros países europeos. La plataforma colaborará con comerciantes online que publicarán artículos y venderán bajo su propio nombre. La ficha mostrará información del vendedor y será ese comercio quien envíe directamente el producto al cliente. Kaufland actuará como infraestructura del marketplace, conectando la oferta de esos negocios con los compradores.

Esto también permite precisar su relación con Lidl. Las dos compañías forman parte de Schwarz Group y constituyen sus principales divisiones de distribución alimentaria. Kaufland cuenta con alrededor de 1.600 establecimientos en ocho países, pero esa red física no se trasladará ahora a España. Lidl, por su parte, sí continúa ampliando establecimientos españoles, como muestran sus recientes aperturas de nuevos supermercados.

Más de 6.400 categorías y una red de vendedores ya preparada

La oferta española abarcará hogar y decoración, electrónica, informática, jardín, bricolaje, cocina, productos infantiles, deporte, moda y accesorios. Kaufland utiliza como referencia el tamaño alcanzado por su plataforma alemana. Esta reúne más de 45 millones de productos y recibe hasta 32 millones de visitantes mensuales. Más de 15.000 vendedores internacionales operan actualmente dentro de Kaufland Global Marketplace.

Esas cifras no significan que Kaufland.es vaya a estrenarse con 45 millones de artículos. La empresa solo ha adelantado que habrá millones de productos. En junio también comunicó que más de 500 vendedores españoles ya estaban activos en otros marketplaces de Kaufland. El modelo de terceros se parece al utilizado por otras cadenas, como puede verse en el marketplace de Carrefour.

Para los comerciantes, la expansión tiene otra dimensión. Kaufland Global Marketplace permite acceder con un único registro a sus diferentes mercados nacionales. Con España y Países Bajos, la red contempla nueve mercados y unos 220 millones de potenciales clientes online. Esta cifra representa el alcance teórico de la red, no compradores garantizados para cada vendedor.

El comercio electrónico español superó los 114.800 millones en 2025

La llegada se produce mientras las ventas online continúan creciendo en España. La CNMC cifra la facturación del comercio electrónico de 2025 en más de 114.800 millones de euros. El aumento fue del 20,6% respecto al año anterior. Solo durante el cuarto trimestre se alcanzaron 31.418 millones, un 22% más en términos interanuales.

El dato ayuda a contextualizar por qué Kaufland incorpora España a su expansión europea. Entre las categorías con mayor facturación online aparece la ropa, que concentró el 7% durante el último trimestre de 2025. Kaufland entrará también en electrónica, hogar, deporte y otros segmentos habituales de las compras digitales. Este canal gana además presencia durante campañas como las rebajas de verano online.

Schwarz Group llega a esta expansión con una dimensión considerable. El grupo facturó 185.600 millones de euros durante su ejercicio fiscal 2025. Kaufland aportó 36.700 millones mediante sus establecimientos físicos, un 4,3% más que el ejercicio anterior. Los negocios online de Lidl y Kaufland sumaron conjuntamente 1.700 millones de euros durante ese periodo.

Qué falta por conocer antes de la apertura de Kaufland.es

La principal incógnita sigue siendo la fecha exacta. Kaufland anunció en junio el lanzamiento para finales del verano y mantiene habilitado el registro de vendedores españoles. Sin embargo, el webinar oficial celebrado el 15 de septiembre todavía describía los estrenos español y neerlandés como próximos. A 18 de septiembre, acceder a Kaufland.es sigue derivando hacia la web internacional del grupo.

Tampoco se ha publicado un número definitivo de productos disponibles durante el primer día. Sí está confirmado que serán vendedores independientes quienes gestionen buena parte de las operaciones. Por ello, el comprador deberá comprobar qué empresa aparece como vendedora, además del precio total y las condiciones de entrega. Kaufland asegura que la información de cada comerciante figurará junto al producto.

Las compras online mantienen además los derechos establecidos para los consumidores. El Centro Europeo del Consumidor en España señala un plazo general de desistimiento de 14 días desde la recepción. Existen excepciones dependiendo del producto o servicio contratado. También recomienda comprobar previamente la identidad del vendedor, el precio total, los gastos adicionales y las condiciones aplicables.

Por tanto, la llegada confirmada de Kaufland a España es digital. No existe en las fuentes consultadas un anuncio equivalente sobre aperturas de hipermercados físicos españoles. La próxima novedad será la activación comercial de Kaufland.es y la publicación de sus condiciones definitivas para compradores.