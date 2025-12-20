La tienda urbana de Ikea cierra sin despidos en este punto de España: el experimento no ha cuajado y la compañía decide echar la persiana

La decisión no supondrá despidos: toda la plantilla será recolocada mientras la compañía revisa su estrategia en la zona y mantiene su expansión en España.

La cadena sueca de muebles y equipamiento para el hogar Ikea cerrará el próximo mes de febrero su tienda urbana de Las Rozas, un establecimiento de menor tamaño que forma parte del modelo que la empresa empezó a testar en grandes ciudades españolas en 2017 y que, en este enclave concreto, no ha obtenido el resultado esperado. La información fue adelantada por el diario económico Cinco Días y confirmada posteriormente por EFE.

Según explica la compañía, este cierre no afectará a ninguno de los trabajadores del centro, ya que la plantilla será recolocada. Al mismo tiempo, Ikea asegura que seguirá analizando el área de Las Rozas y las necesidades del consumidor en la zona “para encontrar nuevas oportunidades”, en un movimiento que enmarca dentro de su estrategia de crecimiento en el mercado español.

Ikea reordena su red de tiendas urbanas en Las Rozas y mantiene su apuesta en España

¿Habrá despidos entre la plantilla de Ikea Las Rozas? La respuesta es no: la empresa ha dejado claro que todos los empleados serán reubicados en otros puntos de la cadena, evitando un impacto directo en el empleo. A grandes rasgos, la decisión de Ikea se resume en los siguientes puntos clave:

Cierre de la tienda urbana de Las Rozas el próximo mes de febrero de 2026.

Formato de menor tamaño testado desde 2017 en grandes ciudades españolas.

Resultados por debajo de las expectativas en este enclave concreto.

Recolocación de toda la plantilla sin pérdida de puestos de trabajo.

Compromiso de seguir estudiando Las Rozas “para encontrar nuevas oportunidades”.

Estrategia oficial de Ikea con el cierre de Las Rozas y las nuevas aperturas en España

¿Supone este cierre un frenazo a la expansión de Ikea en España? La compañía insiste en que es “todo lo contrario”, recordando que acaba de abrir una tienda en Vitoria y que el próximo 21 de enero inaugurará otro establecimiento en Gerona. Es decir, se trata más de un ajuste de formato que de una retirada.

Las tiendas urbanas como la de Las Rozas se conciben como “una prueba de formato de la que se extraen aprendizajes y de la que surgirán otras opciones a explorar próximamente”, según fuentes de la cadena. En otras palabras, Ikea utiliza estos espacios para experimentar con nuevos modelos de tienda y adaptar su oferta a los hábitos reales de compra.

Ikea Las Rozas “ha sido una parte importante para probar el formato de tienda pequeña en Madrid, un mercado clave en el país”. La empresa explica que ha escuchado al consumidor y ha deducido “que no es este un formato que esté resultando funcional para él en esta zona”. El experimento no ha cuajado como se esperaba en este punto concreto del mapa.

Análisis del papel de España como laboratorio de tiendas Ikea y su impacto local

España es uno de los países elegidos por Ikea para testar formatos piloto que después exporta a otros mercados, especialmente los espacios más pequeños conocidos hoy como estudios de planificación, ya presentes en diferentes lugares del mundo. El mercado español también fue de los primeros en estrenar tiendas urbanas en grandes ciudades, con ejemplos como Ikea Serrano (2017) e Ikea Goya (2018).

¿Hasta qué punto es relevante el cierre de Las Rozas dentro del negocio de Ikea en España? Viendo el volumen total de la red, el movimiento se integra en una estructura mucho más amplia. Actualmente, la cadena dispone de cerca de 100 puntos de contacto con el cliente en España, desglosados así:

Tipo de espacio de Ikea en España Número Tiendas tradicionales de gran formato 16 Tiendas urbanas 9 Espacios de planificación 36 Puntos de recogida de pedidos 25 Centro logístico en Valls (Tarragona) 1 Centro logístico en San Sebastián de los Reyes (Madrid) 1

De este modo, el cierre de la tienda urbana de Las Rozas supone la desaparición de un punto de venta concreto, pero no cambia el peso de España como mercado clave ni el uso del país como laboratorio para nuevos formatos. Para los clientes de la zona, el impacto principal será la necesidad de recurrir a otros puntos de Ikea, mientras que los trabajadores mantendrán su empleo gracias a la recolocación anunciada.