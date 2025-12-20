El IPC medio del 2,64% anticipa cómo podrían aumentar las pensiones mínimas en 2026

Con la inflación media prácticamente cerrada y pendiente solo el dato de noviembre, la revalorización ordinaria rondaría el 2,6%. El Gobierno aún debe decidir si mantiene un impulso extra para las mínimas.

Las pensiones mínimas volverán a centrar el debate económico en las próximas semanas. Con datos confirmados hasta octubre, el IPC medio se sitúa cerca del 2,64%, base para calcular la subida entre diciembre del año anterior y noviembre del actual. La clave, sin embargo, es si habrá un refuerzo adicional, como el del pasado año.

Cómo afectaría el IPC del 2,64% a las pensiones mínimas en 2026

¿En qué se traduce un alza cercana al 2,6%? Según las previsiones, las pensiones mínimas crecerían por encima de los 300 euros anuales y alcanzarían cifras próximas a 12.500 euros sin cónyuge y más de 16.200 euros con cónyuge a cargo. A continuación, los importes orientativos en ambos escenarios previstos.

Estas serían las cuantías para 2026 según cálculo con IPC del 2,64% y alternativa del 6%:

Tipo de pensión mínima Cuantía 2025 Subida estimada (2,64%) Cuantía 2026 (2,64%) Subida si es 6% Cuantía 2026 (6%) Con cónyuge a cargo 15.786,40 € +416,76 € 16.203,16 € +947,18 € 16.733,58 € Sin cónyuge a cargo 12.241,60 € +323,18 € 12.564,78 € +734,50 € 12.976,10 € Con cónyuge no a cargo 11.620,00 € +306,77 € 11.926,77 € +697,20 € 12.317,20 €

Con la revalorización vinculada al IPC, las cuantías quedarían en 16.203,16 euros (con cónyuge a cargo), 12.564,78 (sin cónyuge) y 11.926,77 (con cónyuge no a cargo). En el caso de un aumento del 6%, los incrementos serían más intensos, entre unos 700 y casi 950 euros al año, según la modalidad.

Escenario de aumento extraordinario del 6% y su impacto por modalidad

El Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de un refuerzo extraordinario, como el que elevó las mínimas un 6% la pasada campaña. De repetirse, las pensiones podrían acercarse a 13.000 euros sin cónyuge o rondar los 16.700 euros con cónyuge a cargo. ¿Se repetirá el impulso adicional o se aplicará solo la subida ordinaria?

Estas son las claves que quedan pendientes:

Confirmación del IPC medio con el dato de noviembre.

Revalorización ordinaria en torno al 2,6% según previsión.

Posible decisión del Gobierno de aplicar un aumento extraordinario a mínimas.

Más de nueve millones de pensionistas afectados por la actualización.

Habrá subida en 2026 en cualquier caso, en un contexto de precios aún elevados y presión sobre los hogares con menores ingresos.

Calendario y método de cálculo de las pensiones mínimas en 2026

El Gobierno revaloriza las prestaciones tomando como referencia la inflación media entre diciembre del año anterior y noviembre del ejercicio en curso. Falta el dato de noviembre para fijar la media definitiva y cerrar las cuantías. ¿Cuándo se sabrá la cifra final? Tras publicarse ese dato, y en función del margen presupuestario y de los objetivos de protección social, se comunicará la decisión.