El IPC medio del 2,64% anticipa cómo podrían aumentar las pensiones mínimas en 2026

Con la inflación media prácticamente cerrada y pendiente solo el dato de noviembre, la revalorización ordinaria rondaría el 2,6%. El Gobierno aún debe decidir si mantiene un impulso extra para las mínimas.
Las pensiones mínimas volverán a centrar el debate económico en las próximas semanas. Con datos confirmados hasta octubre, el IPC medio se sitúa cerca del 2,64%, base para calcular la subida entre diciembre del año anterior y noviembre del actual. La clave, sin embargo, es si habrá un refuerzo adicional, como el del pasado año.
Cómo afectaría el IPC del 2,64% a las pensiones mínimas en 2026
¿En qué se traduce un alza cercana al 2,6%? Según las previsiones, las pensiones mínimas crecerían por encima de los 300 euros anuales y alcanzarían cifras próximas a 12.500 euros sin cónyuge y más de 16.200 euros con cónyuge a cargo. A continuación, los importes orientativos en ambos escenarios previstos.
Estas serían las cuantías para 2026 según cálculo con IPC del 2,64% y alternativa del 6%:
|Tipo de pensión mínima
|Cuantía 2025
|Subida estimada (2,64%)
|Cuantía 2026 (2,64%)
|Subida si es 6%
|Cuantía 2026 (6%)
|Con cónyuge a cargo
|15.786,40 €
|+416,76 €
|16.203,16 €
|+947,18 €
|16.733,58 €
|Sin cónyuge a cargo
|12.241,60 €
|+323,18 €
|12.564,78 €
|+734,50 €
|12.976,10 €
|Con cónyuge no a cargo
|11.620,00 €
|+306,77 €
|11.926,77 €
|+697,20 €
|12.317,20 €
Con la revalorización vinculada al IPC, las cuantías quedarían en 16.203,16 euros (con cónyuge a cargo), 12.564,78 (sin cónyuge) y 11.926,77 (con cónyuge no a cargo). En el caso de un aumento del 6%, los incrementos serían más intensos, entre unos 700 y casi 950 euros al año, según la modalidad.
Escenario de aumento extraordinario del 6% y su impacto por modalidad
El Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de un refuerzo extraordinario, como el que elevó las mínimas un 6% la pasada campaña. De repetirse, las pensiones podrían acercarse a 13.000 euros sin cónyuge o rondar los 16.700 euros con cónyuge a cargo. ¿Se repetirá el impulso adicional o se aplicará solo la subida ordinaria?
Estas son las claves que quedan pendientes:
- Confirmación del IPC medio con el dato de noviembre.
- Revalorización ordinaria en torno al 2,6% según previsión.
- Posible decisión del Gobierno de aplicar un aumento extraordinario a mínimas.
- Más de nueve millones de pensionistas afectados por la actualización.
Habrá subida en 2026 en cualquier caso, en un contexto de precios aún elevados y presión sobre los hogares con menores ingresos.
Calendario y método de cálculo de las pensiones mínimas en 2026
El Gobierno revaloriza las prestaciones tomando como referencia la inflación media entre diciembre del año anterior y noviembre del ejercicio en curso. Falta el dato de noviembre para fijar la media definitiva y cerrar las cuantías. ¿Cuándo se sabrá la cifra final? Tras publicarse ese dato, y en función del margen presupuestario y de los objetivos de protección social, se comunicará la decisión.