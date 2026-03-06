La Seguridad Social protege a los autónomos frente a los asalariados: así les afectará poder integrar seis meses sin actividad

La nueva medida deja “rellenar” un hueco en la cotización tras agotar el cese de actividad. Es un alivio puntual, pero no iguala a los autónomos con los asalariados.

La Seguridad Social ha introducido un cambio que puede mejorar la pensión de miles de autónomos: permitirá cubrir determinadas lagunas de cotización durante un tiempo limitado. Eso sí, solo funciona en un supuesto muy concreto y, por tanto, su alcance es más reducido de lo que muchos esperaban.

Qué autónomos podrán integrar lagunas de cotización tras agotar el cese de actividad

La clave está en el “paro de los autónomos”, es decir, la prestación por cese de actividad. La excepción aprobada se aplica únicamente a los seis meses posteriores a agotar esa prestación, siempre que el trabajador por cuenta propia se mantenga en situación asimilada al alta y sin obligación de cotizar.

En la práctica, esto significa que, si un autónomo cobra el cese de actividad y lo termina, esos seis meses posteriores ya no tienen por qué computar como un vacío total en su historial. Y ahí está la diferencia: pasar de un “cero” a una base de referencia puede evitar un castigo extra en la futura base reguladora.

¿Te interesa? Entonces conviene fijarse bien en el momento exacto: no se trata de cualquier parón, sino del tramo inmediatamente posterior al agotamiento del cese de actividad.

Por qué esta medida mejora la futura pensión aunque solo cubra seis meses

Hasta ahora, la brecha era clara: durante décadas, los asalariados han podido integrar periodos sin cotizar usando bases mínimas, lo que suaviza el golpe en la pensión de jubilación. En cambio, los autónomos se encontraban con meses a cero euros cuando se interrumpía la actividad, penalizando con fuerza su base reguladora.

Con la nueva excepción, esos seis meses dejan de ser un agujero absoluto. Para el autónomo medio que atraviesa un bache, el cambio puede notarse en el cálculo final, aunque sea de forma limitada. Por tanto, hablamos de un parche que ayuda, pero no de una solución completa para carreras largas y fragmentadas.

De hecho, la propia lógica de la reforma deja fuera muchas situaciones habituales: años enteros sin actividad, periodos de cuidados no protegidos o crisis sectoriales sin prestación.

Diferencias con el Régimen General que mantienen la brecha en pensiones y prestaciones

El contraste con el Régimen General sigue siendo evidente. En ese sistema, las lagunas del periodo de cálculo pueden integrarse con cuantías variables, creando una red de seguridad más amplia. Para los autónomos, incluso con esta novedad, la mayoría de meses sin cotizar continuarán lastrando la pensión.

Esto obliga a una planificación más estricta: mantener la cotización lo más continua posible y elegir con antelación una base adecuada para no encontrarse con sorpresas desagradables al acercarse la jubilación.

Además, algunos colectivos solo han logrado avances puntuales por vías concretas. Es el caso de mujeres que interrumpieron su actividad por maternidad o cuidados de dependientes y que, en determinados escenarios, han obtenido el reconocimiento de esas lagunas mediante sentencias, sin que exista una reforma estructural que equipare derechos.

Pasos para no perder esos seis meses de cotización sin trabajar

Para aprovechar esta ventana, el punto de partida es haber cobrado y agotado la prestación por cese de actividad. A partir de ahí, el periodo protegido se sitúa en los seis meses posteriores, siempre bajo la condición de mantenerse en situación asimilada al alta y sin obligación de cotizar.

En consecuencia, lo más sensato es revisar el momento exacto en el que se agota la prestación y comprobar cómo queda reflejado el historial de cotización. No es un trámite “mágico” que se aplique a cualquier parada, así que conviene no dar nada por hecho. Checklist rápido para saber si encajas en la excepción:

Haber cobrado la prestación por cese de actividad y haberla agotado.

Aplicación limitada a los seis meses posteriores al agotamiento.

Mantenerse en situación asimilada al alta.

No tener obligación de cotizar durante ese periodo.

Qué dicen los datos sobre la pensión media del autónomo y por qué preocupa tanto

El debate de fondo no desaparece: los autónomos cobran pensiones de jubilación, de media, entre un 30% y un 35% más bajas que las de los asalariados. Tomando como referencia 2025, la pensión media de jubilación en el Régimen General fue de 1.667,60 euros al mes, frente a 1.010,90 euros mensuales para un autónomo del RETA. La diferencia ronda los 656 euros mensuales, casi un 40% menos.

Y no es la única distancia. Uno de cada tres autónomos no disfruta de vacaciones en verano y un 25% no descansa en todo el año porque no puede permitirse dejar de ingresar. En cuanto a la enfermedad, se cogen la baja con menos frecuencia, pero durante más tiempo, ya que suelen pedirla cuando el problema es serio.

Por si fuera poco, una de las brechas que más quejas genera es el propio cese de actividad: se deniega a seis de cada diez autónomos que lo solicitan, y asociaciones como ATA lo han llegado a calificar como “un fraude”. Con este panorama, cualquier medida que reduzca penalizaciones suma… aunque sea una rendija.