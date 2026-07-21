La Seguridad Social confirma que jubilarse antes con más de 41 años cotizados puede reducir la pensión hasta un 17%

La penalización es permanente y depende de los meses de anticipo y de la carrera de cotización. El recorte alcanza el 15% al adelantar 23 meses el retiro y sube al 17% cuando se anticipa dos años completos.

Haber cotizado durante más de 41 años no evita que la Seguridad Social reduzca la pensión si el trabajador accede a la jubilación anticipada voluntaria. Los coeficientes reductores se aplican por cada mes que falte para alcanzar la edad ordinaria y permanecen durante toda la vida del pensionista.

La jubilación anticipada voluntaria puede reducir la pensión durante toda la vida

La Ley General de la Seguridad Social establece cuatro tramos de cotización para calcular la penalización. Quienes acrediten entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses sufren una reducción del 17% si adelantan la jubilación 24 meses. El porcentaje baja al 15% cuando el anticipo es de 23 meses.

Si únicamente falta un mes para llegar a la edad ordinaria, el recorte para este mismo grupo se sitúa en el 2,96%. La reducción se aplica sobre la pensión resultante de multiplicar la base reguladora por el porcentaje correspondiente a los meses cotizados, no directamente sobre la base reguladora.

Una pensión calculada inicialmente en 2.000 euros quedaría en 1.660 euros tras aplicar una penalización del 17%. La pérdida sería de 340 euros por paga, equivalente a 4.760 euros brutos al año cuando se reciben 14 mensualidades.

Estos son los coeficientes reductores según los años cotizados y el anticipo

Los porcentajes oscilan entre los siguientes límites según se adelante la jubilación entre uno y 24 meses:

Periodo total cotizado Reducción mínima Reducción máxima Menos de 38 años y 6 meses 3,26% 21% Desde 38 años y 6 meses hasta menos de 41 años y 6 meses 3,11% 19% Desde 41 años y 6 meses hasta menos de 44 años y 6 meses 2,96% 17% Desde 44 años y 6 meses 2,81% 13%

El porcentaje máximo corresponde a un anticipo de 24 meses, mientras que el mínimo se aplica cuando el retiro se adelanta un solo mes. Los periodos de cotización se computan por tramos completos, sin redondear las fracciones al nivel superior.

La edad de jubilación en 2026 cambia según la carrera de cotización

Durante 2026, la edad ordinaria es de 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados. Los trabajadores que no alcancen ese periodo deben esperar hasta los 66 años y 10 meses.

La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar el retiro un máximo de dos años. Esto sitúa la edad mínima en 63 años para quienes puedan jubilarse ordinariamente a los 65 y en 64 años y 10 meses para el resto.

Además, se exige un mínimo de 35 años de cotización efectiva. La pensión obtenida también debe superar la pensión mínima que correspondería al trabajador al cumplir los 65 años.

Las pensiones superiores al máximo tienen una tabla transitoria diferente en 2026

La pensión pública máxima está fijada en 2026 en 3.359,60 euros mensuales y 47.034,40 euros anuales. Cuando la pensión calculada antes del recorte supera ese límite, el coeficiente se aplica sobre la cuantía máxima mediante un sistema transitorio.

En 2026, estos porcentajes van del 9,10% al 1,33% con menos de 38 años y 6 meses cotizados; del 8,50% al 1,28% en el siguiente tramo; del 7,90% al 1,24% con entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses; y del 6,70% al 1,19% para carreras superiores.