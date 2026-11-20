La prestación protege una reducción diaria entre los nueve y los doce meses del menor. Por el mismo hijo, el subsidio se reconoce a uno de los progenitores.

La Seguridad Social contempla una prestación para el cuidado del lactante entre los nueve y los doce meses cuando ambos progenitores trabajan y reducen su jornada en media hora. Deben hacerlo con la misma duración y régimen, aunque el subsidio por el mismo hijo se reconoce a uno de ellos. Esta protección existe desde marzo de 2019 y no es una ayuda nueva de 2026. La información del INSS distingue su importe proporcional del permiso laboral anterior a los nueve meses.

A partir de los nueve meses la reducción implica una pérdida de salario

El artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores reconoce una hora de ausencia para cuidar al lactante hasta los nueve meses. Puede dividirse en dos fracciones, sustituirse por media hora de reducción o acumularse en jornadas completas. Cuando ambos progenitores ejercen el derecho con igual duración y régimen, puede prolongarse hasta los doce meses. Durante esta prolongación, el salario se reduce proporcionalmente desde que el menor cumple nueve meses.

El subsidio de corresponsabilidad se vincula precisamente a esa etapa. Forma parte de las prestaciones de la Seguridad Social y cubre una situación diferente de la reducción por guarda legal de un menor de doce años. Tampoco debe confundirse con el riesgo durante la lactancia natural, que atiende a problemas derivados del puesto de trabajo. La edad del niño, la modalidad solicitada y la participación laboral de ambos progenitores determinan qué protección corresponde estudiar.

Los dos deben coincidir en la reducción diaria de media hora

La ficha oficial del INSS permite iniciar la reducción entre el noveno y el duodécimo mes. Una vez comenzada, ambos deben mantenerla durante el mismo periodo y coincidir todos los días. La reducción protegida es diaria: no puede agruparse semanalmente para dejar de trabajar un bloque de horas. Las empresas deben certificar la reducción de cada persona. Esos documentos acreditan que el cuidado compartido responde a las condiciones exigidas.

Por el mismo lactante, el derecho económico se reconoce a uno de los progenitores cuando ambos reúnen los requisitos. En los partos múltiples, la información del organismo contempla una prestación para cada progenitor por un hijo diferente. La regla exige organizar las solicitudes y no permite convertir una sola reducción familiar en dos pagos por el mismo menor. Se distingue así de otras reducciones de jornada por cuidados, cuyo alcance y consecuencias salariales tienen una regulación propia.

La cuantía depende de la base reguladora y del tiempo reducido

La prestación se calcula sobre el 100% de la base reguladora de incapacidad temporal por contingencias comunes, aplicado proporcionalmente a la reducción de jornada. Ese 100% no significa cobrar todo el salario mientras se trabaja media hora menos. El INSS indica que solo abona la parte correspondiente a media hora, aunque la persona reduzca su jornada durante más tiempo. El subsidio tiene devengo diario y se extingue cuando el menor cumple doce meses.

Además, el solicitante debe estar de alta o en situación asimilada y cumplir la cotización mínima que corresponda a su edad. Antes de los 21 años no se exige un periodo mínimo. Desde los 21 y antes de cumplir 26, se requieren 90 días en los siete años anteriores o 180 durante la vida laboral. A partir de los 26, son 180 días en esos siete años o 360 en total. Los funcionarios públicos tienen su regulación específica y no se incluyen en esta prestación.

La solicitud necesita información del menor y de ambos progenitores

El formulario identifica a la persona que solicita el subsidio y al otro progenitor, además de los datos del lactante. También recoge los periodos y condiciones de las dos reducciones. La documentación permite contrastar que coinciden los días y la duración. La Seguridad Social publica un certificado empresarial específico para este trámite. Preparar solo el certificado de quien va a cobrar resulta insuficiente para demostrar cómo participa la otra persona en el cuidado compartido.

La página oficial de solicitudes permite acceder al trámite o descargar el impreso. También prevé su presentación en un CAISS, mediante cita, o por correo ordinario a la dirección provincial correspondiente. La gestión recae normalmente en el INSS y en el Instituto Social de la Marina para su ámbito. Antes de presentar la petición, ambos progenitores pueden comprobar que las fechas comunicadas a sus empresas coinciden con las consignadas en la solicitud y en los certificados.