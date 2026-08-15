Así es la ‘mamachari’, la bicicleta eléctrica diseñada para ir al trabajo, comprar y llevar a los niños

Nació para los trayectos cotidianos y evolucionó con asistencia eléctrica. Los datos de 2025 muestran el peso de las bicicletas urbanas, aunque solo modelos específicos pueden llevar a dos menores.

La mamachari ya no es solo “la bicicleta de mamá” que su nombre popular sugiere. En Japón se utiliza para ir a comprar, desplazarse al trabajo, llegar a clase o llevar a los niños. Su cuadro bajo, la cesta y la posibilidad de incorporar asientos infantiles explican su presencia diaria. El Japan Bicycle Promotion Institute publicó en 2026 su balance de ventas de 2025. Las bicicletas urbanas ligeras fueron la categoría con más unidades dentro de la muestra.

Qué es una mamachari y por qué resulta tan reconocible

El término mamachari no identifica un modelo único. Es una expresión coloquial formada por mama y charinko, una voz popular japonesa para bicicleta. Los diccionarios la describen como una montura concebida para el uso cotidiano. Su aspecto más frecuente combina un cuadro abierto, postura erguida, cesta, guardabarros, protector de cadena, luz y un candado integrado. Las ruedas suelen medir entre 24 y 26 pulgadas.

El cuadro bajo permite subir y bajar con facilidad, incluso cuando la bicicleta lleva carga. Los guardabarros y el protector de cadena facilitan su uso con ropa de calle. Por eso la utilizan madres, padres, estudiantes, trabajadores y personas mayores. Sirve para llegar a la estación, transportar la compra o visitar clientes. Puede incorporar una cesta trasera y uno o dos asientos infantiles en las versiones familiares. El mismo debate sobre convivencia urbana aparece en España, donde han ganado relevancia las normas sobre cómo deben circular los ciclistas.

El diseño de 1956 que cambió la bicicleta cotidiana en Japón

Los antecedentes modernos se sitúan en la década de 1950. Las bicicletas femeninas de la época podían superar los 20 kilos y tenían un centro de gravedad elevado. En 1956 apareció la Smart Lady, con manillar y sillín más bajos. Su barra superior en forma de U facilitaba el acceso y mejoraba la estabilidad. La configuración también ayudaba a personas de menor estatura y a quienes utilizaban falda. La cesta desmontable delantera terminó de definir una fórmula muy popular.

La siguiente transformación llegó en 1993 con la Yamaha PAS, presentada por su fabricante como la primera bicicleta con asistencia eléctrica del mundo. El motor auxiliar facilitaba las cuestas, el viento y el transporte de carga sin convertirla en una motocicleta. En 1998 aparecieron modelos pensados para subir pendientes con un niño a bordo. Japón estableció en 2009 un estándar de seguridad para bicicletas con dos asientos infantiles. Ese desarrollo anticipó el actual interés por las ayudas para bicicletas eléctricas y otros vehículos urbanos.

Las ventas de 2025 sitúan a las bicicletas urbanas por delante

El informe anual del JBPI contabilizó 1.960.126 bicicletas y una facturación de 99.153 millones de yenes durante 2025. La muestra no equivale al mercado completo. El documento la sitúa cerca del 42% y estima una demanda nacional de 4,67 millones de unidades. La cifra quedó próxima a los 4,83 millones obtenidos al sumar producción e importaciones. El resultado sitúa la demanda japonesa por debajo de cinco millones de bicicletas.

Dentro de la muestra, las bicicletas urbanas ligeras alcanzaron 769.341 unidades. Las deportivas se quedaron en 340.522, mientras que las eléctricas asistidas sumaron 315.815. Estas últimas generaron 41.829 millones de yenes, más que cualquier otra categoría. Durante el cuarto trimestre, sus unidades crecieron un 10,2% interanual. La estadística oficial no utiliza la palabra mamachari. Las versiones eléctricas y las que llevan asientos de serie aparecen en categorías diferentes de la bicicleta urbana ligera.

Llevar niños en una mamachari exige cumplir límites concretos

La normativa de Tokio permite que una persona de al menos 16 años lleve a un menor que todavía no haya comenzado la educación primaria. Para transportar a dos niños se requiere una bicicleta diseñada específicamente para esa función. También debe cumplir estándares de estabilidad, resistencia y frenado. Los asientos con certificación SG admiten hasta 15 kilos delante y 24 kilos detrás. La Policía Metropolitana detalla estas condiciones para Tokio, mientras otras prefecturas pueden aplicar reglas propias.

Japón reforzó el control de las infracciones ciclistas el 1 de abril de 2026. Desde esa fecha, el sistema de notificación y multa conocido como “ticket azul” se aplica a ciclistas de 16 años o más. La policía exige circular por la calzada y por la izquierda, salvo las excepciones previstas. También obliga a usar luces de noche y a respetar la prioridad peatonal en la acera. El casco está recomendado para todas las edades. España también ha actualizado el debate sobre las nuevas multas para ciclistas.