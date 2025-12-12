Cómo pedir una rectificación de tu vida laboral a la Seguridad Social si te falta algún dato (una empresa o un contrato)

Corregir fallos en la vida laboral es sencillo si sabes dónde clicar. La Sede electrónica de la Seguridad Social permite informar errores desde la opción ‘rectificación de informe de vida laboral’ y completar la reclamación en cuatro pasos, aportando la documentación necesaria.

El proceso arranca online y requiere identificación. Después, basta con localizar el botón ‘Informar Error’ y seguir las indicaciones. Por otro lado, desde el Portal Import@ss también se accede a ‘Tu Vida Laboral’, aunque allí no se tramitan errores de cotización.

Tipos de errores de cotización disponibles al pulsar ‘Informar Error’ en la Sede

Tras presionar ‘Informar Error’ se despliegan categorías de fallos de cotización que puedes comunicar. Por lo tanto, conviene elegir la que encaje con tu caso:

Régimen de Clases Pasivas.

Cómputo del servicio militar y servicio social sustitutorio.

Periodos en mutualidades obligatorias alternativas.

Años cotizados en el extranjero.

Después, pulsa ‘Continuar’ para iniciar la reclamación y completar los datos.

Pasos para completar la reclamación de errores en la vida laboral y cotización

La solicitud se realiza en solo cuatro pasos. De hecho, el formulario guía cada apartado para no dejar cabos sueltos.

Paso Qué debes indicar 1 Vida laboral o base de cotización; error o alta ausente para aumentar cotización. 2 Empresa, CIF, código cuenta de cotización y provincia. 3 Observaciones explicando el error con el mayor detalle posible. 4 Documentos que justifican la modificación: nóminas, finiquito o contrato laboral.

Al finalizar, habrás aportado la información faltante o necesaria para que se rectifique el error detectado. Nada del otro mundo, pero conviene hacerlo con calma.

Cómo acceder a la rectificación del informe de vida laboral y notificar errores

¿Has detectado datos incorrectos o falta información? Entra en la Sede electrónica de la Seguridad Social y selecciona ‘rectificación de informe de vida laboral’. Una vez identificado, verás la información de tu vida laboral y los periodos en alta. Debes desplazarte hasta el final de la página y pulsar ‘Informar Error’. Además, justo debajo aparece el texto vinculado al servicio de aportación de nueva documentación, útil para adjuntar más pruebas o consultar el estado de solicitudes ya presentadas.

Identificación para acceder a la Sede electrónica y alternativa mediante Import@ss

Para usar ‘rectificación de informe de vida laboral’ es imprescindible identificarse con Cl@ve permanente, cl@ve pin, DNI o certificado electrónico. También es posible realizar estos trámites ‘Vía SMS’. Por consiguiente, elige el método que te resulte más cómodo.

Otra vía es entrar en ‘Tu Vida Laboral’ desde el Portal Import@ss. Ahora bien, los errores de cotización no se corrigen desde ese portal, ya que no son competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Qué es el informe de vida laboral y para qué se utiliza habitualmente

El informe de vida laboral es el documento de la Seguridad Social para consultar el tiempo trabajado y los días cotizados en distintos regímenes. Puede pedirse completo o acotado según necesidades. ¿Para qué sirve? Entre otras gestiones, es habitual para solicitar prestaciones o subsidios por desempleo. Además, muestra la experiencia y cualificaciones desarrolladas en otras empresas, algo útil para acreditar trayectoria ante un equipo de contratación.