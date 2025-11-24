Heineken refuerza sus fábricas andaluzas con nuevas ofertas de empleo: requisitos y pasos para enviar el CV

Heineken España, una de las 10 empresas más atractivas para el talento en el país según el ranking Merco Talento, ha lanzado tres ofertas de empleo de duración determinada para reforzar sus fábricas de Sevilla y Jaén. La compañía, líder en el sector cervecero y referente en gran consumo, busca operarios/as de envasado y técnicos/as de mantenimiento con incorporación prevista entre finales de enero y mediados de febrero, según el puesto.

Con el propósito de “crear momentos de disfrute que nos unen, para brindar por un mundo mejor” y guiada por sus valores de pasión, cuidado, disfrute y coraje, Heineken ofrece la posibilidad de desarrollar carrera profesional en un entorno industrial puntero, con cultura de seguridad, trabajo en equipo y mejora continua.

Las tres vacantes cuentan con contrato de duración determinada, jornada completa y trabajo a turnos (mañana, tarde y noche). El paquete retributivo es muy competitivo y se adapta a la experiencia aportada, además de ofrecer posibilidades de crecimiento profesional en una multinacional de primer nivel.

Cuáles son las ofertas de empleo que Heineken tiene ahora en Sevilla y Jaén

Actualmente, Heineken España tiene abiertas tres posiciones temporales en Andalucía: dos en su planta de Sevilla y una en la fábrica de Jaén. A continuación, detallamos cada una de ellas y los requisitos necesarios.

Operario/a de Envasado (temporal) – Fábrica de Sevilla

En este puesto, la misión principal es dar soporte operativo de alto nivel en actividades de producción complejas, garantizando en todo momento la seguridad y la calidad del producto. Entre las funciones diarias se incluyen comprobar el correcto funcionamiento de los equipos, realizar inspecciones de seguridad, controlar el proceso y la calidad, ejecutar arranques, paradas y cambios de formato, llevar a cabo limpiezas de elementos complejos y pequeñas reparaciones, así como detectar y resolver incidencias durante el turno, escalándolas cuando sea necesario.

Requisitos principales para Operario/a de Envasado en Sevilla:

Formación de FP de Grado Superior en Mecatrónica Industrial, Instalaciones Electrotécnicas, Mantenimiento, Automatización y Robótica Industrial, Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o similares.

Experiencia mínima de 1 año en funciones relacionadas con la titulación, preferiblemente en plantas de industria agroalimentaria o de proceso continuo.

Acostumbrado/a a trabajar en equipo y en entornos TPM-Lean y de Calidad Total.

Conocimientos de mecánica y reparación básica de bombas, motores, intercambiadores de calor y válvulas de proceso.

El contrato es de duración determinada, con jornada completa a turnos y un paquete retributivo muy competitivo, además de posibilidades de crecimiento profesional dentro de la compañía.

Técnico/a de mantenimiento (temporal) – Fábrica de Sevilla

Esta posición está orientada a profesionales especializados en mantenimiento industrial. La persona seleccionada se encargará de analizar y resolver averías complejas, revisar y mejorar estándares operativos y de mantenimiento para optimizar el rendimiento de los equipos, participar en el mantenimiento planificado, gestionar repuestos y formar parte de equipos de mejora (UPS, análisis de causas raíz, etc.). También deberá identificar anomalías en la instalación, ayudar a los operadores a detectarlas y formar a otros compañeros de mantenimiento.

Requisitos principales para Técnico/a de Mantenimiento en Sevilla:

FP de Grado Superior, preferentemente en Mecatrónica Industrial, Mantenimiento y Servicios a la Producción, Mantenimiento Industrial u otras titulaciones afines.

Se valoran perfiles como Técnico Superior en Mecatrónica Industrial, Automatización y Robótica Industrial, Mantenimiento Electromecánico o Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

Conocimientos en mantenimiento de alta tensión, centros de transformación y subestaciones.

Conocimientos de mecánica, reparación de bombas, motores, intercambiadores de calor y válvulas de proceso.

Manejo de SAP PM y herramientas informáticas (Office, Autocad).

Disponibilidad para trabajar a turnos.

Vehículo propio para desplazarse a las instalaciones de la fábrica.

Al igual que en el resto de vacantes, el contrato es de duración determinada, en jornada completa por turnos, con retribución competitiva y posibilidades de desarrollo profesional en una multinacional de gran consumo.

Operario/a de Envasado (temporal) – Fábrica de Jaén

En la planta de Jaén, Heineken también necesita operarios/as de envasado temporales, con incorporación prevista a finales de enero. La misión del puesto es asegurar un soporte operativo de calidad en procesos productivos complejos, siempre cumpliendo los estándares de seguridad y manteniendo la integridad del producto. Entre sus funciones se encuentran la supervisión del correcto funcionamiento de la maquinaria, la realización de controles de seguridad y calidad, los arranques y paradas de línea, los cambios de formato, la limpieza de equipos complejos y la ejecución de reparaciones básicas, así como la identificación y resolución de incidencias que se produzcan durante el turno.

Requisitos principales para Operario/a de Envasado en Jaén:

FP de Grado Superior en Mecatrónica Industrial, Instalaciones Electrotécnicas, Mantenimiento, Automatización y Robótica Industrial, Sistemas Electrotécnicos y Automatizados o similares.

Experiencia mínima de 1 año en funciones acordes a la titulación, preferiblemente en industria agroalimentaria o de proceso continuo.

Hábito de trabajo en equipo y en entornos TPM-Lean y de Calidad Total.

Conocimientos de mecánica y reparación básica de bombas, motores, intercambiadores de calor y válvulas de proceso.

Esta vacante también ofrece contrato de duración determinada, jornada completa en turnos rotativos y un paquete retributivo muy competitivo, junto con la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente dentro de la organización.

Además, en todas estas posiciones, Heineken destaca su cultura corporativa basada en la diversidad e inclusión, la apuesta por la sostenibilidad (“decididamente verdes”) y un entorno global donde es posible participar en proyectos internacionales y trabajar con equipos multidisciplinares. La seguridad en las fábricas es una prioridad absoluta bajo el lema “Safety always”.

Cómo enviar el currículum para trabajar en Heineken España

Si quieres optar a alguna de estas tres ofertas de empleo en Sevilla o Jaén, prepara tu currículum actualizado en formato PDF y, si lo consideras oportuno, una breve carta de presentación en la que resumas tu experiencia en entornos industriales y tu motivación por trabajar en Heineken.

A continuación, accede al portal de empleo donde Heineken España ha publicado las vacantes. Una vez dentro, busca la oferta que encaje con tu perfil (Operario/a de Envasado en Sevilla o Jaén, o Técnico/a de Mantenimiento en Sevilla) y entra en la ficha de la posición para leer con detalle la descripción, funciones y requisitos. Cuando tengas claro que cumples con lo solicitado, pulsa en el botón de inscripción, crea tu usuario o inicia sesión, completa los datos que se te pidan y adjunta tu CV en PDF. En el propio formulario podrás incorporar también tu carta de presentación.

Antes de enviar la candidatura, revisa que toda la información sea correcta y que tu experiencia en mantenimiento o envasado industrial esté bien explicada. Por último, puedes compartir estas oportunidades con amigos o familiares que estén buscando trabajo en el sector industrial, para que también puedan inscribirse y aprovechar estas nuevas ofertas temporales en Heineken España.