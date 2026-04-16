La nueva decisión de la UE cambiará para siempre los móviles que se vendan en España a partir del año 2027

Cambiar de móvil cada cierto tiempo se ha vuelto casi rutina. A veces toca porque el aparato ya no da más de sí y, otras, porque lo nuevo siempre tienta. El problema es que esa costumbre deja detrás una cantidad enorme de residuos y obliga a seguir extrayendo materiales limitados para fabricar más dispositivos. No es un asunto menor, porque el ritmo de renovación de los teléfonos móviles sigue siendo muy alto.

Por eso Bruselas lleva tiempo moviendo ficha para reducir el impacto ambiental en sectores clave. Y el siguiente cambio ya tiene fecha: a partir de 2027, los móviles vendidos en España deberán cumplir nuevas exigencias para durar más y repararse mejor.

Por qué la Unión Europea quiere que cambiemos menos de móvil

Que la Unión Europea apuesta por un modelo más sostenible no pilla a nadie por sorpresa. En los últimos años ha dado pasos para reducir el impacto ambiental en ámbitos muy distintos, desde la energía hasta el transporte, con la idea de avanzar hacia una economía más eficiente y menos dependiente de recursos contaminantes.

En ese contexto, la tecnología se ha convertido en uno de los frentes más importantes en los móviles. Una gran parte de la población renueva sus dispositivos electrónicos cada cierto tiempo, ya sea porque han llegado al final de su vida útil o, simplemente, por ir a la última. El resultado es claro: especialmente en el caso de los móviles, ese ritmo genera millones de residuos cada año y aumenta la presión sobre materiales que no son precisamente infinitos.

Qué tendrán que cumplir los móviles vendidos a partir de 2027

La nueva norma forma parte del reglamento de ecodiseño, es decir, un conjunto de requisitos pensado para que los productos duren más, se reparen con mayor facilidad y tengan un menor impacto ambiental. En la práctica, cualquier móvil que se venda en la Unión Europea a partir de 2027 deberá ajustarse a esos criterios comunes.

Uno de los cambios más relevantes afecta a la batería. Tendrá que ser más duradera y mantener un alto rendimiento durante más ciclos de carga. Dicho de forma sencilla, la idea es que no se venga abajo a la primera y no te empuje a cambiar de teléfono antes de tiempo, que bastante caro sale ya todo. Además, los fabricantes deberán garantizar que esa batería pueda ser reemplazada por los propios usuarios sin procesos complejos.

La normativa también obligará a facilitar el acceso a piezas de repuesto durante varios años y a ofrecer actualizaciones de software durante un periodo mínimo. Las actualizaciones de software, es decir, las mejoras y correcciones que permiten que el sistema siga funcionando correctamente, pasan así a ser una parte clave de la vida útil del dispositivo. Con ello, Europa busca combatir la obsolescencia programada, o lo que es lo mismo, que un aparato se quede viejo o limitado antes de lo razonable.

Cómo puede ayudarte esta norma cuando vayas a comprar un móvil

Eso sí, las nuevas exigencias no entrarán en vigor de manera inmediata. Aunque el marco legal ya está definido, los fabricantes contarán con un periodo de adaptación antes de 2027. Por tanto, el cambio no será automático, pero sí marca con claridad hacia dónde van las reglas del juego en los móviles que se comercialicen en España y en el resto de la Unión Europea. De cara a esa fecha, hay varios aspectos que el consumidor podrá vigilar con más atención antes de pasar por caja:

Que la batería pueda ser reemplazada por el propio usuario sin complicaciones

Que la marca facilite piezas de repuesto durante varios años

Que el dispositivo reciba actualizaciones de software durante un periodo mínimo

En consecuencia, la norma no solo pretende reducir residuos. También busca que el usuario pueda mantener su teléfono durante más tiempo en condiciones óptimas, sin verse obligado a cambiar de dispositivo por un problema de batería o por falta de soporte. En resumen, la Unión Europea quiere que el móvil aguante más, se repare mejor y no termine en el cajón antes de tiempo.