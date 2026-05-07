La modificación del BOE que cambia las reglas para acceder a la incapacidad permanente, explicado por un abogado

Hay trámites que ya son duros de por sí, y más cuando llegan en mitad de una enfermedad grave. Si además toca encadenar bajas, informes y tratamientos que no cambian el resultado, la cosa puede hacerse eterna. En ese punto entra el cambio publicado en el BOE sobre la incapacidad permanente, explicado por el abogado Andrés Millán.

La modificación afecta al artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social, tras la conocida Ley ELA. El cambio permite que, en determinados casos, una persona pueda acceder directamente a una pensión por incapacidad permanente. Y sí, para quien esté en una situación médica irreversible, quitar burocracia de por medio no es precisamente poca cosa.

Qué cambia en la incapacidad permanente tras la modificación del BOE

La normativa sobre incapacidad laboral ha introducido un cambio relevante para trabajadores con enfermedades incapacitantes. Según explica Andrés Millán, la nueva redacción abre la puerta a reconocer la incapacidad permanente sin exigir siempre el mismo recorrido previo que hasta ahora.

El punto clave está en el artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social. Esta actualización, vinculada a la Ley ELA, modifica la forma de valorar cuándo una persona puede ser considerada incapaz para trabajar y acceder a la pensión correspondiente.

En términos sencillos, la incapacidad permanente es la situación en la que una persona no puede seguir desempeñando su trabajo por una enfermedad o limitación que no se espera que mejore lo suficiente. Hasta ahora, el proceso podía depender de tratamientos prolongados y bajas médicas previas, incluso cuando el diagnóstico ya dejaba poco margen a la duda.

Por qué ya no siempre hará falta agotar todos los tratamientos médicos

Uno de los cambios más importantes tiene que ver con los tratamientos médicos previos. Antes, la Seguridad Social exigía que el trabajador agotara todas las opciones terapéuticas antes de valorar si podía concederse la incapacidad permanente.

Con la nueva redacción, esto deja de ser obligatorio en determinados supuestos. Si la enfermedad está claramente diagnosticada, su evolución es conocida y su carácter es irreversible, ya no será necesario alargar tratamientos que no van a cambiar el resultado.

Dicho de forma más clara: si el diagnóstico y el pronóstico ya apuntan a que la persona no podrá volver a trabajar, no tendría sentido mantener un recorrido médico solo para cumplir con el expediente. Porque una cosa es hacer seguimiento sanitario y otra muy distinta es convertir el papeleo en una carrera de fondo.

Esta modificación busca evitar situaciones en las que los pacientes prolongaban procesos médicos sin una utilidad real, únicamente para cumplir con un requisito administrativo. Por tanto, el cambio puede hacer más directo el acceso a una prestación clave cuando la enfermedad ya está definida con claridad.

Cómo se puede solicitar la pensión sin pasar antes por una baja médica

El segundo gran cambio afecta al procedimiento. Tradicionalmente, la incapacidad permanente partía de una incapacidad temporal, es decir, una baja médica que podía prolongarse durante meses o incluso años.

Ahora, la nueva normativa permite solicitar directamente la incapacidad permanente sin necesidad de haber pasado antes por ese periodo de baja. Eso sí, la situación clínica debe justificarlo de forma clara.

La idea, según la explicación de Andrés Millán, es evitar trámites innecesarios cuando resulta evidente que la persona no podrá reincorporarse al trabajo. En consecuencia, el sistema se adapta mejor a casos en los que el diagnóstico y el pronóstico están claros desde el principio.

Esto puede suponer un alivio importante para quienes padecen enfermedades graves o irreversibles. No elimina la necesidad de valorar cada caso, pero sí cambia el enfoque: ya no todo pasa obligatoriamente por esperar, alargar y volver a esperar.

Qué debe revisar una persona antes de pedir la incapacidad permanente

Para quienes estén en una situación médica complicada, la reforma introduce una vía más directa. Aun así, no se trata de pedir la pensión sin base, sino de comprobar si la enfermedad encaja en los supuestos que recoge este cambio normativo.

Antes de iniciar el trámite, conviene revisar algunos puntos básicos relacionados con el diagnóstico, la evolución de la enfermedad y la posibilidad real de volver al trabajo:

Comprobar si la enfermedad está claramente diagnosticada.

Revisar si la evolución de la enfermedad es conocida.

Valorar si el carácter de la enfermedad es irreversible.

Analizar si la situación clínica justifica solicitar directamente la incapacidad permanente.

Tener en cuenta que ya no siempre será necesario pasar antes por una baja médica prolongada.

En la práctica, estos elementos son los que pueden marcar la diferencia entre seguir un procedimiento largo o acceder a una valoración más directa. De ahí que la reforma sea especialmente relevante para personas con enfermedades graves, incapacitantes o sin previsión de mejora.

Por qué este cambio puede facilitar la vida a trabajadores con enfermedades graves

La modificación busca agilizar los procesos y evitar pasos que, en determinados casos, no aportan nada al resultado final. Cuando una enfermedad ya está diagnosticada, su evolución es conocida y no se espera recuperación suficiente para volver al trabajo, prolongar el camino puede convertirse en una carga añadida.

Por eso, el cambio publicado en el BOE tiene un impacto práctico: permite que la incapacidad permanente se valore de forma más directa en situaciones justificadas. Esto puede facilitar el acceso a la pensión correspondiente sin obligar al trabajador a atravesar bajas largas o tratamientos que no van a modificar su situación.

En definitiva, la reforma no cambia solo un trámite. Cambia la forma de entender ciertos casos de incapacidad laboral, especialmente cuando la realidad médica ya está clara desde el principio. Para muchas personas, eso puede significar menos espera, menos desgaste y un procedimiento más ajustado a su situación real.