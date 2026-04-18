La leche, el aceite y las patatas cuestan menos en Mercadona tras su nueva rebaja de precios

La cadena presidida por Juan Roig aplica rebajas de hasta el 8% en varias referencias básicas de la cesta de la compra. La medida afecta a la leche Hacendado, el aceite y la malla de patatas, entre otros artículos habituales.

Primero fueron los huevos y ahora el ajuste llega a otros productos esenciales. Mercadona ha anunciado una nueva bajada de precios en sus supermercados de toda España y pone el foco en alimentos muy presentes en el día a día de muchas familias.

Mercadona rebaja el precio de la leche Hacendado en varias modalidades básicas

La compañía valenciana ha reducido el precio de la leche que vende en paquetes de seis briks en las modalidades entera, entera sin lactosa, desnatada, semidesnatada y semidesnatada sin lactosa.

De acuerdo con los precios vigentes en sus supermercados y en su página web oficial, la leche entera pasa a costar 0,96 euros por litro. La entera sin lactosa se queda en 1,03 euros, mientras que la semidesnatada baja hasta 0,84 euros y la semidesnatada sin lactosa, hasta 0,94 euros. En el caso de la desnatada, el nuevo importe es de 0,82 euros por litro.

Qué otros productos de Mercadona bajan de precio además de la leche

La rebaja no se queda ahí. Mercadona también reduce el coste de otro centenar de referencias de su surtido en un contexto marcado por la inflación. ¿Se notará en el ticket final? Esa es la pregunta que muchos consumidores ya se hacen.

Entre los artículos destacados aparece el aceite de girasol refinado, que pasa a costar 1,66 euros el litro, y el aceite de oliva de primera, que queda en 3,95 euros por litro. También baja la malla de cinco kilos de patatas, que pasa de 6,15 a 5,6 euros. No es poca cosa.

Los nuevos precios de Mercadona buscan aliviar la cesta de la compra

Además de la leche, el aceite y las patatas, la cadena también ha recortado importes en productos como las naranjas, el café, la pasta, los yogures, las galletas o el tomate triturado. De esta manera, amplía las rebajas a artículos habituales para sus clientes.

Por tanto, la decisión de Mercadona refuerza su estrategia de ajustar precios en alimentos muy demandados. La leche concentra buena parte de la atención por tratarse de un básico diario, pero el alcance es mayor y afecta a más de 100 productos repartidos por sus establecimientos en España.